Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ÏÂç¤¤ÊÇº¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Ì¾µÁ¿Í¤Èµï½»¼Ô¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Î¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤È¤Î´Ø·¸¡¢Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Î¥º§»þ¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é¡¢²È¤òÇäµÑ¡¦ÊÝ»ý¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ½èË¡¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¡¢°Â¿´¤·¤Æ¿·À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢Î¥º§¤È½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î´ðÁÃÃÎ¼±
Î¥º§¤Îºâ»ºÊ¬Í¿¤Ç¤Ï¡¢º§°ù´ü´ÖÃæ¤ËÉ×ÉØ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ·ÁÀ®¤·¤¿»ñ»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ú¤êÆþ¤ì¡ÊºÄÌ³¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¶Áè¤Ï¡¢Î¥º§À®Î©¸å¤ËÄ¹´ü²½¤·¤ä¤¹¤¤ÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¥º§Ä¾¸å¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢¼êÂ³¤¤ÎÉÔÈ÷¤¬À¸¤¸¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥í¡¼¥ó¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ä»ÙÊ§¤¤Êý¿Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¸øÀµ¾Ú½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ë¡Åª¤Ë»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤ò³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡¦Î¥º§¤·¤Æ¤â½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤
Î¥º§¤ò¤·¤Æ¤â¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑµÁÌ³¤Ï·ÀÌó¤·¤¿¿Í¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£É×ÉØ´Ø·¸¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î·ÀÌó¤ÏÊÌÌäÂê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÉ×Ì¾µÁ¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Î¥º§¸å¤ËºÊ¤¬¼«Âð¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÖºÑµÁÌ³¤ÏÉ×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¥º§¶¨µÄ¤Ç¡ÖºÊ¤¬½»¤à¤«¤éºÊ¤¬Ê§¤¦¡×¤ÈÉ×ÉØ´Ö¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤â¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÉ×¤¬ºÄÌ³¼Ô¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤â¤·Ì¾µÁ¿Í¤¬ÊÖºÑ¤òÂÚÇ¼¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¥º§»þ¤Ë¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î»ÄºÄ¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¡¢Ã¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ì¾µÁ¿Í¤È¼ÂºÝ¤Îµï½»¼Ô¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë?
Î¥º§¸å¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÌ¾µÁ¿Í¤È¼ÂºÝ¤Ë½»¤à¿Í¤¬°ã¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢É×Ì¾µÁ¤Î¥í¡¼¥ó¤¬»Ä¤ë¼«Âð¤Ë¡¢ºÊ¤È»Ò¤É¤â¤¬½»¤ßÂ³¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤É×¤¬ÌóÂ«ÄÌ¤ê¤ËÊÖºÑ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÚ¤ë¤ÈºÊ¤È»Ò¤É¤â¤ÏÆÍÁ³½»¤Þ¤¤¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢É×¤¬ºÆº§¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë½»Âð¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÝ¡¢´ûÂ¸¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬¿³ºº¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¥º§¸å¤âÌ¾µÁ¿Í¤Ë¤ÏÊÖºÑÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼ýÆþ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ê¼Ú¤êÆþ¤ì¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¥º§»þ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÍÜ°éÈñ¤ÈÍí¤á¤Æ¸øÀµ¾Ú½ñ¤Ç¼è¤ê·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐ½èË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¦ºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë½»Âð¤È¥í¡¼¥ó¤Î´Ø·¸
