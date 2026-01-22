メ～テレ（名古屋テレビ）

いよいよ23日に衆議院が解散し、超短期決戦の選挙戦へと突入します。急な衆議院解散は、この地方の自治体の事業にも影響が及びそうです。

超短期決戦へ各党が臨戦モードに入る中、この地方の自治体には、突然の解散の余波が広がっています。

「自ら編成した予算を成立させることを蹴飛ばして、解散に持ち込むということについては、安定した政権を作って、安定した政策を運営していきたいとしても、予算を成立させてからではいけないのか」(愛知県 大村秀章知事)

愛知県の大村知事が指摘するのは「来年度の予算案成立」について。

2月に選挙があるため、審議が遅れ、それぞれの自治体の予算編成にも影響が出てくる可能があります。

自治体への影響は

私たちの生活への影響は。三河湾に面する港町、愛知県碧南市。

南海トラフ巨大地震が起きれば、市内の震度は最大で7、矢作川沿いを中心に津波被害が想定されています。

こうした大規模災害に備え碧南市は1988年以降、防災倉庫の整備を進めています。

「もう空きスペースがなくなってたので、今のうちに計画通りの備蓄ができるように、新たな防災倉庫を今回計画した」(碧南市 危機管理課 生田尚人課長)

“もしも”に備え、非常食や毛布などを備蓄する防災倉庫は現在、市内に4カ所。さらに増やす計画だということですが…。

「国の予算の成立が遅れれば遅れるほど、内示をもらうタイミングはどんどん遅れる可能性が十分ある。そうすると、工事を着工するスタート地点が遅れるので工事の終わりも遅れる」(碧南市 財政課 加藤和彦課長)

今年4月以降に予定している防災倉庫の新設には、「国からの補助金」を活用する計画です。

しかし、補助金の根拠となる国の新年度予算の成立が遅れた場合、計画通りに整備が進まない恐れがあるのです。

財政に負担の可能性も

影響はこれだけではありません。

「給食費もある。いわゆる無償化というもの。あれも国から県を通じてお金をもらうことになっている。国からの入るお金が遅れれば、市が立て替えて業者に支払う話になる」(碧南市 財政課 加藤和彦課長)

国は子育て支援策の一環で今年4月から小学生を対象に、ひとりあたり5200円を補助する政策を打ち出しています。

碧南市は残りの給食費を市の財源で負担し「実質無償化」にする予定だということです。

この事業も「国からの補助金」を活用する予定だったことから、予算の成立が後ろ倒しになれば、碧南市の財政に負担がのしかかります。

「一般市民に影響がないようにしてほしい、その1点。早期に予算成立すれば、予定通りに市の事業を進めることができる」(加藤課長)

市民の生活に影響が出ないよう、自治体が試行錯誤する中、市民はこの影響をどう見ているのでしょうか。

「防災は今こうやって話している直後でも地震が起こるかもしれないし、なんぞのことがあるかもしれない。それは早めにしていただきたい」(碧南市民)

「もう少し国民に寄り添ってほしい」(碧南市民)