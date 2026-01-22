¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¥½¥¤¥Õ¡¼¥º¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±Æ¦Æý¡ÖÆ¦Æý¥¥Ã¥º ¤Û¤ó¤Î¤ê¤¢¤Þ¤¤¥ß¥ë¥¯É÷Ì£¡×¤òÈ¯Çä
¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¥½¥¤¥Õ¡¼¥º¤Ï¡¢3·î23Æü¤Ë¡¢¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥óÆ¦Æý½é¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±Æ¦Æý¡ÖÆ¦Æý¥¥Ã¥º ¤Û¤ó¤Î¤ê¤¢¤Þ¤¤¥ß¥ë¥¯É÷Ì£¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡¢Æ¦Æý¤ò³Ú¤·¤¯¤ª¤¤¤·¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
Æ±¼Ò¤ÎÄ´ºº¡Ê¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¥½¥¤¥Õ¡¼¥ºÄ´ºº¡Ê2024Ç¯ÅÙ¼Â»Ü¡Ë¤«¤éÈ´¿è¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö¤«¤é¤À¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤é¤»¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ¦Æý¥¥Ã¥º ¤Û¤ó¤Î¤ê¤¢¤Þ¤¤¥ß¥ë¥¯É÷Ì£¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¤ò¼ê·Ú¤Ë¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄ´À½Æ¦Æý¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤«¤é¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¹©É×¤ò¤·¤¿¡£°û¤ßÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¤160ml¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡ÈÆ¦Æý¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ¦Æý¥¥Ã¥º¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢1ËÜ¡Ê160ml¡Ë¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á5.6g¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à203mg¡ÊµíÆý¤ÈÆ±Åù¡ÊµíÆý100g¤¢¤¿¤ê¥«¥ë¥·¥¦¥à110mg¡Ê½ÐÅµ¡§Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê ÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½2023 ÉáÄÌµíÆý¡Ë¡Ë¡Ë¤ò´Þ¤à¡£º½Åü¤È¥Õ¥é¥¯¥È¥ª¥ê¥´Åü¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¬¡Ö°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´Éô¤Ç4¼ïÎà¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ¦Æý¥¥Ã¥º ¤Û¤ó¤Î¤ê¤¢¤Þ¤¤¥ß¥ë¥¯É÷Ì£¡×¤ÎÈ¯Çä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÆ¦Æý¤ò¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤¯°û¤à¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢ÂçÆ¦¤Î±ÉÍÜ¤ò¼ê·Ú¤Ë¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆ¦Æý¤ò¡¢ËèÆüÀÝ¼è¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¾¦ÉÊ¤ä¡¢°û¤ßÊý¡¦ÎÁÍý¤Ç¤Î»È¤¤Êý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï110±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï3·î23Æü¡Ê·î¡Ë
¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¥½¥¤¥Õ¡¼¥º¡áhttps://www.k-tounyu.jp