Î¥º§»þ¤Îºâ»ºÊ¬Í¿¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¤Î»þ²Á¤«¤é¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¼«Âð¤ÎººÄê³Û¤¬3,000Ëü±ß¤Ç¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤¬2,000Ëü±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º¹³Û¤Î1,000Ëü±ß¤¬ºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢½»Âð¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÂ¦¤¬Áê¼ê¤ËÂå½þ¶â¤È¤·¤Æ500Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤¬ÇäµÑ²Á³Ê¤ò¾å²ó¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥ó¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡ÖÉé¤Îºâ»º¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤ÏÇ¤°ÕÇäµÑ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½»Âð¤È¥í¡¼¥ó¤Ïºâ»ºÊ¬Í¿¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËººÄê¤ò°ÍÍê¤·¡¢Àµ³Î¤Ê²ÁÃÍ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¡¦Ï¢ÂÓºÄÌ³¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ÏÎ¥º§¸å¤âÂ³¤¯
É×ÉØ¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤àºÝ¡¢ºÊ¤¬Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤äÏ¢ÂÓºÄÌ³¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Î¥º§¸å¤â¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¤Ï³°¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤Ï¡¢Ì¾µÁ¿Í¤¬ÊÖºÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÂå¤ï¤ê¤ËÊÖºÑ¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢ÂÓºÄÌ³¼Ô¤Ï¡¢É×ÉØ¤¬¶¦Æ±¤ÇºÄÌ³¤òÉé¤¦·Á¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÎ¥º§¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î·ÀÌó¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¤äÏ¢ÂÓºÄÌ³¤«¤é³°¤ì¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤Æ¼Ú¤ê´¹¤¨¤äÊÝ¾Ú¿Í¤ÎÊÑ¹¹¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ì¾µÁ¿Í¤ÎÊÖºÑÇ½ÎÏ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¤È¿³ºº¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¥º§¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¡¦Ï¢ÂÓºÄÌ³¤ÎÌäÂê¤â´Þ¤á¤ÆÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
²È¤È¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤Î¸½¾õ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡½¥¢¥ó¥À¡¼¥í¡¼¥ó¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥ó¤È¤Ï¡©
Î¥º§»þ¤Î½»Âð¤È¥í¡¼¥ó¤ÎÂÐ½èË¡¤Ï¡¢²È¤ÎÉ¾²Á³Û¤È¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
²È¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤ò¾å²ó¤ë¾õÂÖ¤ò¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥í¡¼¥ó¡×¡¢µÕ¤Ë¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤¬É¾²Á³Û¤ò¾å²ó¤ë¾õÂÖ¤ò¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥í¡¼¥ó¤Ê¤éÇäµÑ¤·¤Æ¤â¼ê¸µ¤Ë¤ª¶â¤¬»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÇäµÑ¸å¤â¥í¡¼¥ó»ÄºÄ¤¬»Ä¤ë¤¿¤á¡¢Ç¤°ÕÇäµÑ¤Ê¤ÉÆÃ¼ì¤ÊÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«Âð¤ÎÀµ³Î¤Ê²ÁÃÍ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎººÄê¤ä¸øÅªµ¡´Ø¤ÎÉ¾²Á¾ÚÌÀ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¶È¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÊ¿¶ÑÅª¤ÊººÄê³Û¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ô¾ì²Á³Ê¤Ï¥¨¥ê¥¢¤ä»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àµ³Î¤Ê¿ô»ú¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Çºâ»ºÊ¬Í¿¤äÇäµÑ¤ÎÊý¸þÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢É×ÉØ´Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¶¨µÄ¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦ÅÚÃÏ·úÊª¤ÎÉ¾²Á³Û¤ÎÄ´¤ÙÊý
ÉÔÆ°»º¤ÎÉ¾²Á³Û¤òÄ´¤Ù¤ëÊýË¡¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ä¶ä¹Ô¤ÎººÄê¤Î¤Û¤«¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÉ¾²Á¾ÚÌÀ½ñ¤äÏ©Àþ²Á¤Ê¤É¤Î¸øÅª¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤â¤ª¤ª¤è¤½¤Î²Á³Ê¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÇäµÑ¤¹¤ëºÝ¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¤È¤Ïº¹¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ê£¿ô¤Î¾ðÊó¤òÁí¹ç¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£É×ÉØ´Ö¤ÇÉ¾²Á³Û¤Ë¹ç°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤Î´ÕÄê»Î¤ËÀµ¼°¤Ê´ÕÄê¤ò°ÍÍê¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ººÄê¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ï¡¢°ì¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê£¿ô¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë°ÍÍê¤·¡¢Êª·ï¤Î²ÁÃÍ¤òµÒ´ÑÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡¦½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬ºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÍýÍ³
