¿Í¸Æ¤ó¤Ç¡ÖÄÌ¶Ð²÷Â®¡× ¥¹¥º¥¤Î¥ÉÄêÈÖ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î39Ç¯ ¤¤¤«¤Ë¤â¥¹¥º¥¤Ê¡ÈÇä¤êÊý¡É¤È¤Ï¡©
¡È¥«¥ÃÈô¤Ó·Ï¡É¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿½éÂå¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹¡×
¡¡1980Ç¯ÂåÁ°È¾¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ð¥¤¥¯»Ô¾ì¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖHYÀïÁè¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Û¥ó¥À¡¦¥ä¥Þ¥Ï¤Î·ã¤·¤¤¥·¥§¥¢Áè¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¿··¿¥Ð¥¤¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1977Ç¯È¯Çä¤Î¥ä¥Þ¥Ï¡Ö¥Ñ¥Ã¥½¥ë¡×¤Ï¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢Î¾¼Ò¤È¤â¸¶ÉÕ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î³«È¯¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úµì·¿¤è¤êÀè¤Ë¾ÃÌÇ!?¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¸¸¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥º¥¤â¡Ö¥¸¥§¥ó¥Þ¡×¤òÉ®Æ¬¤ËÊ£¿ô¤Î¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤ä¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤âÃÏÌ£¤á¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·1987Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤³¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹âÊö¤Î¸¶ÉÕ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡½éÂå¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤¬¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥¢¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥à¡×¤È¸Æ¾Î¤·¤¿¥¹¥ê¥à¤Ê¼ÖÂÎ¤ä¡¢Åö»þ¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥È²¼¤Î¥á¥Ã¥È¥¤¥óµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ6.5ps¤È¡¢50cc¤Î2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼Â¸½¡£³ê¤é¤«¤Ê²ÃÂ®ÀÇ½¤ÏÅö»þ¤Î¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÈ´¤¤ó¤Ç¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¹¥º¥¤Ï½éÂå¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡¢Åö»þÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜÌÚ²í¹°»á¤òµ¯ÍÑ¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀ¤¤Ë¹¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥º¥¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤È¼«¿®¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäÍâÇ¯¤Î1988Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë½ÐÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹¡¦¥Á¥å¡¼¥ó¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¡£Áö¤ê²°·Ï¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢1990Ç¯¤Ë¤ÏÁá¤¯¤â¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢¼ÖÌ¾¤â¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹V¡×¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹V¥Á¥å¡¼¥ó¡×¤Ø¤È²þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£³°´Ñ¤Ï¤è¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹V¤è¤ê¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹V¥Á¥å¡¼¥ó¤Ð¤«¤ê¤¬Çä¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¥¹¥º¥¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¸å¤Ë½¾Íè¤Î¥¢¥É¥ì¥¹V¤òÇÑ»ß¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎV¥Á¥å¡¼¥ó¤ò¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹V50¡×¤Ø²þ¾Î¤·¤Ä¤Ä¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò°ìËÜ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¡¹¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅö»þ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤ËÂ®¤µ¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1991Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹V100¡×¤È¤¤¤¦¸¶ÉÕÆó¼ï¥â¥Ç¥ë¤âÈ¯Çä¡£4.8L¤ÎÂç·¿¥¿¥ó¥¯¤Ê¤É¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¥í¥ó¥°¥Ä¥¢¥é¡¼Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£°Ê¹ß¤Ï¡Ö50cc¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¸¶ÉÕÆó¼ï¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤Î2¤Ä¤Î·ÏÅý¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·µ¡¼´¥â¥Ç¥ë¤Ç¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¤â¡Ä
¡¡¥¢¥É¥ì¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ï1998Ç¯¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö50cc¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤³¤È¥¢¥É¥ì¥¹£Ö¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹¡×Ì¾¤ËÌá¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¸¶ÉÕÆó¼ï¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤Ï¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹110¡×¤È¤¤¤¦¿·¥â¥Ç¥ë¤ØÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1998Ç¯È¯Çä¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¡Ê50cc¡Ë¡Ê²èÁü¡§¥¹¥º¥¡Ë
