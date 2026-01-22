¡Ú¶Ì¥Î°æ¿ÆÊý¡¡»ëÅÀ¡Û°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÆâÍÆ¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¡´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»òÇÕÁè¤¤¤ÎÃæ¿´¡¢¸°¤ÏÂç¤ÎÎ¤Àï
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê12ÆüÌÜ¡¡¡û°ÂÀÄ¶Ó¡Ê´ó¤êÀÚ¤ê¡ËÇ®³¤ÉÙ»Î¡ü¡Ê2026Ç¯1·î22Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡2¿Í¤ÎÎÏ¤Îº¹¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤È½Ð¤¿°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£Âç´Ø¤ÏÁ°·¹»ÑÀª¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢²¼¤«¤é·«¤êÊÖ¤·Ç®³¤ÉÙ»Î¤Î¾åÂÎ¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢¸åÂà¤µ¤»¤¿¡£º¸²¼¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ±¦¤òº¹¤¹½½Ê¬¤Ê·Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢ÂÎ¤ò´ó¤»¤ÆÆñ¤Ê¤¯´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç®³¤ÉÙ»Î¤ÏÅÚÉ¶ºÝ¤Ç²¿¤«¤ò»Å³Ý¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤À¤±²¼¤«¤é¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢²£¤Ë¤¤¤Ê¤¹¤¯¤é¤¤¤·¤«ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±°ÂÀÄ¶Ó¤Î¹¶¤á¤¬¸·¤·¤¯¡¢ÁêËÐ¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½ªÈ×Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Âç´Ø¤ÎÁêËÐÆâÍÆ¤Ï¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡2ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¡£¤Þ¤À¶×ºù¡¢¤½¤·¤ÆÎ¾²£¹Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»òÇÕÁè¤¤¤Ï¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤òÃæ¿´¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¸°¤ò°®¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢Âç¤ÎÎ¤¤È¤Î°ìÈÖ¡£²£¹Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤â´í¤Ê¤¤ÁêËÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤ÇÇ´¤Ã¤Æ²¿¤È¤«¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£¼êÉé¤¤¤Î¾õÂÖ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â©¤òÈ´¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¡£
¡¡1º¹¤ÇÂ³¤¯Ì¸Åç¡¢»â»Ò¡¢Ä«Çµ»³¤âÎÉ¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤ÆÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Àé½©³Ú¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¡Ê¸µÂç´Ø¡¦ÆÊÅì¡Ë