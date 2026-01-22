¥Ù¥Ã¥«¥àÄ¹ÃË·ëº§¼°¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤Î¡ÈÉÔÅ¬ÀÚ¥À¥ó¥¹¡É¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡©¡¡¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤¬É½¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÍýÍ³¤âÈ½ÌÀ
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ä¹Ê¸À¼ÌÀ¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤¬ºÊ¥Ë¥³¥é¡¦¥Ú¥ë¥Ä¤òÉÔÅö¤Ë°·¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÈà¤Ï¡¢·ëº§¼°¤Î¾ì¤Ç¡Ö³§¤ÎÁ°¤ÇÊì¤¬¼«Ê¬¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤âÉÔ²÷¤Ç¶þ¿«Åª¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤¬¾Ú¸À¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤¬°ìÀÚ½Ð²ó¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥óÉ×ºÊ¤â¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë°ì²ÈÀª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿
¡¡¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î19Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¸ø³«¤·¤¿Ä¹Ê¸¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡¢·ëº§¼°¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡Ö500¿Í¤Î¥²¥¹¥È¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤¬ËÍ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸Æ¤ó¤À¡£Í½Äê¤Ç¤ÏºÊ¤È¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Êì¤È¤Î¥À¥ó¥¹¤¬¤ªÁ·Î©¤Æ¤µ¤ì¤¿¡£Êì¤Ï³§¤ÎÁ°¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤ì¤Û¤ÉÉÔ²÷¤Ç¶þ¿«¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èµ½Ò¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤¬¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¡¢¿·¤·¤¤¥É¥ì¥¹¤òµÞ¤¤¤ÇÃµ¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Page Six¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ëº§¼°¤ÇDJ¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥È¡¦¥È¥Ë¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¼Â¶È²È¤Î¥¹¥¿¥Ö¥í¥¹¡¦¥¢¥¬¥Ô¥¦¤¬¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Èà½÷¤ÏËÜÅö¤Ë¤·¤¿¡£Èà¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤À¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤½¤¦¡£¤½¤Î¸å¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¡ÖÈà¤¬¤Ä¤¤¤ËÏÃ¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢ÌäÂê¤Î¥À¥ó¥¹¤Ï¼ÂºÝ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤¬Â©»Ò¤Î¼ó¸µ¤Ë´é¤ò¤¦¤º¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¤ä¥²¥¹¥È¤¬¤·¤Ð¤é¤¯ÍÙ¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¥Ù¥Ã¥«¥àÉ×ºÊ¤È¿Æ¤·¤¤¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÊì¤ÈÂ©»Ò¤Î¥À¥ó¥¹¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Ë¥³¥é¤Ïµã¤¤Ê¤¬¤éÁö¤êµî¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçº®Íð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ªJustJared¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÎÁÊ¤¨¤ò¼õ¤±¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¦¥¬¡¼¥ë¥º»þÂå¤Î¥À¥ó¥¹±ÇÁü¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä¡¢¼çÌò¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÃ¥¤¦±ÇÁü¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¿ô¡¹¤Î¥ß¡¼¥à¤¬ºî¤é¤ì¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢·ëº§¼°ÅöÆü¤Î¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í°ìÀÚ¥ê¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡TMZ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·ëº§¼°¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ²ñ¼Ò¤Ï¡¢±ÇÁü¤òÄó¶¡¸å¡¢±ÇÁü¤Î¥³¥Ô¡¼¤òÁ´¤Æºï½ü¤¹¤ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¦¤¨¡¢ÈëÌ©ÊÝ»ý·ÀÌó½ñ¤Ë¤â¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤Ï·ÈÂÓ¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤âÈëÌ©»þ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤è¤ë±ÇÁüÎ®½Ð¤Î²ÄÇ½À¤âÄã¤¤¤è¤¦¤À¡£¼°¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤È¥Ë¥³¥é¤Ï±ÇÁü¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤Ë¡Ö·ëº§¼°¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
