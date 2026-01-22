2·î2Æü¤«¤é¡Ö1Ëü1000±ß¡×ÁêÅö¤ÎÅìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª »²²Ã¼ê½ç¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡©
ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¥¢¥×¥êÀ¸³è±þ±ç»ö¶È¡×¤ò2026Ç¯2·î2Æü¸á¸å1»þ¡Á2027Ç¯4·î1Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¥¢¥×¥ê¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ê¡¢ºòº£¤ÎÊª²Á¹âÆ¤Ê¤É¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÅÔÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Åìµþ¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿×Â®¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ËÅìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë»ö¶È¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯2·î2Æü¸á¸å1»þ¡Á2027Ç¯4·î1Æü
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë15ºÐ°Ê¾å¤Ç¡¢ÅÔÆâºß½»¤Î¿Í¡ÊÅìµþÅÔ¤Ë½»Ì±ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¸Â¤ë¡Ë
¡ÚÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡Û
Åìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È1Ëü1000pt¡Ê1Ëü1000±ßÁêÅö¡Ë
Åìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Öau PAY »Ä¹â¡×¡Öd¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¡Ê¢¨¡Ë¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë»È¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¼«¼£ÂÎ»ÜÀß¤Ç»È¤¨¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ò´¹Àè¤Ï³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¡Ê´ðËÜ·¿¡Ë
¡Ú»²²Ã¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡Û
NFCÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÊNFC¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤ÇÇ§¾Ú¤ä¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Ë
¢¨ÂÐ±þÃ¼Ëö¡§iPhone¤ÏiOS16°Ê¹ß¡¢Android¤ÏAndroid11°Ê¹ß
¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
¡¦ Åìµþ¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
¡¦ ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇ§¾Ú¥¢¥×¥ê¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡Ë¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡ÊÍ¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ë
¡¦ ÍøÍÑ¼Ô¾ÚÌÀÍÑÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¡Ê4·å¤Î¿ô»ú¡Ë
¡¦ ·ôÌÌ»ö¹àÆþÎÏÊä½õÍÑ¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¡Ê4·å¤Î¿ô»ú¡Ë
¡Ú»²²Ã¼ê½ç¡Û
1¡§Åìµþ¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿
2¡§¥Ç¥¸¥¿¥ëÇ§¾Ú¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿
3¡§Åìµþ¥¢¥×¥ê¤Î²èÌÌ¤Ë½¾¤¤¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§
4¡§Åìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È¼èÆÀ¤Î¿½¹þ¤ß
¢¨¾ÜºÙ¤Ê»²²Ã¼ê½ç¤Ï¡¢¸åÆü¡¢ÅìµþÅÔ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¸åÆü¡¢Åìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê1Ëü1000pt¡Ë¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÇ½ª¸¡¾Ú¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤â¡¢Åìµþ¥¢¥×¥ê¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¤È¡¢Åìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È¼èÆÀ¤Î¿½¹þ¤ß¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¡ÖÅìµþ¥¢¥×¥êÀ¸³è±þ±ç»ö¶È¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»²²Ã¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò1·î23Æü¤òÌÜÅÓ¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¡Öº®»¨¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã»²¹Í¡ä
ÅìµþÅÔ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È
ÅìµþÅÔ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡Ö¡Ú2·î2Æü¤«¤é¼Â»ÜÍ½Äê¡ÛÅìµþ¥¢¥×¥êÀ¸³è±þ±ç»ö¶È¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ê2026Ç¯1·î16Æü¡Ë
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
Åìµþ¥¢¥×¥ê¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ê¡¢ºòº£¤ÎÊª²Á¹âÆ¤Ê¤É¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÅÔÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Åìµþ¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿×Â®¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ËÅìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë»ö¶È¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¶È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡©¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
2026Ç¯2·î2Æü¸á¸å1»þ¡Á2027Ç¯4·î1Æü
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë15ºÐ°Ê¾å¤Ç¡¢ÅÔÆâºß½»¤Î¿Í¡ÊÅìµþÅÔ¤Ë½»Ì±ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¸Â¤ë¡Ë
¡ÚÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡Û
Åìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È1Ëü1000pt¡Ê1Ëü1000±ßÁêÅö¡Ë
Åìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Öau PAY »Ä¹â¡×¡Öd¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¡Ê¢¨¡Ë¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë»È¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¼«¼£ÂÎ»ÜÀß¤Ç»È¤¨¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ò´¹Àè¤Ï³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¡Ê´ðËÜ·¿¡Ë
¡Ú»²²Ã¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡Û
NFCÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÊNFC¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤ÇÇ§¾Ú¤ä¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Ë
¢¨ÂÐ±þÃ¼Ëö¡§iPhone¤ÏiOS16°Ê¹ß¡¢Android¤ÏAndroid11°Ê¹ß
¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
¡¦ Åìµþ¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
¡¦ ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇ§¾Ú¥¢¥×¥ê¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡Ë¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡ÊÍ¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ë
¡¦ ÍøÍÑ¼Ô¾ÚÌÀÍÑÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¡Ê4·å¤Î¿ô»ú¡Ë
¡¦ ·ôÌÌ»ö¹àÆþÎÏÊä½õÍÑ¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¡Ê4·å¤Î¿ô»ú¡Ë
¡Ú»²²Ã¼ê½ç¡Û
1¡§Åìµþ¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿
2¡§¥Ç¥¸¥¿¥ëÇ§¾Ú¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿
3¡§Åìµþ¥¢¥×¥ê¤Î²èÌÌ¤Ë½¾¤¤¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§
4¡§Åìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È¼èÆÀ¤Î¿½¹þ¤ß
¢¨¾ÜºÙ¤Ê»²²Ã¼ê½ç¤Ï¡¢¸åÆü¡¢ÅìµþÅÔ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¸åÆü¡¢Åìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê1Ëü1000pt¡Ë¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÇ½ª¸¡¾Ú¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤â¡¢Åìµþ¥¢¥×¥ê¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¤È¡¢Åìµþ¥Ý¥¤¥ó¥È¼èÆÀ¤Î¿½¹þ¤ß¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¡ÖÅìµþ¥¢¥×¥êÀ¸³è±þ±ç»ö¶È¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»²²Ã¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò1·î23Æü¤òÌÜÅÓ¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¡Öº®»¨¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã»²¹Í¡ä
ÅìµþÅÔ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È
ÅìµþÅÔ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡Ö¡Ú2·î2Æü¤«¤é¼Â»ÜÍ½Äê¡ÛÅìµþ¥¢¥×¥êÀ¸³è±þ±ç»ö¶È¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ê2026Ç¯1·î16Æü¡Ë
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)