¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¾´ý¤Î²ÃÆ£°ìÆó»°¶åÃÊ¤¬22Æü¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤Û¤É¡¢Æ£°æÁïÂÀÏ»´§¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³ØÀ¸¤Ç¾´ý¤Î´ý»Î¤È¤Ê¤ê60Ç¯°Ê¾å¡¢È×¾å¤ÇÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿²ÃÆ£°ìÆó»°¶åÃÊ¤¬22Æü¡¢Æþ±¡Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÇÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£86ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¶åÃÊ¤Î»ý¤ÄµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤ÆºÇÇ¯¾¯´ý»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£°æÁïÂÀÏ»´§¤¬Àè¤Û¤É¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Îë¾Êó¤ËÂçÊÑ¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Â¤é¤«¤ËÅ·¤Ë¾¤¤µ¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¾´ý³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ý»Î¤È¤·¤Æ¤´³èÌö¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¼¤¯·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿®Ç°¤ò´Ó¤¯»ÑÀª¤òÄ¾¤Ë³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿´¤è¤êÊ¿°Â¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤è¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
