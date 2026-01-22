¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù²ÆµÈ¤æ¤¦¤³¡õ±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê¡¡¡È²Î¤¬Êª¸ì¤òÆ°¤«¤¹¡É²¾ÁÛ¶õ´Ö¡ßÏÂÉ÷¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î¿·»þÂå¥¢¥Ë¥á¡¢¤½¤Î¼ýÏ¿¤ÎÎ¢Â¦
¡¡²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ÈÏÂÉ÷¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¸ÅÅµ¡Ø¤«¤°¤äÉ±¡Ù¤òÂçÃÀ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢²»³Ú¤È´¶¾ð¤¬¸Æ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¥É¥é¥Þ¤¬¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¡È¤«¤°¤äÉ±¡É¤ÎÊª¸ì¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£ÀÖ¤óË·¤È¤·¤Æ¼·¿§¤Ë¸÷¤êµ±¤¯ÅÅÃì¤«¤éÃÏµå¤Ë½Ð¸½¤·µÞÀ®Ä¹¤¹¤ë·î¤Î¤ªÉ±ÍÍ¡Ô¤«¤°¤ä¡Õ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï²ÆµÈ¤æ¤¦¤³¡£Èà½÷¤ò½¦¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÄ¶ÀäÂ¿Ë»¤Ê¥Ï¥¤¥¹¤Ú½÷»Ò¹âÀ¸¡Ô¼ò´óºÌÍÕ¡Õ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê¡£ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆó¿Í¤¬¸ò¤ï¤ê¡¢¸ß¤¤¤ÎÀ¤³¦¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤½¤Î¼ýÏ¿¤ÎÎ¢Â¦¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢¤½¤·¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÆµÈ¤æ¤¦¤³¡õ±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê¡¢²Ä°¦¤¯¤ÆÂº¤¤»£¤ê¤ª¤í¤·¥«¥Ã¥ÈËþºÜ¡ª
¢£²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ÈÏÂÉ÷¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬Í»¤±¹ç¤¦¡¢¿·¤·¤¤¡È¤«¤°¤äÉ±¡É¤ÎÀ¤³¦
¡½¡½ÂæËÜ¤ä»ñÎÁ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÆµÈ¡§»ñÎÁ¤ò³«¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¤Þ¤º¡ÈÀ¤³¦¤Î¸«¤¿ÌÜ¡É¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ÈÏÂ¤ÎÀ¤³¦¤¬¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Èþ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤«¤°¤ä¤ÈºÌÍÕ¤¬Êë¤é¤¹¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡ÈÀ¸³è¤ÎÆ÷¤¤¡É¤ä²¹ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¶õµ¤¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÂÐÈæ¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÀ¥¡§Âêºà¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¢¤ë¡©¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÇÛ¿®¥¢¥¤¥É¥ë¡É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëVTuberÅª¤ÊÂ¸ºß¤¬Êª¸ì¤Î¼´¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¿·Á¯¤Ç¡¢¡ÖÌ¤Íè¤¬Íè¤¿¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸½¼Â¥Ñ¡¼¥È¤Ï¤¹¤´¤¯ÁÇËÑ¤Ç²¹¤«¤¤¡£¶áÌ¤Íè¤Î¿·¤·¤µ¤È¿È¶á¤Ê²¹¤«¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ëº®¤¶¤ê¹ç¤¦¡¢¤³¤Î³Ú¤·¤¤À¤³¦¤Ë¶¯¤¯¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡©
²ÆµÈ¡§ºÇ½é¤Ë¤«¤°¤ä¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¡È¤³¤Î»Ò¤ÎÀ¼¤Ï¤³¤ì¤À¡ª¡É¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¹¤°¤Ë¤ÏÉâ¤«¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤«¤°¤ä¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¼«Í³¤Ç¡¢ºÌÍÕ¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤É¤³¤«¡È¥¹¥Ã¡É¤ÈÎäÀÅ¤ËÊª»ö¤ò¸«¤¿¤ê¡¢³ä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê´é¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤·¤ÆºîÃæ¤Ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯²Î¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÁêÅöºî¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¼Çµï¤È²Î¤òÏ¢Â³¤ÇÈäÏª¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¡¢²ÝÂê¶Ê¤Ïryo ¡Êsupercell¡Ë¤µ¤ó¤ÎÆñ¶Ê¡£¼Çµï¤Çºî¤Ã¤¿²¹ÅÙ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ²Î¤Ë·Ò¤²¤ë¤¿¤á¡¢¡È¼«Á³ÂÎ¤Î¤«¤°¤ä¡É¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÀ¥¡§ºÌÍÕ¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÀßÄê¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤«¤é¡È¤¹¤´¤¯¶á¤¤´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤À¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤ä´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ²¡¤·¹þ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÉôÊ¬¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤â¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤¬Êú¤¨¤ë¡È¾¯¤·¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¡É¤ä¡È¼«Ê¬¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶³Ð¡É¤Ã¤Æ¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Á³¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤¿¤·¡¢¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ýÏ¿¤Ç°é¤Ã¤¿¡¢¤«¤°¤ä¤ÈºÌÍÕ¤Îµ÷Î¥
