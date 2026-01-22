ÅìËÌÆ»¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¡¢ÀÐÀî¤Ç¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î96·ï¡ÄºÇ¶¯¡¦ºÇÄ¹´¨ÇÈ¤Ç³ÆÃÏº®Íð¡¡23Æü¤ÏÆüËÜ³¤Â¦Ãæ¿´¤ËÂçÀã¤Î¸«¹þ¤ß
°ìÌÌ¤¬¿¿¤ÃÇò¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄ¿¹¡¦¹°Á°»Ô¡£
ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¤ÏÃÏ¿áÀã¤Ç»ë³¦¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¤¬²¿ÅÙ¤âÈ¯À¸¤·¡¢´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎóÅç¤Ë½±Íè¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯¤ÇºÇÄ¹¤Î¡ÈµïºÂ¤ê´¨ÇÈ¡É¡£
ºÒ³²µé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù²ü¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹°Á°»Ô¤Ç¤ÏÀÑÀã¤¬80cm¤ËÃ£¤·¡¢Àã¤«¤¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë½»Ì±¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã¡¦ÅòÂôÄ®¤Ç¤â21Æü¤«¤é¹ß¤êÂ³¤¤¤¿Àã¤Ç¡¢ÀÑÀã¤¬80cm¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ã»»þ´Ö¤ÎÂçÀã¤Ë·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿ÀÐÀî¡¦¶âÂô»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÀÑÀã¤¬22cm¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àã¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï96·ï¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¶¯¡¦ºÇÄ¹´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤â¡£
Ê¼¸Ë¡¦Ë²¬»Ô¤âÀã·Ê¿§¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÑÀã¤Ï40cm°Ê¾å¤òµÏ¿¡£
¿Íµ¤¤Î²¹ÀôÃÏ¡¦¾ëºê²¹Àô¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤»ë³¦¤â°¤¤¾õÂÖ¤Ë¡£
´Ñ¸÷µÒ¡§
¤³¤ó¤Ê¹ß¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
ÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤Ç¼Ö¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤â¡¢¤Ò¤È¶ìÏ«¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ´Ñ¸÷ÃÏ¡¦µþÅÔ¤Ç¤Ï22ÆüÄ«¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÉ¹ÅÀ²¼1.1ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¡£
Íò»³¤ÎÅÏ·î¶¶¤ÏÏ©ÌÌ¤¬³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¿µ½Å¤ËÊâ¤¯´Ñ¸÷µÒ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ºÇ¶¯´¨ÇÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸òÄÌ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡£
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¤ÏÌ¾¸Å²°±Ø¤«¤éµþÅÔ±Ø¤Î´Ö¤ÇÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ØÅì¤Ç¤ÏÀÑÀã1¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¤Î¤ÏÅÐ»³¥°¥ë¡¼¥×¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï»³¤ËÅÐ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤Ç³êÍî¤·¤¿»þ¤Ë»ß¤Þ¤ë·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÃæ¤òÄÌ¤·¤Æ¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Ä®¤Ç¤Ï¾ÃÀã¥Ñ¥¤¥×¤«¤é½Ð¤¿¿å¤¬¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Î²¼¤ÇÅà¤ê¡¢Ìµ¿ô¤Î¤Ä¤é¤é¤¬Ï¢¤Ê¤ëÄÁ¤·¤¤¸½¾Ý¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÆÊÌÚ¡¦Æü¸÷»Ô±ÀÎ¶·ÌÃ«¤Ç¤Ï¡¢Âì¤¬Åà¤ëÉ¹ßÆ¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤Ð¤¯¡Ë¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿
¤µ¤é¤Ë¡¢Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤ÏºÇÄãµ¤²¹¤¬É¹ÅÀ²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿22ÆüÄ«¤ÎÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â¡£
ÆüÈæÃ«¸ø±à¤ÎÃÓ¤Ë¤ÏÉ¹¤¬Ä¥¤ê¡¢Ê®¿å¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿Äá¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ë¤Ï¤Ä¤é¤é¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ý½ÑÅª¤ÊÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Îä¤¨¹þ¤àÅÔÆâ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ä¡¢¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¤ª¤Ç¤ó¤òµá¤á¹ÔÎó¤¬Àä¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¶¯¡¦ºÇÄ¹´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢23Æü°Ê¹ß¤âÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë½½Ê¬¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£