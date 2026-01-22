½»¿ÍÃËÀ¡Öº£²Ð¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¶á¤¯¤Î½»Ì±¡Ö¥À¥á¡¢½Ð¤Æ¤¤Æ¡× ÀÐÀî¡¦Ìî¡¹»Ô»Ô¤Î½»Âð²ÐºÒ °äÂÎ¤Ï½»¿Í¤ÎÃËÀ(75)¤« ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤«¤é½Ð²Ð¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¸¶°øÄ´¤Ù¤ë
21ÆüÌë¡¢ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¤Ç½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²È¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ö¤¢¤Á¤é¤Î½»Âð¤Ç²Ð¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤ÏÇò¤¤±ì¤¬Î©¤Á¹þ¤á¾Ç¤²¤¯¤µ¤¤¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
21Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢Ìî¡¹»Ô»Ô¿·¾±1ÃúÌÜ¤Ç¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¡Ö½»Âð¤Î1³¬¤«¤é±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÎð¤Î½»Ì±¤¬Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Æ¤±À×¤Î1³¬ÉôÊ¬¤«¤é¿È¸µ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤Î¤¢¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë1¿Í¤ÇÊë¤é¤¹ÃËÀ(75)¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤¬Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶á¤¯¤Î½»Ì±¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÖ»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿²ó¤â¸Æ¤ó¤Ç¡¢ÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Øº£²Ð¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÊÖ»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥À¥á¡¢½Ð¤Æ¤¤Æ¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢±ì¤¬¤â¤¦¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÖ»ö¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×
1³¬¤Îµï´ÖÉôÊ¬¤ÎÇ³¤¨Êý¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ïµï´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
