°ìÈÕ¤Ç30¥»¥ó¥Á¤ÎÀÑÀã¤â¡¡º£µ¨ºÇÄ¹¤Î´¨ÇÈ¡¡ÄÌ¹Ôµ¬À©¤ä½üÀã¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¡¡ÉÙ»³
¸©Æâ¤Ï³ÆÃÏ¤Çº£¥·ー¥º¥ó°ìÈÖ¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Àã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÌë¤«¤é¤±¤µ¤Ë¤«¤±¤Æ°ìÉô¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤ä¹ñÆ»¤Ç¤Ï¡¢Í½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
Àã¤Ï¤¤Î¤¦Í¼Êý¤«¤é¡¢¸©À¾Éô¤òÃæ¿´¤Ë¹ß¤ê»Ï¤á¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã·ÙÊó¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å5»þ30Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¡¢Å×ÇÈ¥¤¥ó¥¿ー¤Î¿·³ãÊýÌÌ¤ÎÆþ¸ý¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡KNB Ä¹²¬·Å µ¼Ô
¡ÖÅ×ÇÈ¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¿·³ãÊýÌÌ¤Ï¸á¸å6»þ¤«¤éÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Àã¤Ï¼¡Âè¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ»ë³¦¤ò¤µ¤¨¤®¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÆ»Ï©¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÉô¶è´Ö¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï¡¢¤±¤µ6»þ¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡KNB ÇßËÜ¹¸¹° µ¼Ô
¡Ö¹ñÆ»8¹æ¤Î¹â²¬»Ô»Í²°¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£¼Ö¤ÎÄÌ¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎÆ±¤¸»þ´Ö¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¹ñÆ»8¹æ¤â¹â²¬»Ô»Í²°¤«¤éÄ«ÆüÄ®·î»³¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤±¤µ¤Þ¤ÇÍ½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àã¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÃÇÂ³Åª¤Ë¹ß¤ê¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤ë¤È°ìÌÌ¤¬Àã·Ê¿§¤Ë¡£
¢¡KNB ÂçÊ¿¹Ò µ¼Ô
¡ÖÀÑÀã¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Å×ÇÈ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ºòÌë¤«¤é¤±¤µ¤Ë¤«¤±¤Æ30¥»¥ó¥Á Àã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤ç¤¦¸áÁ°9»þ¤ÎÀÑÀã¤ÏÉÙ»³»ÔÃöÃ«¤Ç36¥»¥ó¥Á¡¢Å×ÇÈ»Ô¤Ç31¥»¥ó¥Á¡¢ÉÙ»³¶õ¹Á¤Ç23¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Àã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁáÄ«¤«¤é½üÀã¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë½»Ì±¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Å×ÇÈ»Ô¤Î½»Ì±
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿Ä«µ¯¤¤Æ¡£½üÀãµ¡Æ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¡Êº£Ç¯¡Ë½é¤á¤Æ¡×
¡Ö¹ß¤ë¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤»¤¤¤¼¤¤ 10¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤¤Ê¤éÁ´Á³¤Í¤§¡¢30¥»¥ó¥Á¤â¹ß¤Ã¤¿¤é¤Í¤§¡£¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤ä¤ï¡×
¢¡ÉÙ»³»Ô¤Î½»Ì±
¡ÖÇã¤¤Êª¹Ô¤¯¤¬¤Ë¤âÂçÊÑ¡£Áá¤¯½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¡×
¤¤ç¤¦¸áÁ°10»þ²á¤®¤Ë¤ÏÂçÀã·ÙÊó¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÃæ¤âÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤Ï¹ß¤ê¡¢ÆîÅ×»Ô¤Î¹ñÆ»156¹æ¤Ê¤É°ìÉô¶è´Ö¤Ç¡¢°ì»þ¡¢Í½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÃæ¤â¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÇÏ©ÌÌ¾õÂÖ¤Î°¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦¸á¸å4»þ¤«¤é¤¤ç¤¦¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ¤Ç56·ï¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£