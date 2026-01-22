65Ç¯Á°¤ÎÌ¾Ä¥ÆÇ¤Ö¤É¤¦¼ò»ö·ï¤ÇÂè11¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¡¡ÉÂ»à¤·¤¿¸µ»à·º¼ü¤ÎËå¡Ö·»¤ÏÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
65Ç¯Á°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡ÖÌ¾Ä¥ÆÇ¤Ö¤É¤¦¼ò»ö·ï¡×¤Ç¡¢¸µ»à·º¼ü¤ÎËå¤é¤¬Âè11¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾Ä¥ÆÇ¤Ö¤É¤¦¼ò»ö·ï¤Ï¡¢»°½Å¸©Ì¾Ä¥»Ô¤Ç1961Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¡¢½÷À5¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìµ¼Â¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿±üÀ¾¾¡¸µ»à·º¼ü¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¹öÃæ¤Ç89ºÐ¤ÇÉÂ»à¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ëå¤Î²¬ÈþÂå»Ò¤µ¤ó(96)¤¬ºÆ¿³ÀÁµá¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢22Æü¡¢²¬¤µ¤ó¤é¤ÏÌ¾¸Å²°¹âºÛ¤ËÂè11¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸îÃÄ¤Ï²¿¼Ô¤«¤¬¤Ö¤É¤¦¼ò¤ÎÉÓ¤Î¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ÆÆÇ¤òº®Æþ¤·¡¢¤Õ¤¿¤ò¤Õ¤µ¤°Éõ¤«¤ó»æ¤òÅ½¤êÄ¾¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éõ¤«¤ó»æ¤«¤éÀ½Â¤»þ¤Î¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤ê¤ÎÀ®Ê¬¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´ÕÄê·ë²Ì¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÍ¸ú¤À¤È¤¹¤ë°Õ¸«½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¬¤µ¤ó¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¡Ö·»¤ÏÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤â96ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£