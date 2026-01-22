Âç¿Í¥µ¥¤¥º¤Ë²Ã¤¨¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤â¡ªHIPSHOP¡ÖPEANUTS Series BASEBALL DESIGN¡×
¡ÖHIPSHOP(¥Ò¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×)¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëPEANUTS¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ØHIPSHOP PEANUTS Series ¡ÈBASEBALL DESIGN¡É¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£
Âç¿Í¥µ¥¤¥º¤Ë²Ã¤¨¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤âÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤äÃç´ÖÆ±»Î¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
HIPSHOP¡ÖPEANUTS Series ¡ÈBASEBALL DESIGN¡É¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)
²Á³Ê(Âç¿ÍÍÑ)¡§³Æ2,800±ß(ÀÇ¹þ)
²Á³Ê(»Ò¶¡ÍÑ)¡§³Æ2,500±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§HIPSHOP³ÆÅ¹¡¢HIPSHOP¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢ZOZOTOWN¡¢Rakuten ONLINE STORE
Ç¯ÎðÀÊÌÌä¤ï¤º¿Íµ¤¤Î¡ÈHIPSHOP PEANUTS Series¡É¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìîµå¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÅ»¤Ã¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ÈPEANUTS¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
Á´6¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´6¼ïÎà¤òÅ¸³«¡£
¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¡¢´À¤òÁÇÁá¤¯È¯»¶¤·¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡¢Â®´¥À¤È¿½ÌÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£
µ¡Ç½À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»þ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó»ÅÍÍ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÂ¤Ù¤ë¤È¡Ö¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¡¢³Ú¤·¤²¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±£¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥¤¥ºÅ¸³«
º£²ó¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤âÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚADULTS SIZE (Âç¿ÍÍÑ)¡Û
S (¥¦¥¨¥¹¥È68¡Á76cm)
M (¥¦¥¨¥¹¥È76¡Á84cm)
L (¥¦¥¨¥¹¥È84¡Á94cm)
LL (¥¦¥¨¥¹¥È94¡Á104cm)
¡ÚKIDS SIZE (»Ò¶¡ÍÑ)¡Û
110 (¥¦¥¨¥¹¥È49¡Á55cm)
130 (¥¦¥¨¥¹¥È53¡Á59cm)
ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤ºÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥à¥ì¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¥Á¡¼¥à¡¢Ãç´ÖÆâ¤Ç¤Î¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
PEANUTS¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤ï¤¤¤¤PEANUTS¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¡¢ËèÆü¤ò¤â¤Ã¤È¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¤Ë²á¤´¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¡¢±£¤ì¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
HIPSHOP¡ÖPEANUTS Series ¡ÈBASEBALL DESIGN¡É¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post Âç¿Í¥µ¥¤¥º¤Ë²Ã¤¨¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤â¡ªHIPSHOP¡ÖPEANUTS Series BASEBALL DESIGN¡× appeared first on Dtimes.