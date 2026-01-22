¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¢¥Ñ¥¦¥ÁÆþ¤êÎäÅà¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡Ö¥¢¥ò¥Ï¥¿ ¤Þ¤ë¤«¤¸¤å¤ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡Ö¥¥¦¥¤¡õ¥¢¥Ã¥×¥ë ¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ëÆþ¤ê¡×¤òÈ¯Çä
¥¢¥ò¥Ï¥¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¥Ñ¥¦¥ÁÆþ¤êÎäÅà¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡Ö¥¢¥ò¥Ï¥¿ ¤Þ¤ë¤«¤¸¤å¤ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡Ö¥¥¦¥¤¡õ¥¢¥Ã¥×¥ë ¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ëÆþ¤ê¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º´ûÂ¸4ÉÊ¤Î¾ÞÌ£´ü´Ö¤òºòÇ¯11·îÀ½Â¤Ê¬¤«¤é½ç¼¡24¥õ·î¤«¤é36¥õ·î¤Ë±äÄ¹¤¹¤ë¡£
°ìºòÇ¯8·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¤Þ¤ë¤«¤¸¤å¤ê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿Âç¤¤á¤Î²ÌÆù¤ò¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¿·´¶³Ð¤ÎÎäÅà¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ç¡¢¤®¤å¤Ã¤ÈÇ»¤¤¤Î¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬¹¥É¾¤À¤È¤¤¤¦¡£È¯Çä¸å¡¢SNS¤Ç¤Î¸ý¥³¥ß¤Ç¤Ï¡Ö²Ì¼Â¥´¥í¥´¥í¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¼«Á³¤Ê´Å¤µ¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¤¤Æ¡¢ºá°´¶¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ±ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤«¤¸¤å¤ê¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ç¤¢¤ë20¡Á40Âå½÷À¤Ø¤Î»î¿©Ä´ºº¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¥¥¦¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î²ÌÆù¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¤ê¤ó¤´¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ë¤ä¥é¥¤¥à²Ì½Á¤Î¹á¤ê¤ä¶ì¤ß¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£1ÂÞ¤¢¤¿¤ê66kcal¤Ç¡¢ÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ¤¬·Ç¤²¤ë1Æü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÄÀÝ¼èÎÌ200g¤ÎÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢20ºÐ°Ê¾å¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÄÀÝ¼èÎÌ¤Ï1ÆüÊ¿¶Ñ78.1g¤ÇÌÜÉ¸¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¡×·ë²Ì¤Î³µÍ×¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ë¡Ë¡£ÀÝ¼è¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÈÆü»ý¤Á¤¬¤·¤Ê¤¤¡É¡ÈÈé¤ò¤à¤¯¤Î¤¬¼ê´Ö¡É¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÈÀÝ¼èÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡É¤È»×¤¦¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î36.7¡ó¤Ë¤â¾å¤ë¡ÊÃæ±û²Ì¼Â¶¨²ñ¡Ö²ÌÊª¤Î¾ÃÈñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ë¡Ë¡£¥¢¥ò¥Ï¥¿¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÂ¨¿©¤ÎÎäÅà¥Õ¥ë¡¼¥Ä¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎµÊ¿©µ¡²ñ¤ÈÀÝ¼èÎÌ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤ä¤Ä¤ä¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤Ê¤É¡¢¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¹¥¤¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÎäÅà¸Ë¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤«¤¸¤å¤ê¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¤¹¤ë¹Í¤¨¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ§¤Ï¡¢²ÌÆù¤È²Ì½Á¤Çºî¤Ã¤¿ÎäÅà¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡£ÆÃµöµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Û¤°¤·¤ä¤¹¤¯»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤ó¤ä¤êÎä¤¿¤¯¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢ÍÏ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤²Ì½Á¤ä²ÌÆù¤Î¸ýÅö¤¿¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤È¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£²ÌÆù50¡ó¡Ê»Å¹þ¤ß»þ¡Ë¤Ë¡¢¥Ô¥å¡¼¥ì¡¼¤ä²Ì½Á¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²ÌÆù¤È²Ì½Á¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤µ¤Ç¤®¤å¤Ã¤ÈÇ»¤¤¤Î¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1ÂÞÅö¤¿¤ê66kcal¡£¥¥¦¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤Ë¡¢¤ê¤ó¤´¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ë¤ä¥é¥¤¥à²Ì½Á¤Î¹á¤ê¤ä¶ì¤ß¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¸åÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤ß¤Û¤°¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Á¤ä¤¹¤¤ÀìÍÑ¥Ñ¥¦¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï5·î27Æü¡Ê¿å¡Ë
¥¢¥ò¥Ï¥¿¡áhttps://www.aohata.co.jp