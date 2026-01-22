¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÎNSX¤È¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ã¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î²Ê³ØÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢¥Û¥ó¥ÀNSX-R¡Ú¸åÊÔ¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡ÖF1µ»½Ñ¼Ô¤Î¿è¤ò·ë½¸¡Ã¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î²Ê³ØÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢¥Û¥ó¥ÀNSX-R¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡×¤ÎÂ³¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅö»þ¤ÎF1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¥Ï¥ó¥É¥Ó¥ë¥É¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¡¢NSX-R¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ
NSX¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Î¥»¥ß¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¤È¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Î²¡¤·½Ð¤·ºà¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÎÌ»º¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¼þ¤ê¤À¤±¤Ç20kg¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¥Ü¥Ç¥£¤ËÈæ¤Ù¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç220kg¤â¤Î·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëABS¤ÈÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎVTEC¤â½éÅëºÜ¡¢²Ã¤¨¤Æ1995Ç¯¤«¤é¤Ï¥Û¥ó¥ÀÎÌ»º¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¥Ð¥¤¥ï¥¤¥ä¤ÎÅÅ»ÒÀ©¸æ¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹â²óÅ¾·¿V6¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤ÀNSX¤Ï160mph¤ÎºÇ¹âÂ®¤È0¡Ý60mph²ÃÂ®¤ò5.5ÉÃ¤Ç¤³¤Ê¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Åö½é¤«¤é¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¥¿¥ë¥¬¥È¥Ã¥×¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹çÍýÅª¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬¥È¥è¥¿MR2¤Î¤è¤¦¤À¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡¢NSX¤Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¶½Ê³¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÌ·½â¤ò¤Ï¤é¤ó¤À¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢NSX¤¬±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥Û¥ó¥À¤ÎF1¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åá¤Î¤è¤¦¤ÊÀÚ¤ìÌ£¤ò»ý¤ÄÆÃÊÌ¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ1992Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬NSX-R¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖR¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸úÎ¨Åª¤ÊNSX¤Î¹½Â¤¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤ÏÂçÃÀ¤Ê·ÚÎÌ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¼×²»ºà¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥¹¥Ú¥¢¥¿¥¤¥¢¤Þ¤Ç¤ò¼è¤êµî¤ê¡¢ÅÅÆ°¼°¤Î¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¤Ï¥ì¥«¥í¤¬ÀìÍÑ³«È¯¤·¤¿¥«¡¼¥Ü¥ó¡¦¥±¥Ö¥é¡¼À½¥·¡¼¥È¤Ë¸ò´¹¤µ¤ì¡¢É¸½à¤Î¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¤Ð¤Í²¼½ÅÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¥¨¥ó¥±¥¤À½¤Î¸«»ö¤ÊÃÃÂ¤¥Û¥¤¡¼¥ë¤ËÂå¤¨¤é¤ì¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤µ¤é¤Ë120kg¤òºï¤®Íî¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥ß¥É¥·¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢NSX¤Ï¸Â³¦¤Ç¤Ï¤ä¤ä¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊµóÆ°¤ò¼¨¤·¡¢¥ê¥¢¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤ä¤¹¤¤ÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Û¥ó¥À¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥È¥ì¡¼¤Î²¼Éô¤ä¥é¥¸¥¨¥¿¡¼Á°Éô¤ËÊä¶¯¤ò»Ü¤·¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤è¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¡¢¥Ö¥Ã¥·¥å¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¢¥À¥ó¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ò²þÎÉ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½ÅÎÌÇÛÊ¬¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È´ó¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥¢·¹¸þ¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¹âÂ®¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥®¥¢Èæ¤â¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢0¡Ý60mph²ÃÂ®¤Ï4.9ÉÃ¤Ë¸þ¾å¡¢ºÇ¹âÂ®¤â270km/h¤Ë¿¤Ó¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÎNSX¤ÈÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼Æ±ÍÍ¤Î·ÚÎÌ²½¡¢¹âÀºÅÙ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ê¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢½ÐÎÏ¥È¥ë¥¯¤È¤â¤Ë¼ã´³¤Î¸þ¾å¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
1992Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¥Û¥ó¥À¤Ï483Âæ¤ÎR¤òÀ¸»º¤·¤¿¡£½éÂåNSX¤ÎÁíÀ¸»ºÂæ¿ô¤ª¤è¤½1Ëü5000Âæ¤Î¤¦¤Á¤Î¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤¿Âæ¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¹ñÆâ»Ô¾ìÀìÍÑ¤À¤Ã¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÀÖ¤Þ¤¿¤ÏÇò¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖR-0230¡×¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò»ý¤ÄNSX-R¤Ï¡¢ÆÃÊÌÃíÊ¸¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Ñ¡¼¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÅö»þÅìµþºß½»¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥®¥ã¥ê¥¢¡¼¥º¡¦¥×¥é¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¥é¥È¥ê¥à¤òÈ÷¤¨¡¢¥ë¡¼¥Õ¤âÉ¸½à¤Î¹õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¤ËÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¥ª¡¼¥À¡¼¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×3¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¹â²Á¤Ê¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¥Û¥ó¥À¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Ç¤¢¤ëÌµ¸ÂÀ½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¨¥°¥¾¡¼¥¹¥È¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
NSX-R¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÎNSX¤È¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤Î¡¢¤¤¤ï¤Ð¥ï¡¼¥¯¥¹¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤Î¼Ö¤ÏÅö»þ¤ÎF1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¥Ï¥ó¥É¥Ó¥ë¥É¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï¸«»ö¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¥¢¥í¥¤¥Û¥¤¡¼¥ë¤À¤±¤¬¤½¤Î¿¿¤Î»Ñ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥±¥Ö¥é¡¼À½¤Î¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤¬¤½¤ÎÌÜÅª¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥â¥âÀ½¤ÎÀìÍÑ¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥ì¥Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥¾¡¼¥ó¤Ï8000rpm°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£5ÃÊ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Á¥¿¥óÀ½¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âÈó¾ï¤Ëµ¡Ç½Åª¤Ç¹µ¤¨¤á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¡£¤³¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤·¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
Äã¤¯¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥Î¥Ô¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃÀ½¥¨¥°¥¾¡¼¥¹¥È¥Þ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥ë¥É¤òÈ÷¤¨¤¿V6¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Û¥ó¥À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÈ¯¤¹¤ë¡£¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¥Ú¥À¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ï½Ö´ÖÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢³ê¤é¤«¤ÇÊ¸²½Åª¤ÊV6¤ÎÓ¹¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯àØÌÔ¤Ê½Ã¤Î¤è¤¦¤ËÒöÓ¬¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ï·Ú¤¯¡¢¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤Ï¤´¤¯Ã»¤¤¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ç1Â®¤Ë³ê¤ê¹þ¤à¡£¥Î¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÏÅöÁ³Æ°¤½Ð¤·¤Ï½Å¤¤¤¬¡¢Áö¤ê½Ð¤»¤Ðµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¹Å¤¤¡£¤®¤ê¤®¤ê²æËý¤Ç¤¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥Ï¡¼¥É¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£¿¿¿·¤·¤¤¡¢215¡¿45-16¤È¤¤¤¦Å¬ÅÙ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯¾®¹ï¤ß¤Ë¾å²¼¤ËÍÉ¤¹¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¸½Âå¤Î¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¥È¥ë¥¯¤Ï¤µ¤Û¤ÉµðÂç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¥ì¥Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¾åÈ¾Ê¬¤ò»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¼Â¤Ë³ê¤é¤«¤Ë¥·¥ã¡¼¥×¤Ë²ó¤ê¡¢¤½¤·¤ÆVTEC¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºîÆ°¤¹¤ë5000rpm°Ê¾å¤Ç¤Ï¥¨¥°¥¾¡¼¥¹¥È¥Î¡¼¥È¤Ï°ìÁØÀº×û¤Ë¤Ê¤ê¡¢²óÅ¾·×¤Î¿Ë¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Áý¤»¤Ð¡¢¹Å¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏËÜÍè¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¡¢¹Ó¤ì¤¿B¥í¡¼¥É¤Î¾å¤Ç¤âÀµ³Î¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤µ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤¬¤â¤Î¤ò¸À¤¦¡£¹â²óÅ¾¤Ç³è¤³è¤¤È¶«¤ÖÆÃÊÌÀ½¤ÎV6¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¥·¥ã¥·¡¼¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¡£¤½¤·¤Æ·ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊNSX-R¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÏÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¡£²¿ÅÙ¤â¸À¤¦¤¬¡¢Âç¤²¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Û¥ó¥ÀNSX¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢R¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¥ì¡¼¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆËá¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Ó¥ë¥É¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥¯¡¼¥ë¤ÇÎäÀÅ¤ÊNSX¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢ÄæÅá¤Î¿Ï¤Î¤è¤¦¤Ê±Ô¤¯·ã¤·¤¤¤â¤Î¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÁÆÌî¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÃÇ¸Ç¤·¤¿½¸ÃæÎÏ¤òÍ×µá¤¹¤ëF1¥°¥é¥ó¥×¥êÍ³Íè¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Çò¤¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤¤¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§2977cc¡¢V6¡¢¥ß¥É¥·¥Ã¥×¡¢³Æ¥Ð¥ó¥¯DOHC VTEC¡Ê²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Ë¥·¡¼¥¯¥§¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§280ps¡¿7300rpm¡¡ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§30kgm¡Ê294Nm¡Ë¡¿5400rpm
