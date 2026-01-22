1992Ç¯¤Ë¤ÏÉÙ»Î»³²Ð¸ý¤Ç¾®·¿µ¡ÄÆÍî¡¡³è²Ð»³²Ð¸ý¤Ç¤Î¹Ò¶õ»ö¸Î¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æµ©¡×¤Ê¥±ー¥¹¡¡¡Ú·§ËÜ¡¦°¤ÁÉ²Ð¸ý¤ÇÍ·Í÷¥Ø¥êÂçÇË¡Û
¶Ë¤á¤Æµ© ¡Ö³è²Ð»³¤Î²Ð¸ý¡×¤Ç¤Î¹Ò¶õ»ö¸Î
1·î20Æü¡¢·§ËÜ¸©¤Î°¤ÁÉÃæ³Ù¼þÊÕ¤ÇÍ·Í÷¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬¹ÔÊý¤òÀä¤Á¡¢ÂçÇË¤·¤¿µ¡ÂÎ¤¬¡Ö³è²Ð»³¤Î²Ð¸ýÆâ¡×¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î»ö¸Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅö»þ¤Î²èÁü¡Û1992Ç¯ ÉÙ»Î»³²Ð¸ý¤Ë¾®·¿µ¡ÄÆÍî
²áµî¡¢²Ð¸ý¤ØÉÔ»þÃå¤Þ¤¿¤ÏÄÆÍî¤·¤¿Îã¤Ï¡¢1992Ç¯¤ËÉÙ»Î»³¤Ë¾®·¿Èô¹Ôµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»Î»³¤â¡Ö³è²Ð»³¡×
1992Ç¯6·î6Æü¸á¸å¡¢Àã¤¬»Ä¤ëÉÙ»Î»³¤Î»³Äº¡¢²Ð¸ýÉÕ¶á¤ËÍ·Í÷Èô¹Ô¤Î¾®·¿µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷3¿ÍÁ´°÷¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»Î»³¤ÏÄ¹Ç¯¡ÖµÙ²Ð»³¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏµÙ²Ð»³¤È¤¤¤¦Ê¬Îà¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤à¤Í²áµî1ËüÇ¯°ÊÆâ¤ËÊ®²Ð¤·¤¿²Ð»³µÚ¤Ó¸½ºß³èÈ¯¤ÊÊ®µ¤³èÆ°¤Î¤¢¤ë²Ð»³Ž£¤ò³è²Ð»³¤ÎÄêµÁ¤È¤·¡¢ÉÙ»Î»³¤ä°¤ÁÉÃæ³Ù¡¢ºùÅç¤Ê¤É¹ñÆâ111¤Î»³¤ò¡Ö³è²Ð»³¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î²Ð¸ý¤ËÈô¹Ôµ¡¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬ÉÔ»þÃå¡¦ÄÆÍî¤¹¤ëÎã¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î°¤ÁÉÃæ³Ù¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¾ÃËÉÂâ°÷¤ä¹ñ¤Î»ö¸ÎÄ´ºº´±¤â¡ÖÌ¤ÃÎ¿ô¡×¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥íー¥óÈô¹Ô¤Ï¡Ö¶Ø»ß¡× Í¿ÍÈô¹Ô¤Ï¡ÖÂÐ¾Ý³°¡×
´Ä¶¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°¤ÁÉÃæ³Ù¤Ç¤Ï¡¢²Ð¸ý¼þÊÕ1kmÆâ¤Ç¥É¥íー¥ó¤Ê¤É¤ÎÌµ¿ÍÈô¹Ôµ¡¤¬Èô¤Ö¤³¤È¤Ï¸¶Â§Åª¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«ÊªµÒ¤Ø¤Î¾×ÆÍ¤Î´í¸±À¤ä¡¢²Ð¸ýÆâ¤ËÄÆÍî¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë²ó¼ý¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Áà½Ä»Î¤Î¾è¤Ã¤¿Í¿ÍÈô¹Ô¤Ï¶Ø»ß¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°¤ÁÉÃæ³Ù¤Ç¤Ï²Ð¸ý¸«Êª¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÃæ¿´¤ËÍ·Í÷¥Ø¥ê¤¬ÉÑÈË¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç³èÆ°¤¹¤ë²Ð¸ý¤ò¸«Êª¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬°¤ÁÉÃæ³Ù´Ñ¸÷¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢µ¤¾Ý¾ò·ï¤ä²Ð»³¥¬¥¹¡¢Â¾ì¤Î°¤µ¤¬ÁÜº÷¤òÆñ¹Ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£