30ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡¡¥Ó¡¼¥Á¤Çµ±¤¯¥´¡¼¥ë¥É¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ï¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥Ã¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÎÓ¤æ¤á¡Ê30¡Ë¤¬¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
15Æü¤Ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¤æ¤á¤Î¤æ¤á¡£¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿ÎÓ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢ÂçÀÚ¤Ê1ºý¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¸µ¤ØÆÏ¤¯¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡¡¤¼¤Ò´¶ÁÛ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤Í¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë°ìºý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡£¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ä¡¢¥µ¥¦¥Ê¤¢¤¬¤ê¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ê¤É»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤¢¤¬¤ê¤Î1Ëç¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤ë1ºý¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥Ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£