¡È¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥³¡É¤Ê¤É¹ñÆâ³°92¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸·ë¡¡»³·Á²°¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¡¢22Æü¤«¤é¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥Õ¥ÈÃæ¿´¤«¤é¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤¬¥áー¥ó¤Ë¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»³·Á²°¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡£¹ñÆâ³°92¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤ª¤è¤½900¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Úー¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿ÏÃÂê¤Î¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ïº£²ó¡¢½éÅÐ¾ì¡£
¡Ê»³²¼¹á¿¥¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö¤¦¤ó¡ª¡©ºù¤â¤Á¤À¡£Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î´Å¤ß¤ÎÃæ¤Ëºù¤â¤Á¤ÎÆÈÆÃ¤Î±öÌ£¤äÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¡£°ìÎ³¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤âËþÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡½÷À¤¿¤Á¤¬ºÇ¤âÍ½»»¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬¡Ö¼«Ê¬ÍÑ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¼«Ê¬ÍÑ¤À¤·¼«Ê¬¤¬ËþÂ½ÐÍè¤ì¤Ð¡£Ã¶Æá¤Ï°Â¤¤¤â¤Î¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¹â¤¤¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤³¤½¤³¤½¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×
¡¡¿©¤Ù¤¿¸å¤â²Ä°¦¤¤´Ì¤ä¥Ýー¥Á¤ò³Ú¤·¤á¤ëÊª¤Ê¤É³Î¤«¤Ë¡È¼«Ê¬ÍÑ¡É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Îø¿Í¤È°ì½ï¤ËÇã¤¤¤ËÍè¤¿½÷À¤â¡Ä
¡Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ÊQ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡©¡Ë¼«Ê¬¤Î¤´Ë«Èþ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡£2¿Í¤Ç³Ú¤·¤à´¶¤¸¤ÇÁª¤ó¤Ç¤ë¡×
¡¡¤¿¤À¡¢ÃÍ¾å¤²¤ÎÇÈ¤Ï¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë¤â¡£Á´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤¬µîÇ¯¤è¤êÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»³·Á²°¤ª²Û»ÒÇä¾ì¡¡ÂçÅÄÍµµ®¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
¡Ö¥«¥«¥ª¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¤Î¹âÆ¤¬ºòÇ¯¤«¤é¤ª¤è¤½5¡ó¤«¤é10¡ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¤½¤ÎÉôÊ¬¤â¤¤¤¯¤é¤«±Æ¶Á¤¢¤ë¡£¤´¼«Ê¬ÍÑ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡»³·Á²°¤Ç¤Ï²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿µîÇ¯ÊÂ¤ß¤Î2²¯8000Ëü±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï2·î15Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£