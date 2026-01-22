NAMING.¡¢¥Ä¥ä¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤ò½É¤¹¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¤Î¿·ºî¥Ï¡¼¥È¥°¥í¥¹¤¬ÆüËÜ¸ÂÄêÅÐ¾ì
NAMING.¤«¤é¥Í¡¼¥ß¥ó¥° ¥Ç¥å¡¼¥¢¥Ã¥× ¥Ï¡¼¥È¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¤¬2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÁ´¹ñÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥Ï¡¼¥È·¿¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹
¥Ï¡¼¥È·¿¥ê¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥àÂè3ÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÆüËÜ¸ÂÄê¤Î¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¡£¥Ù¥¿¤Ä¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤·Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬¿°¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¿åÅ©¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ä¥ä¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ëÀß·×¡£¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î°Û¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¢¥Ô¥ó¥¯3¿§Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤È²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤ØÆ³¤¯»Å¾å¤¬¤ê¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼ÒRainmakers
¥Í¡¼¥ß¥ó¥° ¥Ç¥å¡¼¥¢¥Ã¥× ¥Ï¡¼¥È¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹Á´3¿§¡Ê¤¦¤Á¸ÂÄê1¿§¡Ë1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë