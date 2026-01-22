¡ÖÅ·²¦»û¥ß¥ª¡×Å¹ÊÞºþ¿·¤Ø¡Ä°ìµó30Å¹ÊÞ¡¡¡Ö¼·ÊõËãíåÅò¡×¤ä¡ÖHMV SPOT¡×¤Ê¤É¿·µ¬18¥·¥ç¥Ã¥×¡Ú°ìÍ÷¡Û
¡¡JRÀ¾ÆüËÜSC³«È¯¤Ï21Æü¡¢JRÅ·²¦»û±Ø¤ÎÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖÅ·²¦»û¥ß¥ª¡×¤ÎÅ¹ÊÞºþ¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ18¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢12¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢·×30Å¹ÊÞ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÅ·²¦»û¥ß¥ª¡×¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó°ìÍ÷¡¡¿·Å¹ÊÞ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â
¡¡ËÜ´Û1³¬¤Ë¤ÏÇîÂ¿¤Ç¹ÔÎóÉ¬»ê¤Î¥ß¥Ë¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀìÌçÅ¹¡Ö¥ß¥Ë¥è¥ó¡×¡¢ËÜ´Û10³¬¤Ë¤ÏËãíåÅò¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼·ÊõËãíåÅò¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Î¥°¥ë¥á¤¬¥¨¥ê¥¢½é½ÐÅ¹¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢4·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏËÜ´Û1³¬¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡õ¥æ¡¼¥¹ ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º¡×¡¢¥×¥é¥¶´Û2³¬¤Ë¤Ï¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º ¥°¥ê¡¼¥ó¥ì¡¼¥Ù¥ë ¥ê¥é¥¯¥·¥ó¥°¡×¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥°¥ë¥á¤â°ìÁØ½¼¼Â¤¹¤ë¡£
¢£NEW SHOP¡Ê18Å¹ÊÞ¡Ë
¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡õ¥æ¡¼¥¹ ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º¡Ê3·îÃæ½Ü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û1F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥ì¥Ç¥£¥¹¡¦¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡¦¥á¥ó¥º¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º ¥°¥ê¡¼¥ó¥ì¡¼¥Ù¥ë ¥ê¥é¥¯¥·¥ó¥°¡Ê4·îÃæ½Ü NEW OPEN¡Ë
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡Û ¥×¥é¥¶´Û 2F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥á¥ó¥º¡¦¥ì¥Ç¥£¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡ ¡¡¡¡
¤Û¤É¤è¤¤¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥º¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥¨¥¢¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥¨¥¢¤òÅ¸³«¡£
¥ß¥Ë¥è¥ó¡Ê3·î6Æü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û1F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥ß¥Ë¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀìÌçÅ¹
ÇîÂ¿¤ÇÌó30Ç¯¡¢¹ÔÎó¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀìÌçÅ¹¡£
¼·ÊõËãíåÅò¡Ê3·îÃæ½Ü°Ê¹ß NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û10F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡ÛËãíåÅò
ÌîºÚ¤Ê¤É¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¿É¤µ¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÌôÁ·¥¹¡¼¥×½Õ±«¤òÄó¶¡¡£
¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë ¥Û¡¼¥à¡Ê3·îÃæ½Ü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û2F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢
¡ÈBEAUTY HOME DRESS¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¡£
¥·¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¡Ê3·î6Æü NEW OPEN ¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û3F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¦¥Í¥¤¥ë¥Á¥Ã¥×
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤â¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤â¡¢¤³¤³¤Ç¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Í¥¤¥ë¥Á¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£
¥¨¥ó¥Ï¡¼¥Ö¡Ê3·î6Æü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û3F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£
¡È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ï¡¼¥Ö¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ÖÀìÌçÅ¹¡£ÀìÌçÃÎ¼±¤ò¤â¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÇÅ¬¤Ê¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤òÄó°Æ¡£
¥Õ¥ê¡¼¥º¥Þ¡¼¥È¡Ê3·î6Æü NEW OPEN¡Ë
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û4F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥ì¥Ç¥£¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
·ò¹¯Åª¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÄó°Æ¡£
¥ê¥ê¥¢¥ó ¥«¥é¥Ã¥È¡Ê3·î6Æü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û4F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥ì¥Ç¥£¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥È¥ì¥ó¥É´¶¤È¸ÄÀ¤òÄø¤è¤¯MIX¤·¤¿¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¡£
¥°¥é¥Ë¥Õ¡Ê3·î19Æü NEW OPEN¡Ë
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û6F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥á¥ó¥º¡¦¥ì¥Ç¥£¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦»¨²ß
