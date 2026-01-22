¡Ö³«Ëë¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ä¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯º£µÜ·òÂÀ¡¢17Ç¯ÌÜ¤Îà¸¶ÅÀ²óµ¢á¤Ë¹þ¤á¤¿Í··â¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È»×ÏÇ¡¡
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬22Æü¡¢Ê¡²¬¸©µÜ¼ã»Ô¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Í··â¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ5ÅÙ¤ÎÌ¾¼ê¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï³«Ëë¥·¥ç¡¼¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡16Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤äÏÆÊ¢¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤¬Â³¤¡¢46»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ÉÔºß´ü´Ö¤ËÂåÌò¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼Í¦¤äÀîÀ¥¹¸¤¬ÂæÆ¬¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ë¤ÏËÜ¿¦¤ÎÍ··â°Ê³°¤Ë¡¢°ìÎÝ¡¢ÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò´û¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö³«Ëë¥·¥ç¡¼¥È¡×¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢¡ØÂ¾¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¼é¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤Ï¡ÊÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¡Ë¼é¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¡Ø¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´êË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«¿È¤ò¡Ö¤â¤¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ëº£µÜ¤Ï¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¡×¤òµó¤²¤¿¡£Í··â¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ëÌîÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¼è¤ê¤Ë¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«¿È¤â¡Ö¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Èà¡ÊÌîÂ¼¡Ë¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÊ¬¡¦ÌÀË¹â¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¡¢2010Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£3Ç¯ÌÜ¤Î2012Ç¯¤Ë126»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈôÌö¤ò¿ë¤²¤Æ¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç°ìÇ¯¤Ç¤âÄ¹¤¯À¸¤¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¾¡Éé¤Î17Ç¯ÌÜ¡£¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤µ¤â¼è¤êÌá¤·¤Æ¶¥Áè¤ËÎ×¤à¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë