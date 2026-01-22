»Ò¸¤¤¬Æ±µï¸¤¤ËÅÜ¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤â¤¦1É¤¤Î¥ï¥ó¥³¤¬¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¡Ù¤¬23ËüºÆÀ¸¡ÖÍè¤ë¤Î¤Ï¤Ã¤ä£÷¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¿ÏÂ¡×¤È¾Î»¿
»Ò¸¤¤¬Æ±µï¸¤¤ËÅÜ¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¤â¤¦1É¤¤Î¥ï¥ó¥³¤¬É÷¤Î¤´¤È¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡©¤½¤Î¸å¤ÎÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åê¹Æ¤Ï23Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡ÖÃçºÛ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È°µ£÷¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¿ÏÂ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§»Ò¸¤¤¬Æ±µï¸¤¤ËÅÜ¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤â¤¦1É¤¤Î¥ï¥ó¥³¤¬¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¡Ù¡Û
Âç·¿¸¤2É¤¤Î¤â¤È¤Ë¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¤Î»Ò¸¤¤¬¡ª
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ödaz.bene.a¡×¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î°¦¸¤¤Ï¡¢¥·¥§¥Ñー¥É¤Î¡ÖDAZ(¥À¥º)¡×¤¯¤ó¤È¡¢¥Á¥§¥³¥¹¥í¥Ð¥¥¢¥ó¡¦¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¤Î¡ÖBENETTA(¥Ù¥Í¥Ã¥¿)¡×¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÂç·¿¸¤2É¤¤Î¤â¤È¤ËBENETTA¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¸¤¼ï¤Î¥Ñ¥Ôー¸¤¤¬¼Ò²ñ²½¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¤¿¤á°ì»þÍÂ¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£
¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç´²¤°DAZ¤¯¤ó¤Î¸ý¸µ¤ò¥Ú¥í¥ê¤È¤·¤¿»Ò¸¤¡£¤¹¤ë¤ÈDAZ¤¯¤ó¡Ø¥ô¥¥¡Ä¡Ù¤È½Ö»þ¤ËÉ¡¤Ë¥·¥ï¤ò´ó¤»¤¿¤½¤¦¡£¡Ö´í¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢BENETTA¤Á¤ã¤ó¤¬ñ¥ÁÖ¤È¸½¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
Í¥¤·¤¹¤®¤ëÃçºÛ¡Ä¡ª
µÞ¤°¤¢¤Þ¤ê2É¤¤òÆ§¤ó¤Å¤±¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿BENETTA¤Á¤ã¤ó¡£¤¹¤°¤ËDAZ¤¯¤ó¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¡Ø¤Þ¤¡¤Þ¤¡¡Ù¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤Ï¡Ø¤³¤É¤â¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤éÂçÌÜ¤Ë¡Ä¡Ù¤È¤Ç¤â¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ÆÃçºÛ¤ËÆþ¤ë¥¹¥Ôー¥É¤È¡¢¶¯¤á¤Î°µ¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢BENETTA¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÊ¿ÏÂ¤ÏÊÝ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¸¤¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ï¥ó¥³Æ±»Î¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¸¤¼Ò²ñ¤Î¥ëー¥ë¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í¥¤·¤¯Íê¤â¤·¤¤ÀèÇÚ¥ï¥ó¥³¤¬¤¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤»Ò¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¢Á´°÷¤«¤ï¤¤¤¤♡¡×¡ÖÃçºÛ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã·ã¤·¤¤£÷¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥³Æ±»Î¤Î¶µ°é¤Ï¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤â¸«½¬¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¤ª·»¤Á¤ã¤ó¸¤¤¬Âç¹¥¤♡
°ìÈÖÇ¯¾å¤Î¥·¥§¥Ñー¥ÉDAZ¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊBENETTA¤Á¤ã¤ó¤È»Ò¸¤¡£BENETTA¤Á¤ã¤ó¤è¤ê8ºÐÇ¯¾å¤ÎDAZ¤¯¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤¤¬Í¥¤·¤¯2É¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤â¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç´²¤°DAZ¤¯¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊËå2É¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ãÍ·¤Ó»Ï¤á¤ÆDAZ¤¯¤ó¤Ë¥É¥ó¥Ã¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¤â¤Ã¤È¹¤¤¤È¤³¤í¤ÇÍ·¤Ù¤Ð¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¤½¤Ð¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¤ä¤ì¤ä¤ì¡Ä¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤º¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëDAZ¤¯¤ó¡£¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡¢º£Æü¤âº£Æü¤È¤Æ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹♡
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ödaz.bene.a¡×¤Ë¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î°¦¸¤2É¤¤È¼Ò²ñ²½¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î»Ò¸¤¤µ¤ó¤È¤ÎÆü¡¹¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æø¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤3É¤¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ödaz.bene.a¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§anrai0419
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