超短期決戦でかつ真冬の実施となる今回の衆議院議員選挙。

山形県内の選挙戦にはどのような影響があるのか、私たち有権者に求められることは何かを専門家に聞きました。

山形大学人文社会科学部 中島宏 教授「大きな流れの中で見ると今回の選挙は非常に重要な転換点になる」

地方政治に詳しい山形大学の中島宏教授です。

山形大学人文社会科学部 中島宏 教授「（Ｑこのタイミングでの選挙 印象は？）高市総理の個人的な支持率の高さにかけた総選挙なのかなという印象を受けている」

山形大学人文社会科学部 中島宏 教授「高支持率を保っているうちに選挙をやってしまおうと。それで多数派を獲得して安定的な政権運営を総選挙を通じて確保したいという意図だとみている」

超短期決戦そのものを危惧

衆議院解散から投開票日までの期間は戦後最短のわずか１６日。中島教授が危惧するのは、釤超短期決戦釤そのものです。

山形大学人文社会科学部 中島宏 教授「考える時間が少ない。そこが不安なところ。冬で超短期決戦で、国際的な金融状況が非常に不安定になっているなかで政治の空白ができてしまう。多くの人が疑問に思ってしまうのは致し方ない選挙」

さらに。

山形大学人文社会科学部 中島宏 教授「雪が多そうなので有権者の皆さんも雪が降れば投票所に行くのが大変になるのでやや投票率が落ちるのではないかと心配している」

２０１７年以降の国政選挙での投票率が６回連続で全国１位となっている山形県。真冬の選挙であることが、雪国での投票率や選挙結果を左右する可能性があるのです。

■有権者がみるべきポイント

では、有権者がみるべきポイントは。

山形大学人文社会科学部 中島宏 教授「物価高にどういう対策をとれるのかというところを１つのポイントにすればいい。各党『消費税を減税する』ということを打ち出しているが、本当に消費税を減税して大丈夫なのかどうか、あるいはどういうふうに減税しようと主張しているのか、そのあたりを見比べてみるといいのかなと思う」

また、政界再編や世代交代で県内の陣営にも動きがあるなかで中島教授が注目しているのが。

山形大学人文社会科学部 中島宏 教授「遠藤利明さんが引退されたので、後継の息子（遠藤寛明さん）と中道改革連合の現職（原田和広さん）がどうなるのかが一番の見どころ。山形県は自民党（保守層）が伝統的に強い県なので、それがどのくらい動くだろうか」

■なぜ今？と思う時こそ大きい１票の価値

国民の生活が不安な中での突然の解散、短期決戦の衆院選。なぜ今？という疑問が残る時こそ、国民の意思として、有権者が投じる一票の価値が大きくなってくると中島教授は話します。

山形大学人文社会科学部 中島宏 教授「（Ｑ有権者に求められることは？）テレビや新聞、インターネットの情報など。現実的な政策を本当に考えているのかどうかを短い時間にはなるが色々な媒体を使って多角的に吟味することを忘れてはいけない」