½ÀÆ»¡¦°¤Éô»í¤¬ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡¦Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¡28Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø¡Ö¥Ñ¥ê¤Î²ù¤·¤µ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×
2025Ç¯¤ËºÇ¤â³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤ä¥Á¡¼¥à¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÂè74²óÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬22Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢½ÀÆ»¤Î°¤Éô»íÁª¼ê¤¬Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÀÆ»½÷»Ò52¥¥íµé¤Î°¤ÉôÁª¼ê¤Ï2025Ç¯¡¢2·î¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¦¥Ð¥¯¡¼Âç²ñ¡¢4·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´½ÀÆ»ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£6·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÄÌ»»5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç°¤ÉôÁª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷±É¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¤³¤Î¾Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï2²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖºòÇ¯¤Ï5ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉé¤±¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙ¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÌÜÉ¸¤ò·è¤á¡¢¶ì¤·¤¤Æü¡¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î±þ±ç¡¢¤Þ¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉé¤±¤Î²ù¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¥í¥¹¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÉ¬¤º¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç°ìÊâ°ìÊâÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¾Þ¤Ë¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃË»Ò¥¨¥ÚÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÃË»Ò¥¨¥ÚÆüËÜÂåÉ½¤È¡¢¿·ÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÁí¹ç¤ÇÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿·ÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬Áª½Ð¡£¾©Îå¾Þ¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃË»Ò¥Ü¥ë¥À¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿°Â³ÚÃèÅÍÁª¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£