º§°ù´ü´ÖÃæ¤ËÉ×ÉØ¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¤È¤·¤Æ¤âºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¥º§¸å¤Ë»Ä¤ë¥í¡¼¥óÉéºÄ¤Î°·¤¤¤òÛ£Ëæ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÊÖºÑ¤òÂ³¤±¤ë¤«¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ºâ»ºÊ¬Í¿¤È¤Ï¡¢ÍÂÃù¶â¤äÉÔÆ°»º¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤â´Þ¤á¤¿¡ÖÉ×ÉØ¶¦Æ±¤ÎÀ®²Ì¡×¤òÊ¬¤±¹ç¤¦°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÎ¥º§»þ¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤Î»þ²Á¤È¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢¸øÊ¿¤ËÉéÃ´¤òÊ¬¤±¹ç¤¦ÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥±¡¼¥¹¡¡ÛÉ×¤¬²È¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ
É×¤¬½»Âð¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¥í¡¼¥ó¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ì¾µÁ¤äºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÀ°Íý¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦ÍÌ¾µÁ¤äÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ºÊÂ¦¤ÎÀÕÇ¤¤¬»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸µÇÛ¶ö¼Ô¤¬Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢ÊÖºÑ¤¬ÂÚ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÀÁµá¤¬¹Ô¤¯¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Î¥º§¶¨µÄ¤Ç¤Ï¼Ú¤ê´¹¤¨¤äÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Î²ÄÈÝ¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë»öÁ°ÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢É×¤ÎÃ±ÆÈÌ¾µÁ¤Ç¥í¡¼¥ó¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤«¿³ºº¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£É×¤Î¼ýÆþ¤ä¿®ÍÑ¾ðÊó¤¬´ð½à¤òËþ¤¿¤»¤Ð¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¤ÏÆñ¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ì¾µÁÊÑ¹¹¡¦¥í¡¼¥ó°ú¤·Ñ¤®¤ÎÊýË¡
Ì¾µÁÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ø¤Î¿½ÀÁ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤Î¼êÂ³¤ÊÑ¹¹¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É×¤Î¼ýÆþ¤ä¿®ÍÑÎÏ¤¬½½Ê¬¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¿³ºº¤ÇÄÌ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÂ¾¤ËÃ´ÊÝ¤äÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¥º§¶¨µÄ¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¶âÁ¬·×²è¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¼êÂ³¤¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸øÀµ¾Ú½ñ¤Ç¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯ÂçÀÚ¤µ
»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤ä½»µï¤Î¸¢Íø´Ø·¸¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ¤ÎºîÀ®¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¸øÀµ¾Ú½ñ¤Ë¤Ï¶¯¤¤Ë¡Åª¸úÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ëü°ì¤Î»ÙÊ§¤¤ÉÔÍú¹Ô»þ¤Ë¤âº¹¤·²¡¤µ¤¨¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²È¤ä¥í¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¶âÁ¬ÅªÉéÃ´¤¬Íí¤àÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ¤Ç¤ÎÌÀÊ¸²½¤¬¥È¥é¥Ö¥ë²óÈò¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥±¡¼¥¹¢¡ÛºÊ¤¬²È¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ
ºÊ¤¬¼«Âð¤ò°ú¤·Ñ¤°¾ì¹ç¡¢Î¥º§¸å¤ÎÀ¸³èÀß·×¤ä¿³ºº¾ò·ï¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Î¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢É×Ì¾µÁ¤Î¥í¡¼¥ó¤òºÊÌ¾µÁ¤Ë¼Ú¤ê´¹¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢ºÊ¤Î¼ýÆþ¤ä»ñ»º¾õ¶·¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¿³ºº¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£Î¥º§¸å¤Î»Ò°é¤Æ¤ä²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤ò¸«±Û¤·¤¿ÊÖºÑ·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤äÏ¢ÂÓºÄÌ³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì¾µÁÊÑ¹¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈºÆÅÙ·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¿³ººÆâÍÆ¤âÊ£»¨²½¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤ä¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬¿³ºº¤Î½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Î¥º§½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤ÇºÆ½¢¿