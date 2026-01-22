¾´ý³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¡Ê86¡ËÇÙ±ê¤Ç»àµî¡¡°¦¾Î¡È¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡É¾´ý¤ÎÌÌÇò¤µÅÁ¤¨Â³¤±¡Ä±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ö°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤Ç¤·¤¿¡×
¾´ý³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤¬22ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
86ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¡Ê2017Ç¯ °úÂà²ñ¸«¡Ë¡§
50Ç¯¡¢100Ç¯¡¢¿§¤¢¤»¤Ê¤¤Ì¾¶É¤ò»Ø¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸Ø¤ê¡¢´î¤Ó¡£
¡Ö¾´ý´ý»Î¤È¤·¤ÆÂçÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤ê²Î¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¤ê¡¢Íê¤Þ¤ì¤¿¤éÁ´Éô´î¤ó¤Ç¤ä¤ë·è¿´¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡È¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¡£
22Æü¸áÁ°3»þ15Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1940Ç¯1·î1Æü¡¢Ê¡²¬¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï1954Ç¯¡¢Åö»þÎòÂåºÇÇ¯¾¯¤Î14ºÐ7¥«·î¤Ç»ÍÃÊ¤È¤Ê¤ê¡¢´ý»Î»Ë¾å½é¤ÎÃæ³ØÀ¸´ý»Î¤È¤·¤Æ°ìÌöÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢¸½ºßÏ»´§¤ÎÆ£°æÁïÂÀ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç62Ç¯´ÖÇË¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µÏ¿¤ò¹¹¿·¤µ¤ì¤¿ÍâÆü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¡Ê2020Ç¯¡Ë¡§
»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÏ¿¤òÈ´¤¯¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤é¡¢¿§¤ó¤ÊµÏ¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È¡£¡Ê¼«Ê¬¤ò¡Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤ÎµÏ¿¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â´Ø¿´¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Æ£°æÁïÂÀÏ»´§¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¾´ý³¦¤ÎÂÐ¶ÉÃæ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¤È¤«¡¢¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ê¤«¤¬¤¹¤¯¤È¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¤â¤·¡¢3»þ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¤Ç¸À¤¦¤È¤«¤Ê¤êÈèÏ«¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£°æÁïÂÀÏ»´§¤Î³èÌö¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¾´ý¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¡Ê2021Ç¯¡Ë¡§
»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Èà¡ÊÆ£°æÏ»´§¡Ë¤ÏÂÐ¶É¤ÎÁ°¤ËÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤âÂÐ¶É¤ÎÁ°¤Ë¡ÖÉé¤±¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤â¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢È×¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¡£
¤½¤·¤Æ¡¢±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤ÏX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö²ÃÆ£°ìÆó»°ÀèÀ¸¤È¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¡¢Âô»³¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Þ½½Âå¤«¤é¤Î´ý»Î¤ÎÆ»¤Î¤ªÏÃ¤ò¤â¤¦»Ç¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£ÀÞ¡¹¤Ë½ËÊ¡Ž¥¿´ÇÛŽ¥±þ±ç¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÍ¥¤·¤¯²¹¤«¤¤¤ª¿ÍÊÁŽ¤¾´ý¤Ø¤Î°¦¤Ë°î¤ì¤¿°ÎÂç¤ÊÂçÀèÇÚ¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£