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ä»¨²ß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£
¥È¥Ã¥×¥È¥¤¡Ê2·î²¼½Ü°Ê¹ß NEW OPEN¡Ë
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û6F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼´á¶ñ
ÏÃÂê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥È¥¤¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿Íµ¤µÞ¾å¾º¥È¥¤¥¹¥È¥¢¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Í¥¯¥¹¥È¡Ê3·î18Æü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û6F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼»¨²ß
´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡£
HMV SPOT¡Ê3·î3Æü NEW OPEN¡Ë
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û8F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡ÛCD¡¦DVD
¿·Éè¡¦ÏÃÂêÈ×¤Ë¡ÈSPOT¡É¤òÅö¤Æ¤¿¾¦ÉÊÅ¸³«¡£±Ø¶á¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢Å¹ÊÞÍ½Ìó¡¢¼è¤ê´ó¤»¤¬¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤Ë¡ÈSPOT¡É¤òÅö¤Æ¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³È½¼¡£
ËÜ¤ï¤é¤ÓÌß¤Î¹¾¸Í²°¡Ê3·î6Æü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡Û¥×¥é¥¶´ÛB1F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡ÛÏÂ²Û»Ò
¸Þ¤ÄÀ±¤Ò¤ç¤¦¤´¤Ë¤âÁªÄê¤µ¤ì¤¿¡¢¥È¥í¥È¥í¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎËÜ¤ï¤é¤ÓÌß¤Èµ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÄÂçÊ¡¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡£
¥¨¡¼¥¹ ¥Ð¥Ã¥°¥¢¥ó¥É¥é¥²¡¼¥¸¡Ê3·î6Æü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡Û¥×¥é¥¶´Û2F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥È¥é¥Ù¥ë¥Ð¥Ã¥°
1940Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥Ð¥Ã¥°¡õ¥é¥²¡¼¥¸¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÄ¾ÇäÅ¹¡£
¥ë¥Ô¥·¥¢¡Ê3·î6Æü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡Û¥×¥é¥¶´Û2F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¹ÈÃã¡¦ÆüËÜÃã¡¦±¨Î¶Ãã¡¦¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼
À¤³¦³Æ¹ñ¤Î»ºÃÏ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿Ç¯´Ö400¼ïÎà°Ê¾å¤Î¤ªÃã¤ò¾Ò²ð¡£
¥Ó¥¸¥å¥½¥Õ¥£¥¢¡Ê3·î6Æü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡Û¥×¥é¥¶´Û2F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
Ë¤«¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£
¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª the SILK¡Ê5·î¾å½Ü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡Û¥×¥é¥¶´Û7F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª
½÷ÀÀìÍÑ¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÅ·²¦»û¥ß¥ª¡×¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó°ìÍ÷¡¡¿·Å¹ÊÞ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â
¡¡ËÜ´Û1³¬¤Ë¤ÏÇîÂ¿¤Ç¹ÔÎóÉ¬»ê¤Î¥ß¥Ë¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀìÌçÅ¹¡Ö¥ß¥Ë¥è¥ó¡×¡¢ËÜ´Û10³¬¤Ë¤ÏËãíåÅò¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼·ÊõËãíåÅò¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Î¥°¥ë¥á¤¬¥¨¥ê¥¢½é½ÐÅ¹¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢4·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏËÜ´Û1³¬¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡õ¥æ¡¼¥¹ ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º¡×¡¢¥×¥é¥¶´Û2³¬¤Ë¤Ï¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º ¥°¥ê¡¼¥ó¥ì¡¼¥Ù¥ë ¥ê¥é¥¯¥·¥ó¥°¡×¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥°¥ë¥á¤â°ìÁØ½¼¼Â¤¹¤ë¡£
¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡õ¥æ¡¼¥¹ ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º¡Ê3·îÃæ½Ü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û1F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥ì¥Ç¥£¥¹¡¦¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡¦¥á¥ó¥º¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º ¥°¥ê¡¼¥ó¥ì¡¼¥Ù¥ë ¥ê¥é¥¯¥·¥ó¥°¡Ê4·îÃæ½Ü NEW OPEN¡Ë
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡Û ¥×¥é¥¶´Û 2F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥á¥ó¥º¡¦¥ì¥Ç¥£¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡ ¡¡¡¡
¤Û¤É¤è¤¤¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥º¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥¨¥¢¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥¨¥¢¤òÅ¸³«¡£
¥ß¥Ë¥è¥ó¡Ê3·î6Æü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û1F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥ß¥Ë¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀìÌçÅ¹
ÇîÂ¿¤ÇÌó30Ç¯¡¢¹ÔÎó¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀìÌçÅ¹¡£
¼·ÊõËãíåÅò¡Ê3·îÃæ½Ü°Ê¹ß NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û10F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡ÛËãíåÅò
