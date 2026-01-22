¥¹¥º¥¡Ö¡È¿··¿¡É¥Í¥ª¥ì¥È¥í¥Ð¥¤¥¯¡×È¯Çä¡ª ´ÝÌÜ¡õ¥Ó¥¥Ë¥«¥¦¥ë¤Ç1970Ç¯Âå¤Î¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥µ¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡ª ¡ÖGSX-8TT¡×¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Þ¥Ã¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î2¿§¤ò·È¤¨¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥¯¤ò¸½ÂåÅª¤Ë²ò¼á
¡¡¥¹¥º¥¤Ï¡¢¥Í¥ª¥ì¥È¥í¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¡ÖGSX-8TT¡×¤ò2026Ç¯1·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤Î²áµî¤ÎÌ¾¼Ö¤¬»ý¤Ä¸ÄÀÅª¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Í¥ª¥ì¥È¥í¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ü¥È¥à¤Î¥é¥¤¥È¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿´Ý·Á¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ð¡¼¥¨¥ó¥É¥ß¥é¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¥â¥À¥ó¤µ¤¬Î¾Î©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë·»Äï¼Ö¡ÖGSX-8T¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖGSX-8TT¡×¤Ç¤Ï²áµî¤ÎÌ¾¼Ö¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥«¥¦¥ë¤È¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥¦¥ë¤òÁõÈ÷¤·¡¢1970Ç¯Âå¤Î¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥µ¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¡ÖGSX-8S¡×¤ä¡ÖGSX-8R¡×¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê776ccÄ¾Îó2µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¹â¹äÀ¤Ê¥¹¥Á¡¼¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¡¢·ÚÎÌ¤Ê¥¢¥ë¥ß¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¡ÉÒ¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤È²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ëÅÅ»ÒÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖS.I.R.S.¡×¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥º¥¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¥»¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSDMS¡Ë¤äÅÅ»ÒÀ©¸æ¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡¢ÁÐÊý¸þ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥·¥Õ¥È¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤¬¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÁö¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·ÚÎÌ¤«¤Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ELIIY PowerÀ½¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äã²¹»þ¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿»ÏÆ°À¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥°¥é¥¹¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¥Þ¥Ã¥È¥·¥ã¥É¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤Î2¿§¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¥·¥å¥é¥¦¥É¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥·¡¼¥È¥ì¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¾å¼Á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÇÛ¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥Ç¥«¡¼¥ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬°ìÁØºÝÎ©¤Ä¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖGSX-8T¡×¤È¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥¯¤ò¸½Âå¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖTimeless¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖTT¡×¤Î¥â¥Ç¥ëÌ¾¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿GSX-8TT¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï138Ëü6000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£