¡ÚµÁÎ¾¿Æ¤Ë¡Ä¥Ð¥é¤¹¤Ê¡ª¡Û¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡ª¡×ÆÈÃÇ¤ÇÊó¹ð¤ò¤·¤¿Ã¶Æá¤ËÉÔËþ¥Ð¥¯¥Ï¥Ä¡ãÂè3ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
Ç¥¿±¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¤â¤Î¡£¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤ÎÌ¿¤Ë¡ÖÀäÂÐ¡×¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Ç¥¿±¤ò¼þ°Ï¤ËÅÁ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿´Çï¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤«¤é¡¢°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤ì¤È¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡Ä¡Ä¡©¡¡¹Í¤¨Êý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇ¥¿±¤Î¹ðÃÎ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢É×ÉØ¤Î´Ö¤Ë²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
Âè3ÏÃ¡¡»ä¤ËÁêÃÌ¤Ï¡©
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥Þ¥æ¤µ¤ó¤Ï¾¡¼ê¤ËµÁÎ¾¿Æ¤ËÇ¥¿±Êó¹ð¤ò¤·¤¿¥³¥¦¥Ø¥¤¤µ¤ó¤òµö¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£³Î¤«¤Ë¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¥Þ¥æ¤µ¤ó¤Ï¼ÂÎ¾¿Æ¤ËÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥³¥¦¥Ø¥¤¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¤À¤È¡¢¥Þ¥æ¤µ¤ó¤ÎÆÈÃÇ¤Ç¼ÂÎ¾¿Æ¤ËÇ¥¿±Êó¹ð¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£Ç¥¿±¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ2¿Í¤ÇÇ¥¿±Êó¹ð»þ´ü¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»
Âè3ÏÃ¡¡»ä¤ËÁêÃÌ¤Ï¡©
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥Þ¥æ¤µ¤ó¤Ï¾¡¼ê¤ËµÁÎ¾¿Æ¤ËÇ¥¿±Êó¹ð¤ò¤·¤¿¥³¥¦¥Ø¥¤¤µ¤ó¤òµö¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£³Î¤«¤Ë¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¥Þ¥æ¤µ¤ó¤Ï¼ÂÎ¾¿Æ¤ËÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥³¥¦¥Ø¥¤¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¤À¤È¡¢¥Þ¥æ¤µ¤ó¤ÎÆÈÃÇ¤Ç¼ÂÎ¾¿Æ¤ËÇ¥¿±Êó¹ð¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£Ç¥¿±¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ2¿Í¤ÇÇ¥¿±Êó¹ð»þ´ü¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»