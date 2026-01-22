¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¥Ñ¥ó¥Ä¡Û¤¬1,500±ß°Ê²¼¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¡Ö¤Ò¤ÈÊÊ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´û¤Ë¥Ø¥Ó¥í¥ÆÃæ♡¡×
º£µ¨¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¸÷Âô´¶¤¬ÉÊ¤Î¤è¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ù¥í¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Î¥Ù¥í¥¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¿þ¥Õ¥ê¥ë¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¸ú¤¤¤Æ¥³ー¥Ç¤ËÍ·¤Ó¿´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£@aiii__13k¤µ¤ó¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡Ö´û¤Ë¥Ø¥Ó¥í¥ÆÃæ¡×¤ÎÀ¼¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¡£1,500±ß°Ê²¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢Í¥½¨¤µ¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¸÷Âô´¶ ¡ß ¿þ¥Õ¥ê¥ë¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë±Ç¤¨¤ë
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Ù¥í¥¢¥Õ¥ê¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¡×\1,419¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
@aiii__13k¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ò¤ÈÊÊ²Ä°¦¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤Ë¡¢¿þ¥Õ¥ê¥ë¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Õ¥ê¥ë¤Ç¤â´Å¤µ¤Ï¹µ¤¨¤á¤À¤«¤é¡¢Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¹¤Ã¤È¤Ê¤¸¤ß¤½¤¦¡£¥ì¥¶ーÄ´¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢´Å¿É¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÃå²ó¤·¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¡ý
¥Õ¥ê¥ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¤³¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥éー¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥³ー¥ÇÁ´ÂÎ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿§¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ë¥Ã¥È¤ä¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¡£¼ê»ý¤Á¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤ÎÃå²ó¤·¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ½´¶¤Ç¤¹¡£
Writer¡§Anne.M