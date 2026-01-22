¤¤¤è¤¤¤è¥È¥é¥ó¥×»áÅÐ¾ì¡¡ÃíÌÜ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡¡¸·²ü¤Î¥À¥Ü¥¹¤Ç¡Ö²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¡¡
º£¸å¤Î¹ñºÝ±ç½õ¤Î¤¢¤êÊý¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡á2026Ç¯1·î21Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹¡¢µÜÃÏ¤æ¤¦»£±Æ
21Æü¡¢¥À¥Ü¥¹¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÄ«¤«¤é¸·²üÂÖÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¼þÊÕ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¼Ö¤Ï°ìÂæ¤º¤Ä¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ð¥Ã¥¸¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾å¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëXÀþ¸¡ºº¤ä¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤â¤¢¤ë¡£
£±Àé¿Í°Ê¾å¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë²ñ¾ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡¢Ä°½°¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£
ÃíÌÜ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¡ÖÎÎÍ¡×¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë²¤½£8¥«¹ñ¤Ë¡¢10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶¼¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£ÉðÎÏ¹Ô»È¤Þ¤Ç¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¡¢²¤½£¤Î¼óÇ¾¤¬¼¡¡¹¤ÈÈãÈ½¤·¤¿Ä¾¸å¤Ç¤â¤¢¤ë¡£²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡£
¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤ÇÅÐÃÅ¤·¡¢±éÀâ¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡á2026Ç¯1·î21Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹¡¢µÜÃÏ¤æ¤¦»£±Æ
Ì®Íí¤Ê¤¯Â³¤¡¢Ã¦Àþ¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤¿¼¡¤Ø
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÏÃ¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¡¢³ô²Á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¡¢ÀÐÌýÀ¸»º¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¡¢Áªµó¤ÎÉÔÀµ¡Ä¡Ä¤ÈÌ®Íí¤Ê¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÏÃ¤·»Ï¤á¤Æ¤â¡¢ÅÓÃæ¤ÇÊÌ¤ÎÏÃ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÃ¦Àþ¤·¡¢¤Þ¤¿¼¡¤ÎÏÃ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÍÍ¡¹¤Ê¿ô»ú¤¬¤è¤É¤ß¤Ê¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢²¿¤ÎÅý·×¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÀµ³Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì¸ÀÏÃ¤½¤¦¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢¡ÖÉðÎÏ¤ò»È¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£»È¤¤¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤À¤±¤À¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ËÂÐ¤·¡Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÇã¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸ò¾Ä¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤ÏÎò»Ë¾å¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÎÎÅÚ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£Â¿¤¯¤Î²¤½£¤Î¹ñ¡¹¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¡×¡£
¤½¤Î¸å¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤äNATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤ÎÈãÈ½¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¡¢´ØÀÇ¡Ä¡Ä¤È²¿ÅÙ¤âÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤êÂ³¤±¤¿¡£ÅÓÃæ¤ÇÀÊ¤òÎ©¤Ä¿Í¤¬½Ð»Ï¤á¡¢·ÈÂÓ¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤¤¤ë¡£Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿45Ê¬¤Î±éÀâ¤Ï¡¢30Ê¬¶á¤¯Ä¶¤¨¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤ò¿®¤¸¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×
¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥µ¥à¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÎ»ö¤Ï²ñ¾ì¤ò½Ð¤ë¤È¡Ö²¿¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥È¥é¥ó¥×¤À¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡£¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆºÇ½é¤«¤é¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡×
²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤ÆÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯·ÐºÑÀ¯ºö¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊCEPR¡Ë½êÄ¹¤Î¥Ù¥¢¥È¥ê¡¼¥Á¥§¡¦¥¦¥§¥À¡¼¡¦¥Ç¥£¡¦¥Þ¥¦¥í¤µ¤ó¤È¡¢´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥í¤µ¤ó¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÊø¤µ¤º¡¢¡ÖÉðÎÏ¹Ô»È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤ò¿®¤¸¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¼þ°Ï¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÈÏÃ¤¹¤È¡ÖÉðÎÏ¹Ô»È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤È¡ÖÉðÎÏ¹Ô»È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤Î·³»öºîÀï¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´¶¤¸¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÀï¸åÃÛ¤«¤ì¤¿¹ñºÝÃá½ø¤Ï³Î¼Â¤Ë½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¡¢³Æ¹ñ¤¬¿·¤¿¤Ê´Ø·¸¤òÌÏº÷¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×°ì¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥À¥Ü¥¹¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÅÐÃÅÁ°¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¹ñºÝ±ç½õ¤òºÆ¹Í¤¹¤ë¡×¡£
