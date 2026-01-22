¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÈÆüËÜÎÁÍý¤òÌû¤·¤à¸Ä¼¼¸ÂÄê¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¡ÖÏÂ¤È¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¶Â±ã¡×¤òÈÎÇä
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É¤Ï¡¢2·î1Æü¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÈÆüËÜÎÁÍý¤ò1¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÌû¤·¤á¤ë¸Ä¼¼¸ÂÄê¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¡ÖÏÂ¤È¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¶Â±ã¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
ÅÁÅý¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ò¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÆÏ¤±¤ë¡Ö¥ë¡¦¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡×¤È¡¢½Ü¤ÎÁÇºà¤ò¸·Áª¤·¤¿Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÁÏºî¤¹¤ëµþÎÁÍý¡Ö·§µûè¿ ¤¿¤ó·§ËÌÅ¹¡×¤Î2¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸ò¸ß¤ËÌû¤·¤á¤ë¡È¶Â±ã¥Ç¥£¥Ê¡¼¡É¤È¤Î¤³¤È¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Î¥·¥§¥Õ¤ÈÆüËÜÎÁÍý¤ÎÈÄÁ°¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤¤¶Á¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÇËÂ¤®¤À¤µ¤ì¤ëÈþ¿©ÂÎ¸³¤ò¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê´°Á´¸Ä¼¼¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î²ñ¿©¤Ë¡¢¿´¤ò¿Ô¤¯¤¹¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ÇÌ£¤ï¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÎÁÍý¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤´¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
¡ÎÈÎÇä³µÍ×¡Ï
ÈÎÇä³«»Ï¡§2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é ¥Ç¥£¥Ê¡¼±Ä¶È»þ´Ö 17:30¡Á21:00¡ÊL.O.20:00¡Ë
²Á³Ê¡§ÏÂ¤È¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¶Â±ã °ì¿Í 10Ëü±ß¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë
¢¨2¡Á10Ì¾¤Ç¼õÉÕ
¢¨Æ±¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï°ûÊª¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤
¢¨Í½Ìó¤ÏÍøÍÑ¤Î10ÆüÁ°¤Þ¤Ç¼õÉÕ
Ìä¹ç¤»¡§¥¿¥ï¡¼´Û5³¬ ¥ë¡¦¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¤Þ¤¿¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥ê¥¶¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó²Ý 045¡Ý681¡Ý1841¡ÊÂå¡Ë
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥É¡áhttps://www.hotel-newgrand.co.jp