¡¡TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦µ·Æ²Êâ¡ÊÁáÀ¥Î¦¡ËÌò¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¹çÏ»ÏËÌò¤ÎËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡¢µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¹õ´äÊÙ»á¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤Î¸÷·Ê¡Ä¥Õ¥¡¥óÁ´°÷¤¬µ·Æ²¤Ë¡É¥ê¥Ö¡¼¥È¡É¤·¤¿ÌÏÍÍ
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüÍË·à¾ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¹õ´äÊÙ»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ç¡¢¹½ÁÛ¤Ë3Ç¯¤ò¤«¤±¤¿Ä¶ÎÏºî¤À¡£Êª¸ì¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¤¬¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²Êâ¤Î´é¤Ë¡È¥ê¥Ö¡¼¥È¡É¤·¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦¤È¤¤¤¦¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢ÅÜÅó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÎëÌÚ¤ÏÊüÁ÷¸å¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤äÇÐÍ¥Ãç´Ö¤«¤é¡ØËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¡ØÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦LINE¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÇÐÍ¥Ãç´Ö¤«¤é¡¢²Õ¾ò½ñ¤¤Ç¡Ø¤³¤³¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¤³¤³¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¥ê¥¹¥È¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡»î¼Ì²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¡È·³·Ü¡Ê¥·¥ã¥â¡Ë¡É¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤¢¤Î·³·Ü¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉCG¡£¸½¾ì¤Ë¤ÏÃ¼¤Ã¤³¤ÎÊý¤Ë4±©ÄøÅÙ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤Ä¤Ä¤«¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢´°À®±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡Ö¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¿´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ËÌÂ¼¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡Ä!?¡×¤È¡¢CGµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤È¡¢¹õ´ä»á¤Ï¡ÖËÌÂ¼¤µ¤ó¤¹¤éñÙ¤»¤Æ¤¤¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤CG¥Á¡¼¥à¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤Ï»£±Æ¸å¡¢»Å¾å¤²¤Ë½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âËÜºî¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤¤Á¤ó¤È»Å¾å¤²¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¸µ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¢£Âè2ÏÃ¡Ê25ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï24»þ´Ö¡Ä10²¯±ß¶¯ÅðÈÈ¤òÃµ¤»¡ª
µ·Æ²¤ËÀ®¤êºÑ¤Þ¤·¤¿ÁáÀ¥¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èó¾ð¤Ê±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¡£
¹çÏ»¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤ÏÁáÀ¥¤ò10²¯±ß¶¯Ã¥¤ÎÈÈ¿Í¤ÈÃÇÄê¤·¡¢¼¹Ù¹¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£Ç¨¤ì°á¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ»¶¡¹¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¦ÁáÀ¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¿·ü¤±¤ÎÀâÆÀ¤ÎËö¡¢ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ¿¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èó¾ð¤ÊÀë¹ð¤À¤Ã¤¿¡£
¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÎÃæ¡¢ÁáÀ¥¤Ï°ì¹á¡Ê¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ë¤«¤éµ·Æ²¤ÎÎ¢¤Î´é¡¢¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤Î¶ÃØ³¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ÀäË¾¤ÎÊ¥¤ÇØÖÓ¤ËÊë¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë²Æ³¤¤Î¡È±³¡É¡£ ¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Êø¤ìµî¤ëÃæ¡¢ÁáÀ¥¤¬ÉÂ±¡¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¹á¤Î°Õ³°¤Ê»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï°ì¹á¤ÎËå¡¦°½¹á¡ÊÍ¿ÅÄÍ´´õ¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»öÂÖ¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤µÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ä¡ª
