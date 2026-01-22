¡ÖÃæÆ»¡×¤Î¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥í¡¼»°¾§¡×¤Ç»ö·ï¡© ¡ÖÃÄ·ëÍÑ°Õ¡ª »ä¤¿¤ÁÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¢¤¢¡¢¤Á¤å¡Ä¡× ÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤â5ÉÃ¤Ç¡Ö·É¾ÎÎ¬¡×¤ò¼ºÇ°¡© ·ëÅÞÂç²ñ¤Ç¶ÛÄ¥Ï¢º¿
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Î·ëÅÞÂç²ñ¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö»ä¤¿¤ÁÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¢¤¢¡¢¤Á¤å¡Ä¡×¤Î½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡·ëÅÞÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÈÀÆÆ£Å´É×¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë¤è¤ë°§»¢¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë¤è¤ëÌò°÷ÂÎÀ©Äó°Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡Ö¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡¢ÉÔ¾Ó¡¢»ä¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§¤ÈÀÆÆ£Å´É×¤µ¤ó¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È·É¾ÎÎ¬¤Ç¿½¤·¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¸å¤Ë¡ÖÉûÂåÉ½¤Ï¶áÆ£¾¼°ì¤µ¤ó¡¢µÆÅÄ¿¿µª»Ò¤µ¤ó¡¢ÀÖ±©°ì²Å¤µ¤ó¡¢ÉâÅçÃÒ»Ò¤µ¤ó¡×¤È·É¾Î¤ò¤Ä¤±¤ÆÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿ÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢·É¾ÎÎ¬¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¤È²ñ¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ö¶ÛÄ¥¤ÎÏ¢º¿¡×¤Ïµ¯¤¤¿¡£
¡¡¥¬¥ó¥Ð¥í¡¼»°¾§¤Î²»Æ¬¤òÌ³¤á¤¿´ÝÈø·½Í´µÄ°÷¤Ï¡Ö¤Þ¤º³§¤µ¤ÞÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£»ä¤¬¤³¤Î¸å¡ØÃÄ·ëÍÑ°Õ¡Ù¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤é¤³¤ì¤«¤é¤´ÀâÌÀ¤¹¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º¸¼ê¤Ï¹ø¤Ë¡¢±¦¼ê¤Ï¼ª¤Î²£¡¢º¸Â¤Ï¾¯¤·Á°¤Ë¡£»ä¤¬¡Ø¥¬¥ó¥Ð¥í¡¼»°¾§¡Ù¤È¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¥¬¥ó¥Ð¥í¡¼¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤«¤éÍ×Ë¾¤¬Æþ¤ë¤È´ÝÈøµÄ°÷¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ç¤¹¤ó¤Ç¡£¤º¤Ã¤È»Ä¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢´ÝÈøµÄ°÷¤Ï¡Ö¤Ç¤Ï»²¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÄ·ëÍÑ°Õ¡ª »ä¤¿¤ÁÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤¢¡¢¤Á¤å¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤¹¤°¤Ë¡ÖÀ¸³è¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÀ¯¼£¼Â¸½¤Î¤¿¤á¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¥¬¥ó¥Ð¥í¡¼¡¢¥¬¥ó¥Ð¥í¡¼¡¢¥¬¥ó¥Ð¥í¡¼¡×¤È»°¾§¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë