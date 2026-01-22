¥Ó¥Ã¥È¡¦¥È¥ìー¥É¡¦¥ï¥ó¡¢½ÀÆð¤Ë¶Ê¤²¤é¤ìÈ¯¸÷¤¹¤ëLED¡ÖÌÏ·¿ÅÅ¸÷ LED ¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¥¿¥¤¥×¡×¤ò2·î6Æü¤ËÈ¯Çä
¡¡¥Ó¥Ã¥È¡¦¥È¥ìー¥É¡¦¥ï¥ó¤ÏÌÏ·¿ÅÅ¾þ¥Äー¥ë¡ÖÌÏ·¿ÅÅ¸÷ LED ¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¥¿¥¤¥×¡×¤ò2·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¡Ê»Ô¾ìÁÛÄêÇä²Á¡§858 ±ß¡Ë¡£Á´8¿§(¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥°¥êー¥ó¡¦¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ëー¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥¦¥©ー¥à¥Û¥ï¥¤¥È)¡£
¡¡¡ÖÌÏ·¿ÅÅ¸÷ LED ¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¥¿¥¤¥×¡×¤Ï¡¢MODMAGIC¡ÖÌÏ·¿ÅÅ¸÷¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢½ÀÆð¤Ë¶Ê¤²¤é¤ì¤Æ¶Ñ°ì¤ËÈ¯¸÷¤¹¤ë¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¡Ê¥¹¥È¥ê¥ó¥°¡Ë¥¿¥¤¥×¤Î LED¡£È¯¸÷Éô¤ÏÄ¾·ÂÌó 2mm¤Ç¡¢ÌÏ·¿¤ÎºÙ¤¤¹Â¤ä¶ÊÌÌ¡¢±ï¼è¤ê¤Ê¤É¡ÈÅ½¤ê¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¤²Õ½ê¡É¤Ë¤â±è¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¥é¥¤¥óÈ¯¸÷¡¦±ï¼è¤êÉ½¸½¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢È¯¸÷Éô¤ÏÉ¬Í×¤ÊÄ¹¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È²ÄÇ½¤À¡£(¥«¥Ã¥È¤ÏÈóÄÌÅÅ»þ¤Î¤ß)¡£¡ÚÌÏ·¿ÅÅ¸÷ LED¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¥¿¥¤¥×¡Û
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÅÅ¸»¶¡µë¡¢À©¸æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÌÏ·¿ÅÅ¸÷(LEDÀ©¸æ´ðÈÄMMLB6)¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÌÏ·¿ÅÅ¸÷¡×¤Ï¥³¥Í¥¯¥¿¤ËÁÞ¤¹¤À¤±¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÀÅô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ñ¤´¹¤¨¡¢ÅÀÅô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÀÌÇ¡¢ÅÀÌÇ»þ´Ö¤ÎÄ´À°¤ä¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Ñ¥¿ー¥óÈ¯¸÷¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£Æ±»þ¤Ë6¤Ä¤ÎLED¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎLED¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤â²ÄÇ½¡£Â¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÌÏ·¿ÅÅ¸÷¡×¤ò¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤éÀßÄê¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë Web¥Äー¥ë¤Î¥Ùー¥¿ÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÌÏ·¿ÅÅ¸÷¡×¤ÏWindows¤ÎÀìÍÑ¥Äー¥ë¤ÇÀ©¸æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë ¡ÖWebÈÇ ÊÔ½¸¥Äー¥ë¡× ¤ò¥Ùー¥¿ÈÇ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëÉÔÍ×¡¢Mac´Ä¶¤Ê¤É¡¢OS¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£