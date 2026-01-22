SAND ¡ß CRYSTAL LAKE¡¢³¤³°Àª¾·æÛ¤Ë¤è¤ë¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Õ¥§¥¹¡ãFURIOUS WORLD FEST¡ä¤ò4·î³«ºÅ
SAND¤ÈCRYSTAL LAKE¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ë¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Õ¥§¥¹¡ãSAND & Crystal Lake pre ¡ÈFURIOUS WORLD FEST 2026¡É¡ä¤¬4·î4Æü¡¢Âçºå¡¦ÆñÇÈ Yogibo Meta Valley / Holy Mountain¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£SAND¤ÎMAKOTO¤ÈCrystal Lake¤ÎYD¤¬¥¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡ãFURIOUS WORLD FEST¡ä¤¬2024Ç¯¤Î³«ºÅ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤À¡£
Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¥¢ / ¥á¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤Î¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤¬Âçºå¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¿¥¤¡¢ÂæÏÑ¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°Àª¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢SUBZERO(USA)¡¢NASTY(GERMANY)¡¢VOLUMES(USA)¤Î3ÁÈ¤À¡£SUBZERO¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤à¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¿¥Õ¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤òÉð´ï¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¥Ó¡¼¥È¥À¥¦¥ó¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëNASTY¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê½ÅÎÌ´¶¤ò¸Ø¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¹¶·âÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£VOLUMES¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹½Ð¿È¤Î¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¥á¥¿¥ë¥³¥¢¤Î´ú¼ê¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê½ÅÄã²»(Djent)¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¹ñÆâ¤«¤é¤Ï¡¢CRYSTAL LAKE¤ÈSAND¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢NOISEMAKER¡¢FACECARZ¡¢KRUELTY¡¢GATES OF HOPELESS¡¢PROMPTS¡¢VIEW FROM THE SOYUZ¡¢LAST DAY DREAM¡¢REVERSE BOYZ¡¢TERMINATION¡¢RECLUSE¡¢GRAUPEL¤é¤¬½Ð±é¡£Âçºå¡¦ÆñÇÈ¤è¤ê¹ñÆâ³°¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¥¢ / ¥á¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÄó¼¨¤¹¤ë°ìÆü¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡ãSAND & Crystal Lake pre ¡ÈFURIOUS WORLD FEST 2026¡É¡ä
4·î4Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦ÆñÇÈ Yogibo Meta Valley / Holy Mountain
open12:00 / start13:00
¢§½Ð±é¼Ô
¡ÚInternational¡Û
SUBZERO(USA)
NASTY(GERMANY)
VOLUMES(USA)
WHISPERS(THAILAND)
FLESH JUICER(TAIWAN)
¡ÚDomestic¡Û
CRYSTAL LAKE
SAND
NOISEMAKER
FACECARZ
KRUELTY
GATES OF HOPELESS
PROMPTS
VIEW FROM THE SOYUZ
LAST DAY DREAM
REVERSE BOYZ
TERMINATION
RECLUSE
GRAUPEL
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
°ìÈÌ¡§ADV 9,000±ß / DOOR 10,000±ß
VIP¡§ADV 13,000±ß / DOOR -
³ØÀ¸¡§ADV 5,500±ß / DOOR 6,500±ß
¹â¹»À¸¡§ADV 3,500±ß / DOOR 4,500±ß
15ºÐ°Ê²¼¡§FREE
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/fwf/
¼çºÅ¡¦¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§MAKOTO(SAND) / YD(Crystal Lake)
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡SAND ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Crystal Lake ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È