¡½¡½¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
²ÆµÈ¡§¤«¤°¤ä¤ÏËÜÅö¤ËÉ½¾ðË¤«¤Ç¼«Í³¤Ê»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£É¡²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÌ¡¹¤ò¤³¤Í¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤ª¼Çµï¤ËÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢½àÈ÷ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡Ö¼¡¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©¡×¤ÈËè²ó¡¢°ú¤½Ð¤·¤òÁíÆ°°÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡ÈÀäÂÐ¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤òÆóÅÙ¤È¤·¤Ê¤¤¡É¥¿¥¤¥×¤Î»Ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸É¡²Î¤Ï¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Î³Ú¤·¤µ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ²Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¡È¿·¤·¤¤¤«¤°¤ä¡É¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÆñ¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¤Î¤«¤°¤ä¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÊÀ¥¡§»ä¤Ï¡¢ºÌÍÕ¤¬¡È¤¦¤¬¤¤¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡É¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤ÆÏ¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢¤«¤°¤ä¤¬¥Ï¥Ã¤ÈºÌÍÕ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÎÎ®¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¦¤¬¤¤¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤Ä¡È¿Í´Ö¤é¤·¤µ¡É¤Ë¡¢¤«¤°¤ä¤¬¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¦¤¬¤¤¼«ÂÎ¤¬ÂçÀÚ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¶ìÀï¤·¤Ä¤Ä¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³Ý¤±¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¼Çµï¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
²ÆµÈ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë½À¤é¤«¤¯ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤ê¡¢ÂæËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈºÌÍÕ¤ÎÍ¥¤·¤µ¡É¤Ë¡¢¤«¤°¤ä¤È¤·¤Æ»×¤ï¤º´Å¤¨¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë°ìÃÊ³¬¡¢´Å¤¨¤ò¶¯¤á¤Æ¤ß¤¿¤ê¡Ä¡Ä³Ý¤±¹ç¤¤¤À¤«¤é¤³¤½¹¤¬¤ë´¶³Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Õ¥ì¥³Á°¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÊÌÏ¿¤ê¤Î²»À¼¤ò¡È³Ý¤±¹ç¤¤É÷¡É¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»²¹ÍÁÇºà¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤½¤ì¤È´°À®²»À¼¤òÊ¹¤Èæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤â¤¦Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤´¤¯½À¤é¤«¤¯ÃÆ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¡Ö³Ý¤±¹ç¤¤¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¡×¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÀ¥¡§»ä¤âÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤«¤°¤ä¤¬¤É¤ó¤Ê²¹ÅÙ¤ÇÍè¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²ÆµÈ¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Î¡È¥Ñ¥ï¡¼¡É¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤¦Íè¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Æ°¤¤ä´Ö¹ç¤¤¤Ë¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤ê¥É¥®¥Þ¥®¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬ºÌÍÕ¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²ÆµÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÇËÜÅö¤Ë¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ÇÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤«¤°¤ä¤Î¤Þ¤Ö¤·¤µ¡×¤È½Å¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±é¤¸¤Ê¤¬¤é»×¤ï¤ºÆ´¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÆµÈ¡§¤è¤¯¡Ö²ÆµÈ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÌÍÕ¤Ï¡È¤Þ¤Ö¤·¤¤Â¸ºß¡É¤Ç¡¢¤«¤°¤ä¤Ë¿Í¤Î¿´¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î»Ò¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡¢¤«¤°¤ä¤Î¼«Í³¤µ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æ±¤¸¶Ê¤Ê¤Î¤Ë¡È°ã¤¦É½¾ð¡É¡£¤«¤°¤ä¤¬²Î¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÀÚ¤Ê¤µ
