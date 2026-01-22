¡ÚÃÎ»öÁª¡ÛÎ©¸õÊä¼Ô3¿Í¤¬ ¡È17Æü´Ö¤ÎÁªµóÀï¥¹¥¿ー¥È¡É¡¡°ìÉô¤Î»ÔÄ®¤ÇÅêÉ¼½êÆþ¾ì·ô¤ÎÇÛÁ÷ÃÙ¤ì¤â¡ÔÄ¹ºê¡Õ
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ï22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢
¢£ ¸µÉûÃÎ»ö¤Ç¿·¿Í Ê¿ÅÄ ¸¦ ¸õÊä(58)
¢£ ¶¦»ºÅÞ¸©¾ïÇ¤°Ñ°÷¤Ç¿·¿Í Åû°æ ÎÃ²ð ¸õÊä(32)
¢£ ¸½¿¦¤Ç2´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹ ÂçÀÐ ¸¸ã ¸õÊä(43)
¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¤¹¡£
¸©À¯¤Î¥êー¥Àー¤ò·è¤á¤ë 4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ö¸©ÃÎ»öÁªµó¡×¡£
17Æü´Ö¤ËµÚ¤Ö¡¢»°¤Ä¤É¤â¤¨¤ÎÀï¤¤¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ê¿ÅÄ ¸¦ ¸õÊä¡ÌÌµ½êÂ°¡§¿·¡Í
¡ÊÊ¿ÅÄ ¸¦ ¸õÊä(58)¡Ë
¡Ö¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤Ï·Ð¸³¡¢ÃÎ¼±¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤½¤·¤Æ³Ð¸ç¤Ç¤¹¡£¤³¤Î4¤Ä¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë1ÈÖÌò¤ËÎ©¤ÄÀ¯ºö¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»ä¡¢Ê¿ÅÄ¸¦¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
Ä¹ºê»Ô¤Î½ÐÅçÉ½Ìç¶¶Á°¤Ç½Ð¿Ø¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÉûÃÎ»ö¤Ç¿·¿Í¤ÎÊ¿ÅÄ ¸¦ ¸õÊä(58)¤Ç¤¹¡£
¿äÁ¦¤¹¤ë¼«Ì±¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢Î©·ûÌ±¼ç¤Î³Æ¸©Ï¢¤Î´Ø·¸¼Ô¤ä¡¢ÎëÌÚÄ¹ºê»ÔÄ¹¤Ê¤É¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÉûÃÎ»ö¤ä¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÍ×¿¦¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤ëÀ¯ºö¼Â¹Ô¤Ç¸©Ì±1¿Í1¿Í¤¬³èÌö¤Ç¤¤ëÉñÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¿ÅÄ ¸¦ ¸õÊä(58)¡Ë
¡Ö°ì½ï¤Ë³§ÍÍ¤ÈÄ¹ºê¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤ÎÁªµó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¹ºê¸©¤Î10Ç¯¡¢20Ç¯¡¢¤³¤ì¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤ÊÁªµó¤Ç¤¹¡×
¢¡Åû°æ ÎÃ²ð ¸õÊä¡ÌÌµ½êÂ°¡§¿·¡Í
°ìÊý¡¢ÈË²Ú³¹¤Ë¶á¤¤Ä¹ºê»Ô¤ÎÅ´¶¶¤ÇÂè°ìÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¦»ºÅÞ¸©¾ïÇ¤°Ñ°÷¤Ç¿·¿Í¤ÎÅû°æ ÎÃ²ð ¸õÊä¤Ç¤¹¡£
¡ÊÅû°æ ÎÃ²ð ¸õÊä(32)¡Ë
¡Ö¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¡¢¸©Ì±À¸³èºÇÍ¥Àè¤Ê¸©À¯¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏµëÎÁ¤ò¾å¤²¤ë¡£Ãæ¾®´ë¶È¤òÄ¾ÀÜ»Ù±ç¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î³§¤µ¤ó¤¬µëÎÁ¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼ã¼ÔÀ¤Âå¤¬¡¢¤³¤ÎÄ¹ºê¤Ç¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤¦»×¤¨¤ë¼Â´¶¤ò»ä¤Ïºî¤ê¤Þ¤¹¡×
¶¦»ºÅÞ¸©°Ñ°÷²ñ¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤ëÅû°æ¸õÊä¤Ï¡¢¸øÌó¤Ç ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤äÀÐÌÚ¥À¥à»ö¶È¤ÎÃæ»ß¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¼ã¤¤32ºÐ¡£
µîÇ¯¡¢²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î½ÐÇÏ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÅû°æ ÎÃ²ð ¸õÊä(32)¡Ë
¡Ö»ä¤Ïº£²ó¤ÎÁªµóÀï ¡È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤í¤¦ ½»¤ß¤è¤«Ä¹ºê¡É ¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÄ¹ºê¤Ë½»¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÄ¹ºê¸©¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò»ä¤Ï¡¢¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¡×
¢¡ÂçÀÐ ¸¸ã ¸õÊä¡ÌÌµ½êÂ°¡§¸½¡Í
2´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤ÎÂçÀÐ ¸¸ã ¸õÊä(43)¡£
Ä¹ºê»Ô¤Îµû¤ÎÄ®¸ø±à¤Ç½Ð¿Ø¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢1´üÌÜ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂçÀÐ ¸¸ã ¸õÊä(43)¡Ë
¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î4Ç¯´Ö¡¢Ä¹ºê¸©¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÄ¹Ç¯¡¢Ä¹ºê¸©¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¡¢¤³¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤¿¥¼¥í¤ËÌá¤¹¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÀÐ¸õÊä¤Ï¸©°å»ÕÏ¢ÌÁ¤ä¡¢¸©·úÀß¶È¶¨²ñ¤Ê¤É¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉô¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Î»Ù±ç¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢»³ËÜ ·¼²ð»²µÄ±¡µÄ°÷¤ä¡¢¸µÃÎ»ö¤Ç¸µÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Î¶â»Ò ¸¶ÆóÏº»á¤é¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂçÀÐ ¸¸ã ¸õÊä(43)¡Ë
¡Ö»ä¤Ï°ì¤Ä¤À¤±¡¢¿½¤·¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÄ¹ºê¸©¤Î¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ä¹ºê¸©¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£º£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿µ¬À©´ËÏÂ¤ò¤¹¤ë¡¢´ð½à¤ò¸«Ä¾¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤È¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¢¡½°±¡Áª¤Î±Æ¶Á¤ÇÅêÉ¼½êÆþ¾ì·ô¤ÎÇÛÁ÷ÃÙ¤ì¤â¡Ä
¸©Æâ¤Î21Æü»þÅÀ¤ÎÍ¸¢¼Ô¿ô¤Ï¡¢106Ëü3413¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
23Æü¤«¤é¤Ï¡Ö´üÆüÁ°ÅêÉ¼½ê¡×¤¬¸©Æâ167¤«½ê¤Ë½ç¼¡³«Àß¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢½°±¡Áª¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢°ìÉô¤Î»Ô¤äÄ®¤Ç¤ÏÅêÉ¼½êÆþ¾ì·ô¤ÎÇÛÁ÷¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¡ÖËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÅêÉ¼¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£