¡ÚÁ¥¶¶£·£Ò¡ÛÆâÅÄÇî¹¬µ³¼ê¤¬ÍîÇÏ¡¡ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Çµ³¾èÇÏ¤¬ÆâÂ¦¤Ë°ïÁö¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡¡ÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤Ø¡¡ÅÚÆü¤ÏÃæ»³¤Ç£±£²°ÈÍ½Äê
£±·î£²£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á¥¶¶¶¥ÇÏ£·£Ò¤Î£Ê£Ò£Á¸òÎ®¶¥Áö¡¦¥Ù¥¹¥È¥µ¥É¥ëÆÃÊÌ¡Ê¥À¡¼¥È£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç£Ê£Ò£Á¤«¤é»²Àï¤·¤¿¥æ¥¤¥Î¥µ¥µ¥ä¥¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¿¼»³²í»Ë±¹¼Ë¡¢Éã¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¡Ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ÇÂ¾ÇÏ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÆâÂ¦¤Ë°ïÁö¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡£µ³¾è¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÅÄÇî¹¬µ³¼ê¡áÈþ±º¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬ÍîÇÏ¤·¡¢Æâ¥é¥Á¤Î³°¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±µ³¼ê¤Ï¼ê¤ÎÄË¤ß¤ÏÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î°Õ¼±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç°¤Î¤¿¤áÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£º£½µ¤ÏÅÚÍË¤ËÃæ»³¤Ç£¹°È¡¢ÆüÍË¤Ë¤ÏÃæ»³¤Ç£³°È¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£