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§5ÃÊMT ¸åÎØ¶îÆ° LSD¡¡¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡§¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥Ë¥ª¥ó
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÁ°¡¿¸å¡Ë¡§¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¥À¥ó¥Ñ¡¼¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼
¥Ö¥ì¡¼¥Á°¸å¡§¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥¯ ABS¡¡¼Ö½Å¡§1230kg¡¡ÀÇ½¡§ºÇ¹âÂ®270km/h¡¿0.60mph²ÃÂ® 4.9ÉÃ
ÊÔ½¸ËÝÌõ¡§¹âÊ¿¹âµ±¡¡Transcreation¡§Koki TAKAHIRA
Words¡§Robert Coucher¡¡Photography¡§Drew Gibson
¡Ú²èÁü¡ÛÅö»þ¤ÎF1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¥Ï¥ó¥É¥Ó¥ë¥É¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¡¢NSX-R¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ
NSX¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Î¥»¥ß¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¤È¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Î²¡¤·½Ð¤·ºà¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÎÌ»º¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¼þ¤ê¤À¤±¤Ç20kg¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¥Ü¥Ç¥£¤ËÈæ¤Ù¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç220kg¤â¤Î·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëABS¤ÈÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎVTEC¤â½éÅëºÜ¡¢²Ã¤¨¤Æ1995Ç¯¤«¤é¤Ï¥Û¥ó¥ÀÎÌ»º¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¥Ð¥¤¥ï¥¤¥ä¤ÎÅÅ»ÒÀ©¸æ¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹â²óÅ¾·¿V6¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤ÀNSX¤Ï160mph¤ÎºÇ¹âÂ®¤È0¡Ý60mph²ÃÂ®¤ò5.5ÉÃ¤Ç¤³¤Ê¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Åö½é¤«¤é¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¥¿¥ë¥¬¥È¥Ã¥×¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹çÍýÅª¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬¥È¥è¥¿MR2¤Î¤è¤¦¤À¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡¢NSX¤Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¶½Ê³¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÌ·½â¤ò¤Ï¤é¤ó¤À¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ß¥É¥·¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢NSX¤Ï¸Â³¦¤Ç¤Ï¤ä¤ä¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊµóÆ°¤ò¼¨¤·¡¢¥ê¥¢¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤ä¤¹¤¤ÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Û¥ó¥À¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥È¥ì¡¼¤Î²¼Éô¤ä¥é¥¸¥¨¥¿¡¼Á°Éô¤ËÊä¶¯¤ò»Ü¤·¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤è¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¡¢¥Ö¥Ã¥·¥å¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¢¥À¥ó¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ò²þÎÉ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½ÅÎÌÇÛÊ¬¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È´ó¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥¢·¹¸þ¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¹âÂ®¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥®¥¢Èæ¤â¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢0¡Ý60mph²ÃÂ®¤Ï4.9ÉÃ¤Ë¸þ¾å¡¢ºÇ¹âÂ®¤â270km/h¤Ë¿¤Ó¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÎNSX¤ÈÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼Æ±ÍÍ¤Î·ÚÎÌ²½¡¢¹âÀºÅÙ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ê¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢½ÐÎÏ¥È¥ë¥¯¤È¤â¤Ë¼ã´³¤Î¸þ¾å¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
1992Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¥Û¥ó¥À¤Ï483Âæ¤ÎR¤òÀ¸»º¤·¤¿¡£½éÂåNSX¤ÎÁíÀ¸»ºÂæ¿ô¤ª¤è¤½1Ëü5000Âæ¤Î¤¦¤Á¤Î¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤¿Âæ¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¹ñÆâ»Ô¾ìÀìÍÑ¤À¤Ã¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÀÖ¤Þ¤¿¤ÏÇò¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖR-0230¡×¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò»ý¤ÄNSX-R¤Ï¡¢ÆÃÊÌÃíÊ¸¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Ñ¡¼¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÅö»þÅìµþºß½»¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥®¥ã¥ê¥¢¡¼¥º¡¦¥×¥é¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¥é¥È¥ê¥à¤òÈ÷¤¨¡¢¥ë¡¼¥Õ¤âÉ¸½à¤Î¹õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¤ËÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¥ª¡¼¥À¡¼¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×3¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¹â²Á¤Ê¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¥Û¥ó¥À¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Ç¤¢¤ëÌµ¸ÂÀ½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¨¥°¥¾¡¼¥¹¥È¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