¡¡¤³¤Î2¼Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿·Àß·×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò»ý¤Á¡¢³°´Ñ¤âÂç¤¤¯¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£50cc¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï57km/L¤ÎÄãÇ³Èñ¤òÃ£À®¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¾è¤êÌ£¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¢¥É¥ì¥¹110¤Ï¡¢Åö»þ¥¯¥é¥¹ºÇÂç¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¾õÂÖ¤Ç¤â100km/£è°Ê¾å¤ÎÂ®ÅÙ¤ò½Ð¤»¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»Ô¾ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢ÀèÂå¤ÎV100¤ÈÊ»Çä¤µ¤ì¤Ä¤Ä¡¢2003Ç¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾Êý¡¢¥¢¥É¥ì¥¹V100¤Ï¡¢¥¢¥É¥ì¥¹110¤ÎÈ¯Çä¡¦ÀäÈÇ¤Î¸å¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2006Ç¯¤«¤é»Ü¹Ô¤Î¿·¤·¤¤ÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Á°Ç¯¤Î2005Ç¯¤Ë¿··¿¤Ø¤È°Ü¹Ô¡£1991Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢À¸»ºÂæ¿ô¤Ï14Ç¯´Ö¤Ç21ËüÂæ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Êµì·¿¤Î110¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹V125¡×¤Ç¤¹¡£¹ñ»º¤Î125cc¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï11.4PS¤òÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ»º¤ÎÆ±¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ç¤ÏºÇ·ÚÎÌ¤Î¼ÖÂÎ¤ò»ý¤Á¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤È¼ÂÍÑÀ¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸¶ÉÕÆó¼ï»ÅÍÍ¤Î¾¦ÉÊ²þÎÉ¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö50cc¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤â¡¢Íâ2006Ç¯¤Ë4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹V50¡×¤Ø¿Ê²½¡£¤³¤Á¤é¤â¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢²÷Å¬À¡¦·ÐºÑÀ¤ò¹â¤á¤¿1Âæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤¤Ï¸¶ÉÕÆó¼ï¤Ø¤È°Ü¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¡Ö50cc¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë½É¤ë¡ÈÎë¶Ý¡É¤Ø¤ÎÎÉ¿´
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¼´Â¤¬¸¶ÉÕÆó¼ï¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤½¤Î·ÚÎÌ¤µ¤È¥Ñ¥ï¡¼¤«¤é¡¢¡ÖÄÌ¶Ð²÷Â®¡×¤Ê¤ë°ÛÌ¾¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ 2010Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹V125¤¬¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹V125S¡×¤Ø¤È¿Ê²½¡£¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¦¥ó¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤ÎºÇ¿·µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¼ÂÍÑÀ¤ò¹â¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
2015Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¸»º¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¥¢¥É¥ì¥¹110¡Ê²èÁü¡§¥¹¥º¥¡Ë
¡¡¤Þ¤¿2015Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥¢¥É¥ì¥¹110¤¬Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥É¥ì¥¹110¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¸»º¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æºþ¿·¤µ¤ì¤¿¿··¿¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿··¿¥¢¥É¥ì¥¹110¤Ï¡¢¥¹¥º¥½é¤Î¥¨¥³¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¹ñ»º¤ÎÆ±¥¯¥é¥¹ºÇ·ÚÎÌ¤È¤Ê¤ë¼ÖÎ¾½ÅÎÌ97kg¤ò¼Â¸½¡£¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÇ³ÈñÀÇ½¤ò¹â¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢125cc¥â¥Ç¥ë¤Ï2017Ç¯¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥º¥¸½ÃÏË¡¿Í¤¬À¸»º¤¹¤ë¿··¿¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¼ÖÌ¾¤ÏºÆ¤Ó¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹125¡×¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·³«È¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÇ³¾Æ¸úÎ¨¸þ¾å¤ä¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥óÄã¸º¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²ÃÂ®¡¦Ç³Èñ¤ÎÁÐÊý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹ñÆâ¸þ¤±¥¢¥É¥ì¥¹125¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¤â¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡£¥¨¥³¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¤Û¤«¡¢´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë³°´Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¡¢¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¾®²ó¤ê¤Î¸ú¤¯¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¤³¤ÎÏ©Àþ¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¿··¿¥¢¥É¥ì¥¹125¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤òºþ¿·¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÏµÛÇÓµ¤¡¦¶îÆ°·Ï¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î²Õ½ê¤¬²þÎÉ¤µ¤ì¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊÎÏ¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯2027Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤«¤é40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥É¥ì¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢50cc¤«¤é¸¶ÉÕÆó¼ï¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¡¢¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ëÊÑÁ«¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Öµì¥â¥Ç¥ë¤ò¤¤¤¤Ê¤êÇÑÈ×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ÈÊ»Çä¤¹¤ë¡×¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤¤¤«¤Ë¤â¥¹¥º¥Åª¤ÊÈÎÇä¼êË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¸Å¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ËÎô¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¿µ½Å¤Ç¸¬µõ¤Ê»×ÁÛ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤ÎÈÎÇä¼êË¡¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¥¹¥º¥¤ÎÎÉ¿´Åª¤Ê³«È¯»ÑÀª¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÎë¶Ý¡Ê¥¹¥º¥¤ÎÇ®¶¸Åª¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶¯¤¤¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë1Âæ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£