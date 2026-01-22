¡ÚÄÉÅé¡¦²ÃÆ£°ìÆó»°¡ÛÌ¼¤òÍÄÃÕ±à¤ËÁ÷¤ê¡¢¿²¤ëÁ°¤ÏÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¡Ä¸µÁÄ¡¦¥¤¥¯¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¡È¤Ò¤Õ¤ß¤óÅÁÀâ¡É¡ÒÄ¹½÷¤¬¸ì¤ë¡Ó
¡¡»Ë¾å½é¤ÎÃæ³ØÀ¸´ý»Î¤Ç¡¢Ì¾¿Í¤ò´Þ¤àÄÌ»»8´ü¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾´ý´ý»Î¡¦²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤¬1·î22Æü¤Ë86ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£²ÈÄí¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡×¤Î²£´é¤ò¡¢Ä¹½÷¤ÎÀ¾¸ýÍ³µª¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿µ»ö¡Ö²ÃÆ£°ìÆó»° Àø¤ó¤Ç¤¤¤ëÎ¶¡×¡Ê¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×2025Ç¯8·î¹æ¡Ë¤«¤é°ìÉô¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Ò¤Õ¤ß¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦À¾¸ýÍ³µª¤µ¤ó
¢¡¢¡¢¡
¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡×¤Î·æ½Ð¤·¤¿´ýÎò
¡¡ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Î2018Ç¯¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î1·î¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î½ªÈ×¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤ÏÅö»þ76ºÐ¤ÎÉã¡¦²ÃÆ£°ìÆó»°¤Ç¡¢62ºÐº¹¤ÎÂÐ¶É¤Ï¿·µì¸òÂå¤Î¾ÝÄ§¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£Éã¤Ï¡Ö¶»¤òÂß¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Á´ÎÏ¤ÇÀï¤¦¡×¤ÈÎ×¤ó¤À¤¬ÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂÐ¶É¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¡¢Éã¤Ï77ºÐ¤Çµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¸½Ìò¤òÂà¤¯¡£ºÇ½ª¶É¤Î¸å¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¸åÆü¤Ë²ó¤·¡¢¼«Âð¤ÇÂÔ¤ÄÊì¤Ë¡ÖÄ¹Ç¯¶¦¤Ëº²¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤Îº¢¡¢NHK¤¬¡Ø²ÃÆ£°ìÆó»°¤È¤¤¤¦ÃË¡¢¤¢¤ê¤±¤ê¡£¡Ù¤È¤¤¤¦ÆÃÈÖ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Éã¤Î´ý»Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ÃÆ£°ìÆó»°»á¡¡ⒸÊ¸éº½Õ½©
¡¡Éã¤Ï10ºÐ¤Ç¡ÖºÇÁ±¼ê¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾´ý¤ÎËÜ¼Á¡£¤³¤ì¤¾¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×¤È¸ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£14ºÐ¤Ç»Ë¾å½é¤ÎÃæ³ØÀ¸¥×¥í´ý»Î¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¿ÀÉð°ÊÍè¤ÎÅ·ºÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£½ç°ÌÀï¤ò4´üÏ¢Â³¾ºµé¤·¤Æ18ºÐ¤ÇAµéÆþ¤ê¤È¤¤¤¦ºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ò¿®¶Ä¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥¹¥é¥ó¥×Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿20Âå¸åÈ¾¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤âºÇÁ±¼ê¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡×¤È¿®¤¸¤¿Éã¤ÎÊâ¤ß¤ò»×¤¦»þ¡¢¡È¤Þ¤º¿À¤Î¹ñ¤È¿À¤ÎµÁ¤òµá¤á¤Ê¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤â¤Î¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦À»½ñ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Éâ¤«¤Ö¡£