NSX-R¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÎNSX¤È¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤Î¡¢¤¤¤ï¤Ð¥ï¡¼¥¯¥¹¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤Î¼Ö¤ÏÅö»þ¤ÎF1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¥Ï¥ó¥É¥Ó¥ë¥É¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï¸«»ö¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¥¢¥í¥¤¥Û¥¤¡¼¥ë¤À¤±¤¬¤½¤Î¿¿¤Î»Ñ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥±¥Ö¥é¡¼À½¤Î¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤¬¤½¤ÎÌÜÅª¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥â¥âÀ½¤ÎÀìÍÑ¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥ì¥Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥¾¡¼¥ó¤Ï8000rpm°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£5ÃÊ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Á¥¿¥óÀ½¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âÈó¾ï¤Ëµ¡Ç½Åª¤Ç¹µ¤¨¤á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¡£¤³¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤·¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
Äã¤¯¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥Î¥Ô¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃÀ½¥¨¥°¥¾¡¼¥¹¥È¥Þ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥ë¥É¤òÈ÷¤¨¤¿V6¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Û¥ó¥À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÈ¯¤¹¤ë¡£¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¥Ú¥À¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ï½Ö´ÖÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢³ê¤é¤«¤ÇÊ¸²½Åª¤ÊV6¤ÎÓ¹¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯àØÌÔ¤Ê½Ã¤Î¤è¤¦¤ËÒöÓ¬¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ï·Ú¤¯¡¢¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤Ï¤´¤¯Ã»¤¤¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ç1Â®¤Ë³ê¤ê¹þ¤à¡£¥Î¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÏÅöÁ³Æ°¤½Ð¤·¤Ï½Å¤¤¤¬¡¢Áö¤ê½Ð¤»¤Ðµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¹Å¤¤¡£¤®¤ê¤®¤ê²æËý¤Ç¤¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥Ï¡¼¥É¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£¿¿¿·¤·¤¤¡¢215¡¿45-16¤È¤¤¤¦Å¬ÅÙ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯¾®¹ï¤ß¤Ë¾å²¼¤ËÍÉ¤¹¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¸½Âå¤Î¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¥È¥ë¥¯¤Ï¤µ¤Û¤ÉµðÂç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¥ì¥Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¾åÈ¾Ê¬¤ò»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¼Â¤Ë³ê¤é¤«¤Ë¥·¥ã¡¼¥×¤Ë²ó¤ê¡¢¤½¤·¤ÆVTEC¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºîÆ°¤¹¤ë5000rpm°Ê¾å¤Ç¤Ï¥¨¥°¥¾¡¼¥¹¥È¥Î¡¼¥È¤Ï°ìÁØÀº×û¤Ë¤Ê¤ê¡¢²óÅ¾·×¤Î¿Ë¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Áý¤»¤Ð¡¢¹Å¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏËÜÍè¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¡¢¹Ó¤ì¤¿B¥í¡¼¥É¤Î¾å¤Ç¤âÀµ³Î¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤µ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤¬¤â¤Î¤ò¸À¤¦¡£¹â²óÅ¾¤Ç³è¤³è¤¤È¶«¤ÖÆÃÊÌÀ½¤ÎV6¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¥·¥ã¥·¡¼¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¡£¤½¤·¤Æ·ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊNSX-R¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÏÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¡£²¿ÅÙ¤â¸À¤¦¤¬¡¢Âç¤²¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Û¥ó¥ÀNSX¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢R¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¥ì¡¼¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆËá¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Ó¥ë¥É¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥¯¡¼¥ë¤ÇÎäÀÅ¤ÊNSX¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢ÄæÅá¤Î¿Ï¤Î¤è¤¦¤Ê±Ô¤¯·ã¤·¤¤¤â¤Î¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÁÆÌî¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÃÇ¸Ç¤·¤¿½¸ÃæÎÏ¤òÍ×µá¤¹¤ëF1¥°¥é¥ó¥×¥êÍ³Íè¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Çò¤¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤¤¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
1994Ç¯¥Û¥ó¥À NSX-R
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§2977cc¡¢V6¡¢¥ß¥É¥·¥Ã¥×¡¢³Æ¥Ð¥ó¥¯DOHC VTEC¡Ê²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Ë¥·¡¼¥¯¥§¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§280ps¡¿7300rpm¡¡ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§30kgm¡Ê294Nm¡Ë¡¿5400rpm
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§5ÃÊMT ¸åÎØ¶îÆ° LSD¡¡¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡§¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥Ë¥ª¥ó
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÁ°¡¿¸å¡Ë¡§¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¥À¥ó¥Ñ¡¼¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼
¥Ö¥ì¡¼¥Á°¸å¡§¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥¯ ABS¡¡¼Ö½Å¡§1230kg¡¡ÀÇ½¡§ºÇ¹âÂ®270km/h¡¿0.60mph²ÃÂ® 4.9ÉÃ
ÊÔ½¸ËÝÌõ¡§¹âÊ¿¹âµ±¡¡Transcreation¡§Koki TAKAHIRA
Words¡§Robert Coucher¡¡Photography¡§Drew Gibson