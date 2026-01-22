¥¨¥ó¥¿¥á¤â»Å»ö¤â²÷Å¬¡ª ¹âÀººÙ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¤Î12¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖPOCO Pad M1¡×ÅÐ¾ì
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ä¡¢³°½ÐÃæ¤Î·Úºî¶È¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¡ÖPOCO Pad M1¡×¤ò2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï8GB/256GB¥â¥Ç¥ë¤¬4Ëü9980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
12.1¥¤¥ó¥Á¤Î¹â²òÁüÅÙ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÈ÷¤¨¤¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡£ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜ¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ»þ¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤òµ¤¤Ë¤»¤º»È¤¨¤Þ¤¹¡£ÊÌÇä¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥Ú¥ó¤ò»È¤¨¤Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤ä¥¤¥é¥¹¥ÈºîÀ®¤Ê¤É¼ñÌ£¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤â¡ý¡£
¡ÖPOCO Pad M1¡×¤Ï2.5K²òÁüÅÙ¡Ê2560¡ß1600¡Ë¤ÎÌó12.1¥¤¥ó¥Á¹âÀººÙÂç²èÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¡£»Å»öÍÑ»ñÎÁ¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢³Ø½¬¶µºà¤Î±ÜÍ÷¡¢¥á¥â½ñ¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥²¡¼¥à¤ä¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤Ê¤ÉË×Æþ´¶¤òµá¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤â²÷Å¬¤Ê»ë³ÐÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç120Hz¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Æ°¤¤ÎÁá¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£DCÄ´¸÷¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤âÌÜ¤ÎÉéÃ´¤òÏÂ¤é¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾¤äDolby Atmos¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¹â²»¼Á¤Ê¥¯¥¢¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è´Û¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Î¥á¥¿¥ë¥æ¥Ë¥Ü¥Æ¥£¤Ë12000mAh¤Î°µÅÝÅªÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¡£³°½ÐÀè¤Ç¤â²È¤ÎÃæ¤Ç¤â½¼ÅÅ¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢33W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÇÁá¤¯½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£ºÇÂç27W¤ÎÍÀþ¥ê¥Ð¡¼¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï»ÈÍÑ¤ËÍ¾Íµ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëSnapdragon 7s Gen 4¤Ï¡¢°ÂÄê¤Î½èÍýÀÇ½¤È¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò²÷Å¬¤ËÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Xiaomi HyoerOS¤Ë¤è¤ê¡¢XiaomiÀ½¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°ÀÜÂ³¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç2TB¤ÎSD¥«¡¼¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÆÎÌ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÊÝÂ¸¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ê·Ú¤Ë±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¨¤ë¡ÖPOCO Smart Pen¡×¡Ê4980±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤È¡ÖPOCO Pad M1 Keyboard¡×¡Ê6980±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î»È¤¤Æ»¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ä³Ø¹»¤Ç¤Î¥á¥â½ñ¤¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤«¤é¼ñÌ£¤Î¤ª³¨¤«¤¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡ÖPOCO Pad M1¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î22Æü
¼ÂÇä²Á³Ê¡§4Ëü9980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
The post ¥¨¥ó¥¿¥á¤â»Å»ö¤â²÷Å¬¡ª ¹âÀººÙ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¤Î12¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖPOCO Pad M1¡×ÅÐ¾ì appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.