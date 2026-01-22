1/27¸ø¼¨ 2/8Åê³«É¼¤Î½°±¡Áª¡Ä´ôÉì1¶è¤ÏÃæÆ»¤È¶¦»º¤«¤é ´ôÉì2¶è¤Ç¤Ï¹ñÌ±¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¿·¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ
¡¡´ôÉì1¶è¤Ç¤ÏÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤È¶¦»ºÅÞ¤«¤é¡¢´ôÉì2¶è¤Ç¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿·¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆ»¡¦ÉþÉô³Ø»á¡§
¡Ö´ôÉì¤Î¾ì¹ç¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬À¸³è¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡2²óÌÜ¤Î¹ñÀ¯Ä©Àï¤È¤Ê¤ë¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹çÌò°÷¤Ç¿·¿Í¤ÎÉþÉô³Ø¤µ¤ó(54)¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ÎÏ«Æ¯¾ò·ï²þÁ±¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¡¢¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤«¤é½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦»º¡¦ÇÈÂ¿Ìî½ã»Ò»á¡§
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬¤Á¤ã¤ó¤È³ð¤¦¡¢¤½¤ì¤¬À¯¼£¤Ê¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´ôÉì1¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½¿¦¡¦ÌîÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó(65)¤¬Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¡¢»²À¯ÅÞ¤â¼çÉØ¤Ç¿·¿Í¤ÎÀ®°æ¤Þ¤æ»Ò¤µ¤ó(41)¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ôÉì2¶è¤Ç¤Ï¡¢¸©µÄ¤Ç¿·¿Í¤ÎÌîÂ¼ÈþÊæ¤µ¤ó(56)¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤é¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤äÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±¡¦ÌîÂ¼ÈþÊæ»á¡§
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡´ôÉì2¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½¿¦¡¦Ãª¶¶ÂÙÊ¸¤µ¤ó(62)¤ÈÌµ½êÂ°¤Î¿·¿Í¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