¡¡ÄãÌÂ´ü¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Î½õ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿®¶Ä¿´¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö»Ø¤¹¼ê¤Ë³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤ºÌÂ¤¦¡×¤Ê¤«¡¢¾´ý³¦¤ÎÀè¿Í¤Ç¤¢¤ë¾£ÅÄ¹¬»°ÀèÀ¸¤«¤é¡Ö·¯¤ÏÀø¤ó¤Ç¤¤¤ëÎ¶¤Ê¤Î¤À¡×¤È¡¢¡ÈÀøÎ¶¤Î½ñ¡É¤òÄºÂ×¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¤Ï1982Ç¯¤ÎÌ¾¿ÍÀï¤ÇÃæ¸¶À¿Ì¾¿Í¤«¤éÌ¾¿Í°Ì¤òÃ¥¼è¡£¼ÂÎÏÀ©6¿ÍÌÜ¤ÎÌ¾¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¾¡¤Á¼ê¤¬¸«¤¨¤º¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤â±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤¿°ì¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤«¡×¤È¡¢ÅêÎ»¤¹¤ëÁ°¤Ë¤â¤¦°ì²ó¡¢È×¾å¤ò¸«Ä¾¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÌ¯¼ê¤¬Á®¤¤¤¿¤³¤È¤¬¾¡Íø¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½ç°ÌÀïAµéÄÌ»»36´üºßÀÒ¤Ï¡¢Âç»³¹¯À²½½¸ÞÀ¤Ì¾¿Í¤Ë¼¡¤°µÏ¿¤Ç¤¢¤ë¡£´öÅÙ¤«¤Î¹ßµé¤Ë¤â´Å¤ó¤¸¤º¡¢Bµé1ÁÈ¤ÇºÇÂ¿¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¤Æ¤ÏAµé¤ËÉüµ¢¡¢ºÇ¸å¤Ï53ºÐ¤«¤é62ºÐ¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤«¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤»þ¡¢¤³¤ì¤â¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÉã¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¾¡Éé»Õ¤È¤·¤Æ¤Îµ¤Ç÷¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¥¤¥¯¥á¥ó¡É¤ÎÀè¶î¤±
¡¡ÂÐ¶ÉÃæ¤ÎÃë¿©¤ä¤ª¤ä¤Ä¤Ç¤ÎÂç¿©´Á¤Ö¤ê¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¤Î¾¡ÉéÈÓ¤Ï²ÈÄíÎÁÍý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¿·º§Åö»þ¤Î¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£²æ¤¬²È¤Ç¤ÏµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÊìÊý¤ÎÁÄÊì¤¬ÏÂ¿©¤òºî¤ê¡¢Êì¤ÏÍÎ¿©Ã´Åö¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÉã¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤¿¡£Éã¤Î¹¥Êª¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òÂçÀ¹¤ê¤Ë¤·¤¿¤ª»®¤ò¿©Âî¤Ë½Ð¤·¡¢Êì¤¬Âæ½ê¤Ë¥½¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÌá¤ë¤È¡¢´û¤Ë¤ª»®¤Ï¶õ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È×¾å¤Ç¤Îµ´µ¤Ç÷¤ëÉã¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ï¡È¥¤¥¯¥á¥ó¡É¤ÎÀè¶î¤±¤À¤Ã¤¿¡£ÂÐ¶É¤Î¤¢¤ëÆü¤Ï¡¢»ä¤òÅìµþ¡¦¶åÃÊ¤ÎÇòÉ´¹ç³Ø±àÍÄÃÕ±à¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿¸å¡¢ÀéÂÌ¥öÃ«¤Î¾´ýÏ¢ÌÁ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£Æ±µéÀ¸¤ÎÊì¿Æ¤«¤é¡Ö¤¦¤Á¤Î¼ç¿Í¤âÍ¥¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤´¼ç¿Í¤Ë¤ÏÉé¤±¤ë¡£Í³µª¤Á¤ã¤ó¤¬Å¾¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æ»¤ÎÀÐ¤ò¤É¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ÈÊì¤Ï¾Ð¤¦¡£
¡¡¿²¤ëÁ°¤Ë¤Ï¤è¤¯³¨ËÜ¤òÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ï²ÉÌÛ¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤¬24ºÐ¤Ç·ëº§¤¹¤ëÁ°¡¢¤½¤ó¤ÊÉã¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÖÉ×¤¬»Å»ö¤Çµ¢Âð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¯¤Æ¤â¡¢»×¤¤¤¤ê»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Ê¤µ¤¤¡£Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢²¿ÅÙ¤â»ä¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÌó1800»ú¡Ë¤Ï¡¢·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÀ¾¸ýÍ³µª¡Ö²ÃÆ£°ìÆó»°¡¡Àø¤ó¤Ç¤¤¤ëÎ¶¡×¡Ë¡£
¡ÊÀ¾¸ý Í³µª¡¿Ê¸éº½Õ½© 2025Ç¯8·î¹æ¡Ë