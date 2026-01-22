¡Öµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ò¤´Í÷¤¢¤ì¡ª¡×²£ÉÍÎ®À±¡õËÌÂ¼¾¢³¤¡õµÈÂôÎ¼¡¢¡È¥¤¥±¥á¥ó¤½¤í¤¤Æ§¤ß¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÇ¡õ¹â¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØELLE Japon¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤Î¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï1·î22Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDIOR¡Ê¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡Ë¡×¤Î¡Ö2025-2026Ç¯¥¦¥£¥ó¥¿¡¼ ¥á¥ó¥º ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¡¢µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤½¤í¤¤Æ§¤ß¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê3¿Í¡×¡Öµ®½Å¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È´ò¤·¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¡õ¹â¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡Öµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¡Ø¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡Ù2026-27Ç¯¥¦¥£¥ó¥¿¡¼ ¥á¥ó¥º ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥·¥ç¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿3¿Í¤¬¤È¤â¤ËÃÌ¾Ð¤¹¤ëµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ò¤´Í÷¤¢¤ì¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²£ÉÍ¤µ¤ó¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¡¢µÈÂô¤µ¤ó¤¬¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËºÂ¤Ã¤ÆÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÏÂç³èÌö¤·¤¿3¿Í²£ÉÍ¤µ¤ó¤ÈµÈÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢Ë®²è¼Â¼Ì¤ÎÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþµÏ¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¡¢½à¼ç±é¤È¤·¤Æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Îºî¼Ô¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£2026Ç¯¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)