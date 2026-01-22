ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬·ëÅÞ¡¡¹Åç¤Ç¤âÎ©·û¡¦¸øÌÀ¤ÇÁªµóÂÐºö²ñµÄ¡ÖÍýÇ°¤äÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤ëÊýË¡¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
¿·ÅÞ¡¦ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ò·ëÀ®¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÃÏ¸µÁÈ¿¥¤¬½é²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç ÀÆÆ£Å´É× ¶¦Æ±ÂåÉ½
¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¤¤Þ»ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¢£ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç ÌîÅÄ²ÂÉ§ ¶¦Æ±ÂåÉ½
¡Ö·ëÅÞÂç²ñ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤³¤È´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¿·ÅÞ¤ÎÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï22Æü¡¢·ëÅÞÂç²ñ¤ò³«¤¡¢Àµ¼°¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìó160¿Í¤ÎÌîÅÞÀªÎÏ¤¬ÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¹Åç¤Ç¤Ï¡¢Î©·û¤È¸øÌÀ¤ÎÃÏ¸µÁÈ¿¥¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢½é¤ÎÁªµóÂÐºö²ñµÄ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¹Åç¸©Ï¢ ¿¹ËÜ¿¿¼£ ÂåÉ½Âå¹Ô
¡Ö¿·ÅÞ¡¦Æ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ç¤¹¤Í¡¢ÍýÇ°¤äÀ¯ºö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×
¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÏÎ©·û¡¢ÈæÎã¶è¤Ç¤Ï¸øÌÀ¤¬¼´¤È¤Ê¤ê¡¢¸ß¤¤¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú2026Ç¯1·î22ÆüÊüÁ÷¡Û