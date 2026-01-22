¡Ú¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾¦Àï¡Û¥«¥«¥ª¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¸¶ÎÁ¤¬¹âÆ¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢¾¦ÉÊ¡¦¥«¥«¥ªÆ¦¤ÎºÏÇÝ¤â¡¡¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ÎÍ½»»¤Ï¡¡Ê¡²¬
2·î14Æü¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤òÁ°¤Ë¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥Ç¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾¦Àï¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥«¥«¥ªÆ¦¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£È¬ÌÚºÚ·î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òµá¤á¤ÆÄ¹¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
22Æü¤«¤éÇîÂ¿ºåµÞ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¡£¹ñ¤ÎÆâ³°¤«¤é112¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨ÞÕ¿È¤Î¥·¥ç¥³¥é¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Âç½¸¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£È¬ÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¥¯¥êー¥ßー¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥Á¥´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ç½¸ÅÅç¤ÇÌµÇÀÌôºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¥Ë¥åー¥µ¥Þー¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢150¸Ä¸ÂÄêÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¤³¤È¤·¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾¦Àï¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¸¶ÎÁ¡¢¥«¥«¥ªÆ¦¤ÎÉÔºî¤Ê¤É¤Ç²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ë¡Ö¥«¥«¥ª¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇîÂ¿ºåµÞ ºÅ»öÃ´Åö¡¦¾®Ìî¿¸»Ê¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢3Ç¯4Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸«¤ë¤«¤é¤ËÌÜ¤ËÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÊÃÍÃÊ¤¬¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤È¤·¤Ï½ÐÅ¹¼Ô¤Î¤ª¤è¤½8³ä¤¬¡¢µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÊ¿¶Ñ¤ª¤è¤½10¥Ñー¥»¥ó¥ÈÃÍ¾å¤²¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥«¥«¥ª¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¾¦ÉÊ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òºî¤ë²áÄø¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥«¥«¥ªÆ¦¤òÊñ¤à²ÌÆù¡Ö¥«¥«¥ª¥Ñ¥ë¥×¡×¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥«¥ª¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¢£È¬ÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤¹¤´¤¯¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥«¥ª¤Î¶ì¤ß¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÌ£¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥«¥ªÆ¦¤Î¡ÖÈé¡×¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¤·¤¿¡¢¥«¥«¥ªÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ëÃº»À¥É¥ê¥ó¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥«¥ª¥·¥ç¥Ã¥¯ÂÐºö¤Ï¡¢ÍÎ²Û»Ò¤ÎÏ·ÊÞ¤Ç¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»þ´ü¤Îº£¡¢1Æü¤Ë400～500¥¥í¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥«¥ª¤Î»ÅÆþ¤ìÃÍ¤Ï»ºÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¤¤¤â¤Î¤ÇµîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½2ÇÜ¤Ç¤¹¡£
¢£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¦º´ÌîÎ´ ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡Ö¡Ê¥«¥«¥ª¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¡Ë¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸²Ãø¤Ë¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤³3Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ21Æü¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ç¤¹¡£ÄêÈÖ¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò2～3³ä¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£È¬ÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖÀ¸ÃÏ¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È´¶¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢£º´Ìî ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î´ÞÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤éÉ½¸½¤ò½Ð¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤ò¤¤¤í¤¤¤í³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥«¥ªÆ¦¤Î¼«²ÈºÏÇÝ¤â»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤È¤·3·î¤«¤éÂçÊ¬¸©¶ê¼îÄ®¤Ç¥«¥«¥ªÆ¦¤ÎºÏÇÝ¤ò»Ï¤á¡¢2Ç¯È¾¸å¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½800¥¥í¤¬¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢¡È¤Á¤ç¤³¡É¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÍ½»»¤Ç¤¹¡£
Ï·ÊÞÉ´²ßÅ¹¡Ö¾¾²°¶äºÂ¡×¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·¤ÎÍ½»»¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢ËÜÌ¿ÍÑ¤¬5573±ß¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Ï1Ëü662±ß¤Ç¤·¤¿¡£Ä´ºº³«»Ï°Ê¹ß¡¢½é¤È¤Ê¤ë1Ëü±ßÄ¶¤¨¤Ç¤¹¡£
23Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë´äÅÄ²°ËÜÅ¹¤Î¡Ö¥µ¥í¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ç¤â¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¼«Ê¬¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´äÅÄ²° ¥µ¥í¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥éÃ´Åö¡¡»³ËÜ¿¿Ìé¤µ¤ó
¡Ö¶áÇ¯¡¢Ã¯¤«¤ËÇÛ¤ë¹Ô°Ù¤¬¤À¤ó¤À¤ó¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤´Ë«Èþ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÇÇã¤ï¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨16¿Í¤ÎºîÉÊ¤ò°ìÎ³¤º¤ÄµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ç¤Ï´°Çä¤¹¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£»³ËÜ¤µ¤ó
¡ÖÃËÀ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Æ¡¢Á°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ1³ä¤°¤é¤¤Áý¤¨¤¿°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥«¥«¥ª¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¹âÆ¤·¡¢¤³¤È¤·¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¡È¥Ó¥¿ー¡É¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿´¤È¤¤á¤¯¥Á¥ç¥³¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤ÎÃÎ·Ã¤Èµ»½Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£