ÌîºÚ¤Ê¤É¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¿É¤µ¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÌôÁ·¥¹¡¼¥×½Õ±«¤òÄó¶¡¡£
¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë ¥Û¡¼¥à¡Ê3·îÃæ½Ü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û2F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢
¡ÈBEAUTY HOME DRESS¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¡£
¥·¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¡Ê3·î6Æü NEW OPEN ¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û3F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¦¥Í¥¤¥ë¥Á¥Ã¥×
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤â¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤â¡¢¤³¤³¤Ç¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Í¥¤¥ë¥Á¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£
¥¨¥ó¥Ï¡¼¥Ö¡Ê3·î6Æü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û3F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£
¡È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ï¡¼¥Ö¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ÖÀìÌçÅ¹¡£ÀìÌçÃÎ¼±¤ò¤â¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÇÅ¬¤Ê¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤òÄó°Æ¡£
¥Õ¥ê¡¼¥º¥Þ¡¼¥È¡Ê3·î6Æü NEW OPEN¡Ë
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û4F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥ì¥Ç¥£¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
·ò¹¯Åª¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÄó°Æ¡£
¥ê¥ê¥¢¥ó ¥«¥é¥Ã¥È¡Ê3·î6Æü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û4F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥ì¥Ç¥£¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥È¥ì¥ó¥É´¶¤È¸ÄÀ¤òÄø¤è¤¯MIX¤·¤¿¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¡£
¥°¥é¥Ë¥Õ¡Ê3·î19Æü NEW OPEN¡Ë
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û6F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥á¥ó¥º¡¦¥ì¥Ç¥£¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦»¨²ß
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ä»¨²ß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£
¥È¥Ã¥×¥È¥¤¡Ê2·î²¼½Ü°Ê¹ß NEW OPEN¡Ë
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û6F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼´á¶ñ
ÏÃÂê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥È¥¤¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿Íµ¤µÞ¾å¾º¥È¥¤¥¹¥È¥¢¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Í¥¯¥¹¥È¡Ê3·î18Æü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û6F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼»¨²ß
´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡£
HMV SPOT¡Ê3·î3Æü NEW OPEN¡Ë
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡ÛËÜ´Û8F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡ÛCD¡¦DVD
¿·Éè¡¦ÏÃÂêÈ×¤Ë¡ÈSPOT¡É¤òÅö¤Æ¤¿¾¦ÉÊÅ¸³«¡£±Ø¶á¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢Å¹ÊÞÍ½Ìó¡¢¼è¤ê´ó¤»¤¬¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤Ë¡ÈSPOT¡É¤òÅö¤Æ¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³È½¼¡£
ËÜ¤ï¤é¤ÓÌß¤Î¹¾¸Í²°¡Ê3·î6Æü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡Û¥×¥é¥¶´ÛB1F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡ÛÏÂ²Û»Ò
¸Þ¤ÄÀ±¤Ò¤ç¤¦¤´¤Ë¤âÁªÄê¤µ¤ì¤¿¡¢¥È¥í¥È¥í¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎËÜ¤ï¤é¤ÓÌß¤Èµ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÄÂçÊ¡¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡£
¥¨¡¼¥¹ ¥Ð¥Ã¥°¥¢¥ó¥É¥é¥²¡¼¥¸¡Ê3·î6Æü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡Û¥×¥é¥¶´Û2F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥È¥é¥Ù¥ë¥Ð¥Ã¥°
1940Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥Ð¥Ã¥°¡õ¥é¥²¡¼¥¸¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÄ¾ÇäÅ¹¡£
¥ë¥Ô¥·¥¢¡Ê3·î6Æü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡Û¥×¥é¥¶´Û2F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¹ÈÃã¡¦ÆüËÜÃã¡¦±¨Î¶Ãã¡¦¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼
À¤³¦³Æ¹ñ¤Î»ºÃÏ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿Ç¯´Ö400¼ïÎà°Ê¾å¤Î¤ªÃã¤ò¾Ò²ð¡£
¥Ó¥¸¥å¥½¥Õ¥£¥¢¡Ê3·î6Æü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡Û¥×¥é¥¶´Û2F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼
Ë¤«¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£
¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª the SILK¡Ê5·î¾å½Ü NEW OPEN¡Ë¡úÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢½é
¡Ú¥Õ¥í¥¢¡Û¥×¥é¥¶´Û7F
¡Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡Û¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª
½÷ÀÀìÍÑ¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡£