ÂçÅçÍ³¹áÎ¤¥¢¥Ê¡¢¡È¥¹¥Ã¥Ô¥óÉô²°Ãå¡É¤Î°û¼ò»Ñ¤Ë½¸¤Þ¤ë¹¥´¶¤ÎÀ¼¡Ä¡Ö¼«Ê¬Ãµ¤·¤À¤Ê¡×ÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¹¤²¤ë³èÌö¤Î¾ì
¡¡À¸¿è¤Î¥Ó¡¼¥ë¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤¬¡È¥¹¥Ã¥Ô¥óÉô²°Ãå¡É¤ÇÈÕ¼à¤ò³Ú¤·¤àYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤Ë´¥ÇÕ¡ª¡Ù¤¬¹¥Ä´¤À¡£
¡¡Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï2021Ç¯2·î¤«¤éÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÂçÅç¥¢¥Ê¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë393ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï10.5Ëü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤æ¤ë¤¯¡Ù¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¡¢»Ò¶¡¤ò¿²¤«¤·¤Ä¤±¤¿¸å¤Î¥¹¥Ã¥Ô¥óÉô²°Ãå»Ñ¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¤ª¼ò¤ò°û¤àÆ°²è¤ÎÅê¹Æ¤¬8³ä¤¯¤é¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤»þ¤Ï6»þ´Ö²Î¤¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦ ¡È¤Ò¤È¤ê¥«¥é¥ª¥±¡É¤ä¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶É¥¢¥Ê»þÂå¤ÎÏÃ¡¢¾¼ÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤ÎÏÃÂê¤Ê¤É¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¸ì¤ê¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤ÁÇ´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÂçÅç¤µ¤ó¤Î°û¼òÆ°²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡2026Ç¯1·î17Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿18Ê¬¤Û¤É¤ÎºÇ¿·Æ°²è¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼»Ñ¤ÇËÁÆ¬¤«¤é¤¢¤¯¤Ó¤òÏ¢È¯¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç°û¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë8ºÐ¤ÎÌ¼¤È°ì½ï¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤ËÎ¹¹Ô¤·¤¿ºÝ¤ËÃÏ¸µ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ï¥ï¥¤»º¤Î´Ì¥Ó¡¼¥ë¤òÅÐÏ¿¼Ô¿ô10Ëü¿ÍÆÍÇËµÇ°¤Ëºî¤Ã¤¿¡ÈÅçÌ±¥¸¥ç¥Ã¥¡É¤ËÃí¤®¡¢°û¤ß»Ï¤á¡¢¡Ö¤¦¤ó¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤ï¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡Öº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¤æ¤ë¤ê¤È¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢ÂçÅç¤ÏÆ°²è¸åÈ¾¤Çº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¡£¤¦¤ó¡£¼«Ê¬Ãµ¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£¼«Ê¬Ãµ¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Í¡£¤½¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¼«Ê¬Ãµ¤·¤À¤Ê¡£¼«Ê¬Ãµ¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÏÃ¤·½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥Ã¥¤¬¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é
¡ÔÌë»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ËÍ³¹áÎ¤¤µ¤ó¤¬°ì¿Í¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈÆÝ¤ó¤Ç¤ëÆ°²è¤¬´Ñ¤Æ¤ÆÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¤¢¤¯¤Ó¤¬ºÇ¹â¡ª²È¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤ò°ì½ï¤ËËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡Õ
¡Ô¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥ª¥Ã¥µ¥ó´¶ ±×¡¹¹û¤ìÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÈÂçÅç¤¬°û¤à»Ñ¤Ë¹¥´¶¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2007Ç¯4·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿ÂçÅç¤Ï¡¢2012Ç¯10·î¤«¤éÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹JAPAN¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò2015Ç¯3·î¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¤¬¡¢2017Ç¯12·îËö¤Ë11Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¾®ÄÍ¿òÉ§¤µ¤ó¤È·ëº§¡£2017Ç¯4·î¤ËÄ¹½÷¤ò¤â¤¦¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2019Ç¯12·î¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ8ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ÎÊý¤â¡Ø5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡Ù¡ÊTOKYO MX¡Ë¤ÎMC¤È¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØBrand-New Morning¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É½çÄ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡1·î24Æü¤Ë42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÂçÅç¤Ï¡¢ÅöÆü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÃÂÀ¸ÆüÀ¸ÇÛ¿®¤·¡¢¡ÈÅçÌ±¥¸¥ç¥Ã¥¡É¤Ç»ëÄ°¼Ô¤È´¥ÇÕ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂçÅç¤Ï¡¢TBS¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÌÚÍü·ûÉð¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬ºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¡¢1·î28Æü¤ËÇÛ¿®¶Ê¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡²Î¼ê¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¡ÖÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤Ë´¥ÇÕ¡ª¡×¡£