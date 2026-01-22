¡ÖÃæÆ»¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò±¦¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¼ÒÌ±¡¦¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æÉûÅÞ¼ó¤¬¸«²ò »²À¯¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¤È¿¿µÕ¤ÎÇ§¼±¼¨¤¹
¡¡¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï22Æü¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Î¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ø¤¤¤Þ¤À¤«¤é¼ÒÌ±ÅÞ¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀÇ¶â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¡×¤È¡¢¥¼¥¹¥Á¥ã¡¼¤òÉÕ¤±¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ë¿·¥¼¥¹¥Á¥ã¡¼¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¹â½êÆÀ¼Ô¤Î½êÆÀÀÇ°ú¤¾å¤²¤ä¶âÍ»½êÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇÎ¨°ú¤¾å¤²¡¢Âç´ë¶È¤ÎË¡¿ÍÀÇ°ú¤¾å¤²¤Çºâ¸»¤òÀ¸¤ß¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Ï°ìÎ§¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æÉûÅÞ¼ó¤Ï¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¹ËÎÎ¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÁ°¤è¤ê¤â¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÒÌ±ÅÞ¤ÏÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢Ê¿ÏÂ¤ä¸î·û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡£Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤³¤½¼ÒÌ±ÅÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤è¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÎã¤¨¤Æ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¤òÆ°¤«¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÃæÆ»¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¤³¤½ÃæÆ»¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È±¦Êý¸þ¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï²æ¡¹¤Ï¥Ö¥ì¤º¤Ëº¸¤Î¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Á°Æü¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Ï¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¡¼¥ë¤òº¸¤ËÆ°¤«¤¹¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£²æ¡¹¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÃæÆ»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤ÏÊÝ¼éÅª¤À¤È¤«±¦¤À¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¸øÌÀ¤µ¤ó¤äÎ©·û¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃæÆ»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤È²æ¡¹¤Ï¤â¤¦ÏÈ¤Î³°Â¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÃæÆ»¤Ï¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤¹¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò±¦¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«º¸¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA NEWS¡Ë