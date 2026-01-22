¡ÔºÇÂ¦¶á¤¬Ç§¤á¤¿¡Ö¶µ²ñ¤Ç¤Î±þ±ç½¸²ñ¡×»²²Ã¡Õ¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂ¸µ¤Ëßî¤ë¡ÖµìÅý°ì¶µ²ñ±£¤·²ò»¶¡×¤Îµ¿Ç°¡Ä¸½´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Î²óÅú¤¬¼¨¤¹¡Ö¡ÈTM¡Ê¥È¥¥¥ë¡¼¡¦¥Þ¥¶¡¼¡ËÊ¸½ñ¡É¤Î¿®ØáÀ¡×
¡Ö»ä¼«¿È¤âÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤Î¿ÊÂà¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÁáÉÄ¤Ë¹ñ²È·Ð±Ä¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ËÄ¾ÀÜ¤´È½ÃÇ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×--1·î19Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢23Æü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë»Ý¤òÈ¯É½¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡£½¢Ç¤3¤«·î¤Ç¤Î²ò»¶¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î·èÃÇ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡Ö½ÅÂç¤Êµ¿ÏÇ¡×¤âßî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µìÅý°ì¶µ²ñ¡Ê¸½¡¦À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡Ë¤È¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Æ£·¼¡¦»²±¡µÄ°÷¤ÎÎÙ¤Ç¡¢°ÂÉô¼óÁê¤Ï½Æ·â¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Äñ¹³¤Ê¤¯¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤ë»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð
¡¡µ¿ÏÇºÆÇ³¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢1·î8ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤¿´Ú¹ñÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÆâÉôÊ¸½ñ¡¢ÄÌ¾Î"TMÊ¸½ñ"¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ½º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¤ä¤½¤ÎÂ¦¶á¤ò´Þ¤à¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÈµìÅý°ì¶µ²ñ¤È¤Î´Ø·¸¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸½ñ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Æþ¼ê¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀÐ°æ¸¬°ìÏº»á¤Ï¡ÖºÆ¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë--¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡ÀÐ°æ»á¤¬Ê¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÌäÂê¤ÎÊ¸½ñ¤Ï¡ØTMÆÃÊÌÊó¹ð¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ºîÀ®¼Ô¤ÏÅö»þ¤Î´Ú¹ñËÜÉô¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Ç¤¢¤ë¥æ¥ó¡¦¥è¥ó¥Û»á¤Ç¤¹¡£TM¤È¤Ï"¥È¥¥¥ë¡¼¡¦¥Þ¥¶¡¼"¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¸½ñ¤Ï¡¢ÁíºÛ¤ËÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¶µÃÄ¤«¤éÆÏ¤¯Ï¢Íí»ö¹à¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÅö»þ²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿ÆÁÌî±Ñ¼£»á¤È´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤ÎµÄÄ¹¤À¤Ã¤¿³á·ªÀµµÁ»á¤¬¡¢ÉÑÈË¤ËÊó¹ð¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë3200¥Ú¡¼¥¸¤Û¤É¤Î¤³¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆÁÌî»á¤Ï¤³¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡Ò»ä¤¬´ÚÁíºÛ¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸µÀ¤³¦ËÜÉôÄ¹¤ËÁ÷¤Ã¤¿Êó¹ð¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡Ó¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤òÎå¤Þ¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ë¤á¤Æ»äÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜËÜÉô¤È¤·¤Æ¤Î¸ø¼°Ê¸½ñ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢»ä¿®¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸Ä¿ÍÅª°Õ¸«¤ä´õË¾ÅªÍ½Â¬¤Ê¤É¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ó
¡¡ÀÐ°æ»á¤Ï¡¢ÆÁÌî»á¤¬"»äÅª¤Ê¤â¤Î"¤È¤¹¤ë¤³¤ÎÊ¸½ñ¤³¤½¡¢¸¡¾Ú¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÊ¸½ñ¤Ë¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ä¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¡Ê½°±¡µÄ°÷¡¦¸½´´»öÄ¹Âå¹Ô¡Ë¡¢»³ºÝÂç»ÖÏº»á¡Ê½°±¡µÄ°÷¡Ë¤Ê¤É¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂ¦¶á¤ÈÅý°ì¶µ²ñ¤È¤ÎÇ»¤¤´Ø·¸À¤¬¾ÜºÙ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ê¸½ñ¤Ë²¿ÅÙ¤âÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î½Æ·â»ö·ïÄ¾¸å¤Ç¤¢¤ë2022Ç¯8·î¤Ë¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤ä´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¸Ê¿½¹ðÀ©¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡¢³°Éô¤«¤é¤ÎºÆÄ´ºº¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡ÖÊ¸½Õ¡×¤ÎÊóÆ»¸å¡¢SNSÅù¤Ç¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î²ò»¶¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅý°ì¶µ²ñÌäÂê±£¤·¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Æ£µÄ°÷¤¬Ç§¤á¤¿¡Ö±þ±ç½¸²ñ¡×
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÎºÇÂ¦¶á¤Ç¤¢¤ëº´Æ£·¼»á¡Ê»²±¡µÄ°÷¡¦¸½´±Ë¼ÉûÄ¹´±¡Ë¤Ï¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤¬½Æ·â¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸½¾ì¤Ç±þ±ç±éÀâ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷¤À¡£ÈÈ¿Í¤Ç¤¢¤ë»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤Î¸øÈ½¤Ë¤Ï¸¡»¡Â¦¤Î¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¤»¤¤¤Ç°ÂÇÜÀèÀ¸¤ÏÌ¿¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢TMÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î»ö·ïÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾ÜºÙ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤Î¿ôÆü¸å¤ËÆàÎÉ¤Î¶µ¶èÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬Êó¹ð¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ò¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤¿Á´¿©¸ý¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§¿©¸ý¤ÏÅý°ì¶µ²ñ¤Î²ñ°÷¤ò»Ø¤¹¡ËÁíÆ°°÷¡¦Å·¿´±ñµ§Åø½ÐÈ¯¼°¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞÆàÎÉ¸©¸øÇ§¸õÊä¤Îº´Æ£·¼¸õÊä¼Ô¤Î±þ±ç½¸²ñ¤ò10»þ¤«¤é¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸õÊä¼ÔËÜ¿Í¤Ï11»þ¤«¤é¤¢¤ëÂçÏÂÀ¾Âç»û±ØÁ°¤Ç¤Î°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Î±þ±ç±éÀâ¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÍè¤é¤ì¤º¡¢É×¿Í¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÍè¤ÆÆàÎÉ¶µ²ñ¤Ç±þ±ç½¸²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ó
¡Ò±þ±ç½¸²ñ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢°ìÉô¤Î¿©¸ý¤Ï°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î±þ±ç±éÀâ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë±Ø¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢»Ä¤ê¤Î¿©¸ý¤¿¤Á¤Ï¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ÎÅÅÏÃ¤«¤±Âç²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ó
¡¡»ö·ïÅöÆü¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤ÎÆàÎÉ¶µ²ñ¤Çº´Æ£»á¤Î¡Ö±þ±ç½¸²ñ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤µ¤é¤Ëº´Æ£»á¤ÎÂåÍý¤È¤·¤ÆºÊ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¿®¼Ô¤Ï¡¢º´Æ£»áÅöÁª¤Î¤¿¤á¤Ë"ÅÅÏÃ¤«¤±Âç²ñ"¤â¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ï»ö¼Â¤Ê¤Î¤«¡£º´Æ£»á¤Î»öÌ³½ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤¬Ê¸½ñ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÎÂåÍý¤È¤·¤ÆºÊ¤¬¤ª¿Ò¤Í¤Î¡Ø±þ±ç½¸²ñ¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±½¸²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÊý¤«¤é¡Ø¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§Åý°ì¶µ²ñ¤Î¿®¼Ô¤Ë¡ËÁªµó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢»Ù±ç¡Ù¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ØÅÅÏÃ¤«¤±Âç²ñ¡Ù¤ä¡Ø¿®¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢»Ù±ç¡Ù¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤«ÈÝ¤«¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎáÏÂ4Ç¯8·î31ÆüÉÕ¤±¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤ª¤¤¤ÆµìÅý°ì¶µ²ñµÚ¤Ó¤½¤Î´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤È°ìÀÚ´Ø·¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢µìÅý°ì¶µ²ñµÚ¤Ó¤½¤Î´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡º´Æ£µÄ°÷¤Ï"TMÊ¸½ñ"¤Îµ½Ò¤Î°ìÉô¤òÇ§¤á¤¿·Á¤À¡£ÀÐ°æ»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î½¸²ñ¤Ï¡ØÆàÎÉ¶µ²ñ¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸øÌ±´Û¤Ê¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µÄ°÷¤¬Åý°ì¶µ²ñ¤Î¼çºÅ¤À¤È¤ï¤«¤é¤º¤Ë»²²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ï¤è¤¯¤½¤Î"¸À¤¤Ìõ"¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¶µ²ñ¤È¤Î´Ø·¸¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶µ²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëº´Æ£»á¤Î¤¿¤á¤Î±þ±ç½¸²ñ¤Ë¡¢ºÊ¤òÂåÍý¤ËÎ©¤Æ¤Æ»²²Ã¤·¡¢¡ØÁªµó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢»Ù±ç¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡º´Æ£µÄ°÷¤Î²óÅú¤Ï¡¢"TMÊ¸½ñ"¤Îµ½Ò¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤â¤¤¤¨¤ë--¸åÊÔµ»ö¤Ç¤Ï¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤¬²óÅú¤·¤¿¤³¤Îµ½Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤È¡¢ÀÐ°æ»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëTMÊ¸½ñ¤Î¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸³«¤Î²ÄÇ½À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤ë¡£
