¡ÚÁ´¹ëOP¡ÛÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡¡3²óÀï¿Ê½Ð¤âÁê¼ê¤¬¡È·ãÅÜ¡ÉÉÔËþÅÇ¤½Ð¤·ÉÔ²º¥à¡¼¥É¤Ë²ñ¾ìÁûÁ³¡Ö¥«¥â¥ó¡ª¡×¤¬Í×°ø
¡¡¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï22Æü¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤ÇÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2021Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°17°Ì¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê28¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï½÷»Ò2²óÀï¤ÇÆ±41°Ì¤Î¥½¥é¥Ê¡¦¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¡Ê35¡á¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¶¯Îõ¤Ê¥é¥ê¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï6¡½3¡¢4¡½6¡¢6¡½2¤ÇÂçºä¤¬À©¤·3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¼¡Àï¤ÏÆ±168°Ì¤Î¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥¤¥ó¥°¥ê¥¹¡Ê28¡á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡2²óÀï¤Ç¤â¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥È¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î´Ñ½°¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÇò¤ÎÄ¹¤¤¥Ù¡¼¥ë¤ÈÇò¥Ï¥Ã¥È¤ÏÃåÍÑ¤»¤º¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¯¥é¥²¥¦¥¨¥¢¤ÇÆþ¾ì¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ÏÇò¤¤¥Ù¡¼¥ë¤ÈÄ³¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ï¥Ã¥È»Ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¡£Âçºä¤¬¥³¡¼¥È¾å¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤¿´ÑµÒ¤«¤éÂç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂè1¥²¡¼¥à¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè4¥²¡¼¥à¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡£Âè7¥²¡¼¥à¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¤â¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥©¥¢¤¬·è¤Þ¤ê¤À¤·¥¡¼¥×¤·¤¿¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢Âè8¥²¡¼¥à¤ò¥é¥Ö¥²¡¼¥à¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£Âè9¥²¡¼¥à¤ÎºÇ¸å¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¶¯Îõ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò·è¤á6¡½3¤ÇÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤ò¥Ö¥ì¡¼¥¯¤µ¤ì¤ë½éÀï¤È»÷¤¿Å¸³«¤â¡¢Âè3¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤°¤µ¤Þ¥Ö¥ì¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡£¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤¬Éð´ï¤Î¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤Ë°ìÊâ¤â°ú¤«¤º¡¢Â©µÍ¤Þ¤ë¥é¥ê¡¼¤Î±þ½·¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Âè5¥²¡¼¥à°Ê¹ß¥¡¼¥×¤¬Â³¤·Þ¤¨¤¿Âè10¥²¡¼¥à¤ÇÂçºä¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤·¡¢½éÀï¤ËÂ³¤ºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤Î¾¡Éé¤Ï¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤ÀÂè3¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂè1¥²¡¼¥à¤ò¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£Âè3¥²¡¼¥à¤ò½ª¤¨2¡½1¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂçºä¤¬¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¡£Ìó6Ê¬¸å¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿Âçºä¤ÏÂè4¥²¡¼¥à¤ò¥é¥Ö¥²¡¼¥à¤Ç¥¡¼¥×¡£Âè6¥²¡¼¥à¤Ï2¤Ä¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤·¤Î¤®¡Ö¥«¥â¡Á¥ó¡ª¡×¤ÈÍº¶«¤Ó¡£¤³¤Î»î¹ç¡¢²¿ÅÙ¤«Âçºä¤È¿³È½¤Ë¥¤¥éÎ©¤Ä¾ìÌÌ¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿Âçºä¤¬Âè7¥²¡¼¥à¤â¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÁê¼ê¤ÎÇÜ¶á¤¯¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Âçºä¤é¤·¤¯¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¥®¥¢¤ò¾å¤²¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤¬2¿Í¤òÄÉ¤¦Ãæ¤Ç¡¢»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë¥³¡¼¥È¾å¤ËÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È±Û¤·¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç·Ú¤¯°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤À¤±¤ÇÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿Âçºä¤¬¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¾¯¤·¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤È¤Ï²¿¤«¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤è¡Ä¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤È¤Ï²¿¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿Âçºä¤ÎÉ½¾ð¤¬ÆÞ¤ë¡£²ñ¾ì¤¬2¿Í¤Î¡È¸À¤¤¹ç¤¤¡É¤ËÁûÁ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¾¡Íø¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂçºä¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤Î¤Þ¤Þ¡£¾¯¤·¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤ÙÀ¼±ç¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Âçºä¤ÏÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤¿¤Þ¤Þ¥³¡¼¥È¾å¤Ç¤Î¾¡Íø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡£¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡È¥«¥â¥ó¡ª¡É¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£Èà½÷¤Ï¤½¤ì¡Ê¥«¥â¥ó¤ÎÀ¼¡Ë¤Ë¾¯¤·Ê¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¡¼¥Ö¤È¥»¥«¥ó¥É¥µ¡¼¥Ö¤Î´Ö¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡È¥«¥â¥ó¡ª¡É¤È¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¬¿³È½¤Ë¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤¤³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡ÄÄ¾ÀÜ»ä¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£Èà½÷¤Ï¤¤¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤¬¡Ê35ºÐ¤Î¡ËÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤éºÇ¸å¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÄÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹¥¥²¡¼¥à¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸åÌ£¤Î°¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê»ÄÇ°¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ºÇ½ª¥»¥Ã¥ÈÂè7¥²¡¼¥à¤Ë¥µ¡¼¥Ö¤Î¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤¬¿³È½¤Ë¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿³È½¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥µ¡¼¥Ö¤òÂÇ¤ÄÁ°¤À¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£·ë²ÌÅª¤ËÂçºä¤Ï¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ò¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¢§¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¡¡¡Ê»î¹ç¸å¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ë¤¿¤ÀÏÃ¤ò¤·¤¿¤À¤±¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤·¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÈà½÷¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£