¡½¡½·àÃæ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°õ¾Ý¿¼¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤ä¼ýÏ¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²ÆµÈ¡§ºÇ½é¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¡Ø»ä¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤Î»ö¤¬¹¥¤¡£¡Ù¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤°¤ä¤Î¡È¼«¸Ê¾Ò²ð¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ç¡¢¡Ö²Î¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤è¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤°¤ä¤é¤·¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë¡×¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥»¥ê¥Õ¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤«¤°¤ä¤ÈºÌÍÕ¤ÎÆü¡¹¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ÇÁü¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡È¤«¤°¤ä¤Î¿ÍÀ¸Å¯³Ø¡É¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤¿¤éÁÇÅ¨¤À¤è¤Í¡×¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¾¯¤·¡ÈË½ÎÏÅª¤Ê¤Û¤É¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡É¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£
±ÊÀ¥¡§»ä¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÎ®¤ì¤ë¡Ø¥á¥ë¥È¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸¶¶Ê¤â²þ¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤«¤°¤ä¤¬²Î¤¦¡Ø¥á¥ë¥È¡Ù¤Ï¡¢Æ±¤¸¶Ê¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦É½¾ð¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Êª¸ì¤ò·Ð¤¿¤¢¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤°¤ä¤Î²ÎÀ¼¤Ë¤ÏÀÚ¤Ê¤µ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¶¶Ê¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¶Á¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¡ÈÄ°¤³¤¨Êý¤ÎÊÑ²½¡É¤¬¤È¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ËÜºî¤ò¤³¤ì¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
²ÆµÈ¡§¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤Ï¡È²»³Ú¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÇ÷ÎÏ¤ä³Ú¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ý¤«¤Ý¤«¤È¿´¤¬²¹¤Þ¤ëÆü¾ï¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âÁÔÂç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¹¬¤»¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«¶»¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÄù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤ÎÍ¾±¤¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ïµ¤Éé¤ï¤º¡¢±ÇÁü¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä²»³Ú¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤à¤Ä¤â¤ê¤ÇºÆÀ¸¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤«¤°¤ä¤¿¤Á¤¬Êª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤³¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¡¢·«¤êÊÖ¤·¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¿¼¤¯´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÊÀ¥¡§»ä¤Ï¤Þ¤º¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡È¸ä³Ú¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤Î´°À®ÅÙ¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¯¤Æ¡¢»³²¼À¶¸ç´ÆÆÄ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤äÈþ¤·¤¤²è¤Î¶õµ¤´¶¡¢¤½¤·¤Æ¼ª¤Ç³Ú¤·¤á¤ë²»³Ú¤ä·àÃæ²Î¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢Íî¤Á¹þ¤à¤È¤º¤Ã¤È°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤³¤¦¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¯²Ú¤ä¤«¤ÊºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¿´¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§µÈÌî¸ËÇ·²ð¡Ë
¡¡Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤Ï¡¢1·î22Æü¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£
