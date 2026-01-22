¡Ú¿·³ã»ÔÃËÀ»¦³²»ö·ï¡Û°äÂÎ¤ò¥´¥ß¤È°ì½ï¤ËŽ¥Ž¥Ž¥¡ÖÈÈ¹ÔÂÖÍÍ¤¬°¼Á¡×¸¡»¡¤ÏÄ¨Ìò23Ç¯¤òµá·º¡Ú¿·³ã¡Û
2024Ç¯¡¢¿·³ã»Ô¤ÎÃËÀ¤¬»¦³²¤µ¤ìÀ»äÆÄ®¤Î¶õ¤²È¤Ë°äÂÎ¤¬°ä´þ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Ê¤É4¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬22Æü·ë¿³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¡»¡¤Ï¡ÖÈÈ¹ÔÂÖÍÍ¤¬°¼Á¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò23Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤ä»àÂÎ°ä´þ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½»µïÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤Î¾®»³ÂçÊåÈï¹ð(34)¤Ç¤¹¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾®»³Èï¹ð¤Ï2024Ç¯10·î¡¢¿·³ã»Ô¤Ë½»¤àÃËÀ(78)¤Î¼ó¤ò¥íー¥×¤Ç¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¡¢°äÂÎ¤òÀ»äÆÄ®¼¡ÂèÉÍ¤Î¶õ¤²È¤Ë°ä´þ¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
22Æü¤ÎÏÀ¹ð¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¾®»³Èï¹ð¤¬¡Ö¶¯¤¤»¦°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼ó¤ò¹Ê¤áÂ³¤±¤¿¤³¤È¡×¤ä¡Ö°äÂÎ¤ò¥´¥ß¤È°ì½ï¤ËÃÏÃæ¤ËËä¤á¤¿¤³¤È¡×¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢ÈÈ¹ÔÂÖÍÍ¤¬°¼Á¤À¤È»ØÅ¦¡£Ä¨Ìò23Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï»ö·ï¤ÏÃÎ¿Í´Ö¤Î¸ýÏÀ¤Î·ë²Ì ÆÍÈ¯Åª¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»¦°Õ¤¬¶¯¸Ç¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£Ä¨Ìò14Ç¯¤¬ÁêÅö¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ï¡¢28Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