¦¤ä¿¦¾ì¤Ç¤ÎÂÔ¶ø¤â´Þ¤á¤¿¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥óÁ´ÂÎ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½»¤Þ¤¤¤Î°Ý»ýÈñ¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÈñÍÑ¤Ê¤É¤âºÊÂ¦¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢°Â°×¤Ë¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º²È¤ò»Ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾ÍèÅª¤Ê»Ù½Ð¤äÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¶âÁ¬·×²è¤ò¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢°Â¿´¤·¤Æ½»¤ßÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÈë·í¤Ç¤¹¡£
¡¦¥í¡¼¥ó¼Ú¤ê´¹¤¨¡¦Ì¾µÁÊÑ¹¹¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
ºÊ¤¬¿·µ¬¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¾ì¹ç¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤ä¿®ÍÑ¾ðÊó¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Êª·ï¼«ÂÎ¤ÎÃ´ÊÝ²ÁÃÍ¤âÉ¾²Á¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢É¾²Á¤¬Äã¤¤¤È¼Ú¤ê´¹¤¨¼«ÂÎ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÊ£¿ô¤Î¶ä¹Ô¤ËÂÇ¿Ç¤·¤Æ¾ò·ï¤òÈæ³Ó¡¦¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¦»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤ÈÍÜ°éÈñ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë
Ì¤À®Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢²È¤Î³ÎÊÝ¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è´ðÈ×¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ³Ø¶è¤ä¼þÊÕ´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÊ¤¬²È¤ò°ú¤·Ñ¤°ÁªÂò»è¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Î¶âÁ¬ÅªÉéÃ´¤äÍÜ°éÈñ¤ÎÊ¬ÇÛ¤ò¤É¤¦¹Ô¤¦¤«¤â´Þ¤á¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥±¡¼¥¹£¡Û²È¤òÇäµÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ÈÂÐ±þºö
ÇäµÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥í¡¼¥ó¤òÀ¶»»¤·¡¢É×ÉØ´Ö¤Îºâ»ºÊ¬Í¿¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¶âÍ»µ¡´Ø¤È»öÁ°ÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÇäµÑÍ½Äê²Á³Ê¤È¥í¡¼¥ó»ÄºÄ¤Îº¹³Û¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÇäµÑ¤Ç¤Ï¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ç¤°ÕÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶¦ÍÌ¾µÁ¤äÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¼êÂ³¤¤¬ÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÀìÌç²È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÇäµÑ±×¤¬¥í¡¼¥ó»ÄºÄ¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ä¤ê¤ÎÍø±×¤òÉ×ÉØ¤ÇÊ¬³ä¤·¤Þ¤¹¡£Î¥º§¶¨µÄ¤ÎºÝ¤Ë¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÃ¯¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î³ä¹ç¤òÆÀ¤ë¤Î¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¨µÄ¤¬À°¤ï¤º»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢ÇäµÑ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÇäµÑ³èÆ°¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÁªÄê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¼Ò¤«¤é¸«ÀÑ¤â¤ê¤äººÄê¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¬Àµ²Á³Ê¤Ç¤ÎÇäµÑ¤òÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¡£Î¥º§¸å¤Î»ñ¶â·×²è¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾Ç¤é¤º¾ðÊó¼ý½¸¤·¡¢ÁÐÊý¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·Á¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¦°ìÈÌÇäµÑ¤ÈÇ¤°ÕÇäµÑ¤Î°ã¤¤
°ìÈÌÇäµÑ¤Ï¥í¡¼¥ó»ÄºÄ¤è¤ê¹â¤¤²Á³Ê¤ÇÇä¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ëÄÌ¾ï¤Î¼êÂ³¤¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥ó¤ÇÇäµÑ²Á³Ê¤¬»ÄºÄ¤ò²¼²ó¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºÄ¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ÆÇ¤°ÕÇäµÑ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤°ÕÇäµÑ¤ÏÁá´ü²ò·è¤òÂ¥¤»¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢»þ´Ö¤ä¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¡¦Ï¢ÂÓºÄÌ³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÈÂÐ½èË¡
