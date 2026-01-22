¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¹¥¤¤Ê¡×¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼Ì³¤á¤¿²áµî¡¡ÈÖÁÈ¤ÇºÆ²ñ¡Ö¤â¤¦¥ä¥Ð¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤³¤È¸ÅÀîÍ¥Æà¡Ê24¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¿Íµ¤¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¡Ö¥Þ¥Þ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éEXILE¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÏËèÆüEXILE¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥°¥Ã¥º¤È¤«¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£¤Þ¤¿½é¤á¤Æ¸«¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ï¥¥Ã¥º¥À¥ó¥µ¡¼¤¬Â¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤¢¤¿¤·¤â¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤ÈÊì¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡¢¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤ÇEXILE¤¬½êÂ°¤¹¤ëLDH¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎVTR¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤Î»þ¤ÏEXILE¤µ¤ó¤Î¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡£ÅØÎÏ¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¤â¤¦¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡¢½Ð¤é¤ì¤¿»þ¤ÏÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤½¤Î¸åÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¤Ï¡ÖATSUSHI¡¢TAKAHIRO¥ä¥Ð¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÂçÁû¤®¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®³ØÀ¸¤Ê¤ê¤Ë¥É¡¼¥à¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ï¡¢Âç¶½Ê³¡×¡Ö¤Ê¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤È¤·¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡£¤¢¤¿¤·¤¤¤Þ¤À¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¿¶¤ê¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦EXILE¤µ¤ó¤Î¿¶¤ê¤ÏÁ´ÉôÊ¬¤«¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÍÙ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ò¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡ÖÅö»þ¥É¡¼¥à¤Ë½Ð¤¿»þ¤È¤«¤Î¼Ì¿¿¤È¤«¤Ïº£¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊEXILE¤È¤ÏºòÇ¯ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢EXILE¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ç¤ª¾·¤¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤¦µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡È¤â¤¦¥ä¥Ð¤¤¡É¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡ÈEXILE¤ä¡É¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¡È¤â¤¦¥Þ¥¸¤«¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦Ì´¤È´õË¾¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¤È¸ì¤Ã¤¿¡£