¥À¥Ü¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤ª¶â¤È¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤â±ï±ó¤¤¤³¤Î¼ê¤ÎÏÃÂê¤Ï·è¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â30¿ÍÄøÅÙ¤Î»²²Ã¼Ô¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢USAID¡ÊÊÆ¹ñºÝ³«È¯¶É¡Ë¤Î²òÂÎ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤Ê¤É¥¢¥á¥ê¥«¤¬¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤éÃ¦Âà¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¸å¤Î¹ñºÝ±ç½õ¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤¬¿¼¤¯µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ñºÝ±ç½õ¤á¤°¤ê³èÈ¯¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â
ÅÐÃÅ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿ÍÆ»±ç½õ¤ä¹ñºÝ±ç½õÀ¯ºö¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£Áª½Ð¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¯¡¼¥ó¥º¾å±¡µÄ°÷¡ÊÌ±¼çÅÞ¡Ë¤Ë¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¯¡¼¥ó¥º¾å±¡µÄ°÷¤¬ºÇ½é¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤äÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤ÈÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Îµ¡´Ø¤òÊÄº¿¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î8³ä¤Ï¿ÍÆ»»Ù±ç¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¡¢6³ä¤âÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¼é¤ë³èÆ°¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ñºÝ±ç½õ¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¤ª¶â¤¬¤É¤¦»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£²¿²¯±ß¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ª¶â¤¬¤É¤¦»È¤ï¤ì¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ÎÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅ±Âà¤Ç¶õÇò¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñºÝ±ç½õ¤Î¾ì¤ò¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂåÂØ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¯¡¼¥ó¥º¾å±¡µÄ°÷¤Ï¡ÖÈà¤é¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¸½¤ì¡¢¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¸À¤¦¡£¤½¤ì¤¬¿Í¤ËÍ¿¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï³Î¤«¤Ë·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¿ÍÆ»»Ù±ç¤ä³«È¯±ç½õ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤è¤¦¤Êµ¬ÌÏ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿ÍÆ»»Ù±ç¤ä¹ñºÝ±ç½õ¤ËÄ¹¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¯¡¼¥ó¥º»á¡á2026Ç¯1·î21Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹¡¢µÜÃÏ¤æ¤¦»£±Æ
¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼ê¤ò°ú¤¡¢¶õÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓ¾å¹ñ±ç½õ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¥é¥ó¥½¥í¥Ô¡¼¡Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¡Ë¤ò¹Ô¤¦ºâÃÄ¤Ê¤É¤¬Ëä¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÏº¤ÃÏ°è¤Î°åÎÅ»öÌ³¤òAI¤Ç»Ù±ç
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎºâÃÄ¤Ç¤¢¤ë¥²¥¤¥ÄºâÃÄ¤È¥ª¡¼¥×¥óAI¤È¤ÎÄó·È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Û¥é¥¤¥¾¥ó1000¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Î°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥ª¡¼¥×¥óAI¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£º£¸å¿ôÇ¯´Ö¡¢¥²¥¤¥ÄºâÃÄ¤È¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ï5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó80²¯±ß¡Ë¤Î»ñ¶â¤äµ»½Ñ»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1000¤Î¿ÇÎÅ½ê¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥²¥¤¥Ä»á¤Ï¡¢¡ÖAI¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ëÂ®ÅÙ¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÏº¤¤äµ²²î¡¢ÉÂµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËAI¤¬¤É¤¦¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÉÏº¤ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î¿¼¹ï¤ÊÉÔÂ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ë¥ï¥ó¥À¤Ë¤Ï°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬1000¿Í¤¢¤¿¤ê1¿Í¡£WHO¤Î´ð½à¤Ç¤ÏÌó4¿Í¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾õ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤³¤Î³Êº¹¤òËä¤á¤ë¤Î¤Ë180Ç¯¤«¤«¤ë·×»»¤À¤È¤¤¤¦¡£AI¤¬ÈÑ»¨¤Ê»öÌ³½èÍý¤ÎÂçÈ¾¤ò½èÍý¤¹¤ì¤Ð¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Ï¼¡¤Î´µ¼Ô¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëAI¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Àè¿Ê¹ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·±Îý¤¬¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿ÇÎÅ½ê¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ½»¤à´µ¼Ô¤ä¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Å»ö¤òµÙ¤á¤Ê¤¤´µ¼Ô¤Ê¤É¡¢ÅÓ¾å¹ñÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤ò¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀè¿Ê¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤È¥â¥Ç¥ë¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¿AI¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ï¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤ÏÅÓ¾å¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£