É×ÉØ¶¦Æ±¤ÇÁÈ¤ó¤À¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤äÏ¢ÂÓºÄÌ³¤Ï¡¢Î¥º§¸å¤âÊÖºÑÀÕÇ¤¤¬ÁÐÊý¤Ë»Ä¤ëÅÀ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤äÏ¢ÂÓºÄÌ³¤ÏÍ»»ñ³Û¤òÁý¤ä¤·¤ä¤¹¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¥º§¸å¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥í¡¼¥óÀÕÇ¤¤¬»Ä¤ë¤¿¤áÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤¬²È¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤â¡¢¤â¤¦°ìÊý¤¬Ï¢ÂÓºÄÌ³¼Ô¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎÂÚÇ¼»þ¤ËÊÖºÑÀÁµá¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Äê´üÅª¤ÊÏ¢Íí¤ä»ÙÊ§¤¤¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤òÂÕ¤ë¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤ËºÄÌ³¤¬ËÄ¤é¤à¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÊÖºÑ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¼Ú¤ê´¹¤¨¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤«°ìÊý¤¬¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤ò°ú¤¼è¤ì¤ë¤À¤±¤Î¿®ÍÑÎÏ¤ä¼ýÆþ¤¬¤¢¤ì¤ÐÍýÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¿³ºº¤Ç¸·¤·¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢²È¤òÇäµÑ¤·¤Æ¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÁªÂò»è¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤âÊÖºÑ¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ç¤°ÕÇäµÑ¤äÇäµÑ¸å¤Î»ÄºÄÀ°Íý¤Ê¤É¡¢¤è¤êÊ£»¨¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢Î¥º§¶¨µÄ½ñÅù¤ÇÉéÃ´³ä¹ç¤ò»öÁ°¤Ë¼è¤ê·è¤á¡¢¸øÅª¤ËÊ¸½ñ²½¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
Î¥º§¸å¤Ëµ¯¤¤ä¤¹¤¤½»Âð¥í¡¼¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤ÈÁá´üÂÐ½è
Î¥º§¸å¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò½ä¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢À¸³èºÆ·ú¤½¤Î¤â¤Î¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¥º§Ä¾¸å¤Ï´¶¾ðÅª¤Ë¤âÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥í¡¼¥ó¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì¾µÁÊÑ¹¹¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÂÚÇ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¿®ÍÑ¾ðÊó¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Áá´ü¤Ë°ÛÊÑ¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤äÀìÌç²È¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²È¤Î¸¢Íø´Ø·¸¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¸µÇÛ¶ö¼Ô¤¬¾¡¼ê¤Ë²È¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤¿¤ê¡¢²ÈÄÂÁêÅöÊ¬¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤ë»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¥º§»þ¤Î¶¨µÄ¤ä¸øÀµ¾Ú½ñ¤Ç·è¤á¤¿»ö¹à¤òÃå¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤òÁá´ü¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ä´Ää¤ä¿³È½¤È¤¤¤Ã¤¿»ÊË¡¤Î¾ì¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â°ì¼ê¤Ç¤¹¡£Âè»°¼Ô¤ÎÄ´À°¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¤ÀÕÇ¤¤äÉÔÆ°»º½èÊ¬¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÀ³Î¤Ê¼è¤ê·è¤á¤¬¤Ç¤¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤òÀ°¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÁË¡Î§»öÌ³½ê¥¢¥¹¥³¡¼¥×¡¡Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡ÀÞÅÄÍµÉ§ÊÛ¸î»Î¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Á
Î¥º§¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¡¢ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¤É¤¦½èÍý¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¹¡£Ì¾µÁ¤äÊÖºÑÊýË¡¤ò½½Ê¬¤ËÀ°Íý¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎ¥º§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤¤¤Î¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ä¿®ÍÑ¾ðÊó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¡¢¿¼¹ï¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂÌ³¾å¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ò·Ú»ë¤·¤¿¤Þ¤ÞÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸å¤«¤éÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£Î¥º§¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃÊ³¬¤ÇÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¡¢ÇäµÑ¤ä¼Ú´¹¤¨¡¢ÉéÃ´³ä¹ç¤ò´Þ¤á¤ÆÀïÎ¬Åª¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÚQ&A¡ÛÎ¥º§¤È½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q: Î¥º§¸å¤â¸µÇÛ¶ö¼Ô¤¬Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«?
