¡¡½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬¡¢K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦BLACKPINK¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²Àï¸å¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¹õ¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡¢#blackpink #deadline ¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¸¥¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¿·ÌÚ¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤¶¤Ã¤¯¤ê¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥°¥ì¡¼¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¡¢¥¸¥¹¤Ï¤ª¤Ê¤«¥Á¥é¸«¤»¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ç¼ê¤òËË¤ËÅº¤¨¤ëà¤ª²Ö¥Ý¡¼¥ºá¤Ç´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Î2¿Í¤À¡×¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤!¡×¡ÖÅ·»È¤Î¶¦±é¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤ª´é¤â¥Ý¡¼¥º¤â¤ì¤Ù¤Á¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬»÷¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÊÂ¤Ó¡¢Âº¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿·ÌÚ¤Ï2020Ç¯¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¡¢¥¸¥¹¤Ï21Ç¯¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç°ÊÁ°¤«¤é¸òÎ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£