Î¥º§¤·¤Æ¤âÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤Î·ÀÌó¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ì¾µÁ¿Í¤¬ÊÖºÑ¤òÂÚÇ¼¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸µÇÛ¶ö¼Ô¤ËÊÖºÑÀÁµá¤¬¹Ô¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¤«¤é³°¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤Æ¼Ú¤ê´¹¤¨¤äÊÝ¾Ú¿Í¤ÎÊÑ¹¹¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¾µÁ¿Í¤ÎÊÖºÑÇ½ÎÏ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¤È¿³ºº¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢Î¥º§¶¨µÄ¤ÎÃÊ³¬¤ÇÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Q: ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥ó¤Î²È¤òºâ»ºÊ¬Í¿¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢²È¤Î²ÁÃÍ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤¿¤áºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»ñ»º¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Á¤é¤¬¥í¡¼¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤°¤«¡¢¤Þ¤¿¤ÏÇ¤°ÕÇäµÑ¤¹¤ë¤«¤ò¶¨µÄ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¤°ÕÇäµÑ¸å¤â»ÄºÄ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤É¤ì¤À¤±ÉéÃ´¤¹¤ë¤«¤òÎ¥º§¶¨µÄ½ñ¤ä¸øÀµ¾Ú½ñ¤ÇÌÀÊ¸²½¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
Q: Î¥º§¸å¤Ë¸µÇÛ¶ö¼Ô¤¬¥í¡¼¥ó¤òÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?
¤Þ¤º¤Ï¸µÇÛ¶ö¼Ô¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢ÊÖºÑ¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸øÀµ¾Ú½ñ¤Ç¼è¤ê·è¤á¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶¯À©¼¹¹Ô¤Ê¤É¤ÎË¡Åª¼êÃÊ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÂÚÇ¼¤¬¿Ê¤ß¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÊÛ¸î»Î¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤·¡¢ÂÐ½èË¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Q: Î¥º§»þ¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«?
½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤Ï¡¢¥í¡¼¥ó¤ÎÌ¾µÁ¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¡£Î¥º§¸å¤ËÌ¾µÁ¿Í¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¸µÇÛ¶ö¼Ô¤¬½»¤ßÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾µÁÊÑ¹¹¤ä¼Ú¤ê´¹¤¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¾µÁ¿Í¤Î¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¸ºÀÇ¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢ÀÇÌ³½ð¤äÀÇÍý»Î¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Q: Î¥º§Á°¤Ë²È¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«?
Î¥º§Á°¤Ç¤âÉ×ÉØ¤Î¹ç°Õ¤¬¤¢¤ì¤Ð²È¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÇäµÑ±×¤Ç¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤·¡¢»Ä¤Ã¤¿¶â³Û¤òºâ»ºÊ¬Í¿¤È¤·¤ÆÊ¬¤±¹ç¤¦ÊýË¡¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¶¦ÍÌ¾µÁ¤Î¾ì¹ç¤ÏÁÐÊý¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËººÄê¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Î¥º§¤È½»Âð¥í¡¼¥óÌäÂê¤ÏÁá¤á¤Î½àÈ÷¤¬ÂçÀÚ
Î¥º§»þ¤Î½»Âð¥í¡¼¥óÌäÂê¤ò±ß³ê¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áá´ü¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ÈÀìÌç²È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¸°¤Ç¤¹¡£²È¤ÎÉ¾²Á³Û¤ä¥í¡¼¥ó»Ä¹â¡¢Ì¾µÁ¤Î¾õ¶·¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢²È¤ò»Ä¤¹¤«ÇäµÑ¤¹¤ë¤«¤ÎÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É×ÉØ´Ö¤Ç¤Î¹ç°Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ¤Ê¤É¤ÇË¡ÅªÎ¢ÉÕ¤±¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¥º§¸å¤Î»ÙÊ§¤¤¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Ãå¼Â¤Ë¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¿·À¸³è¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ëÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
